Relaciones saludables: por qué deben tomarse en serio los enamoramientos infantiles

¿Es posible que un niño pequeño se enamore? Esta pregunta se la hacen muchos adultos cuando ven a los más chicos en las escuelas jugando unos con otros o cuando llaman “novia” o “novio” a otro niño/a con el que tiene más afinidad. La realidad es que los niños sí pueden enamorarse, pero no entienden el amor como lo entienden los adultos. No es un amor romántico, nada tiene que ver… Pero, ¿los sentimientos son lo suficientemente fuertes como para hablar de amor?

Según la ciencia, los enamoramientos son hitos importantes e ignorados durante mucho tiempo en la vida relacional de los niños preadolescentes que los padres y cuidadores deben discutir respetuosamente con ellos. Estos enamoramientos de cachorros ayudan a los niños a explorar los sentimientos románticos antes de que estén listos para las relaciones románticas. A través de ellos, aprenden a hacer frente a algunas de las partes más desafiantes de desear a otro.

Un enamoramiento está en su propia categoría de relaciones, separada de la amistad o las citas. A veces, los enamoramientos son para personas que conocemos, y otras veces son para personajes ficticios. A menudo, incluso si conocemos el objeto de nuestro deseo, el enamoramiento nos hace idealizarlo, y a menudo es la versión idealizada de esa persona la que no podemos sacar de nuestra cabeza, en lugar del ser vivo, que respira y tiene defectos.

La experiencia de enamorarse puede comenzar desde el preescolar y los enamoramientos pueden continuar a lo largo de la vida. Por lo general, los enamoramientos son unidireccionales, aunque a veces son recíprocos. De cualquier forma, los enamoramientos son comunes entre los niños preadolescentes y satisfacen necesidades importantes. “Estos niños tienen ideas románticas emergentes y sentimientos románticos emergentes, pero en realidad no están listos para traducirlos en comportamientos o relaciones románticas”, dijo en diálogo con CNN Julie Bowker, profesora asociada de psicología en la Universidad de Buffalo en Nueva York, y agregó que los enamoramientos generalmente no son sexuales o sobre citas en la escuela primaria.

Cuando hablamos sobre el enamoramiento con los niños, puede funcionar preguntarles por qué les gusta quién les gusta, qué tipo de cosas les gustaría hacer con sus enamorados y si podrían considerar invitarlos. También, hablar sobre lo que sucede si ambas personas no se sienten de la misma manera (REUTERS)

Sin embargo, emerger no significa carecer de poder. Los sentimientos son reales y los niños pueden usar la ayuda de sus padres para comprenderlos y aprender qué hacer con ellos. Esto comienza cuando los padres toman en serio estos sentimientos. “Hay un componente emocional muy fuerte allí, y para algunos niños es difícil saber qué hacer con esas emociones fuertes”, sostuvo Catherine Bagwell, profesora de psicología en el Oxford College de la Universidad de Emory en Georgia.

Es posible que los chicos hablen todo el día con sus amigos sobre lo que les gusta y apenas los entiendan. Aquí es donde entran los padres, incluso si nunca aprendemos todos los detalles jugosos de quién está enamorado de quién. “Los padres están allí para proporcionar contexto y asegurarse de que los niños sepan que lo que sienten probablemente se haya sentido antes”, indicó Amy Lang, educadora sobre crianza y sexualidad y presentadora de Just Say This, un podcast sobre sexualidad saludable.

Cuando hablamos sobre el enamoramiento con los niños, puede funcionar preguntarles por qué les gusta, quién les gusta, qué tipo de cosas les gustaría hacer con sus enamorados y si podrían considerar invitarlos. También, hablar sobre lo que sucede si ambas personas no se sienten de la misma manera.

¿Cómo tratamos a la persona a la que le “gustamos” y a la que no le “gustamos”? ¿Cómo lo manejamos cuando la persona que “nos gusta”, no nos quiere de vuelta? Incluso en el caso del amor ultrasecreto no correspondido, esta línea de preguntas puede ayudarlos a conectar los puntos entre ser considerados, respetuosos y curiosos y estar en una relación romántica con alguien. “ Establezcan el hecho de que la amistad es parte de las relaciones románticas ”, añadió Lang.

Si la mera mención de los enamoramientos hace que nuestro hijo se quede callado, los especialistas recomiendan tener la conversación de todos modos (Getty Images)

Hablar con los niños sobre los enamoramientos ayuda a normalizarlos, reduciendo la vergüenza que puedan sentir en el patio de recreo. Sin embargo, en un intento por normalizarlos, los padres deben tener cuidado de no convertir los enamoramientos en algo que no son. “A veces a los adultos les gusta casi sexualizar a los niños y decir cosas como: ‘¡Ay, son tan lindos! Se van a casar’ . En mi universo, todo ese tipo de lenguaje no está bien”, dijo Lang, explicando que ese tipo de conversación no es el desarrollo de los niños y hace que las relaciones sean más grandes de lo que son. Ir allí crea un conjunto de expectativas que los niños no pueden entender ni cumplir por completo.

Al mismo tiempo, los padres deben tener cuidado de no minimizar los enamoramientos. “Son importantes para ellos y cuentan”, aseveró Bagwell. Menospreciarlos o no tomarlos en serio puede ser potencialmente dañino para los niños y podría hacerlos menos ansiosos por compartir sus sentimientos. Cuando los padres toman en serio los sentimientos de sus hijos, les enseñan a sus hijos a tomar sus sentimientos en serio, que es el primer paso para aprender a procesar los propios sentimientos.

Si la mera mención de los enamoramientos hace que nuestro hijo se quede callado, los especialistas recomiendan tener la conversación de todos modos. Lang aconseja hacer preguntas amplias sobre los enamoramientos en la escuela, si están ocurriendo en lugar de quién está enamorado de quién. Si eso falla, los padres pueden contar sus historias de enamoramientos cuando eran niños, lo que recuerdan y cómo se sintieron.

Los padres deben asegurarse de que sus hijos sepan que no son raros ni están solos en las etapas del amor temprano. “Esto le dice a tu hijo que sabes sobre esto, y está bien hablar de eso. Aunque puede sentirse incómodo, es nuestro trabajo ayudar a nuestros hijos a tener relaciones saludables. Hasta el día de hoy, mi hijo no me dice de quién está enamorado, así que solo hablo sobre enamoramiento en general y construyo sobre eso. No es su trabajo decirnos nada o hacer preguntas. Nosotros tenemos que hacerlo”, agregó Lang.

“Hay una manera respetuosa de admirar a otra persona y una que cruza los límites, y es importante explicar la diferencia" (Getty Images)

“ Una información que desearía que mis padres me dijeran cuando tuve enamoramientos tempranos es que la mayoría de los enamoramientos no resultan en relaciones . Después de todo, yo no era un fracaso romántico. Menos del 20 % de los niños de secundaria tienen relaciones románticas recíprocas”, destacó Bowker, y aseguró que “el 20% de los niños de secundaria se gradúan sin tener una relación seria y duradera”. Los niños en edad de primaria pueden beneficiarse al saber que la mayoría no está lista para una relación hasta los 10 a 14 años. Hasta entonces, e incluso después, no hay nada malo o extraño en tener enamoramientos no correspondidos.

Si bien los enamoramientos son un poco obsesivos por naturaleza, pueden ir demasiado lejos. “Ayude a los niños a comprender que algunos comportamientos pueden hacer que el objeto de sus afectos se sienta incómodo”, sugirió Bowker. Y continuó: “Hay una manera respetuosa de admirar a otra persona y una que cruza los límites, y es importante explicar la diferencia. Había dos niños en la escuela de mi hija que estaban enamorados de ella y la miraban todo el tiempo, y eso la incomodaba”, dijo.

Si su hijo se encuentra en una situación similar, recomendó que los padres hablen con ellos sobre “consentimiento, respeto y límites”. La atención no deseada puede cruzar fácilmente las líneas, y los niños necesitan la ayuda de sus padres para descubrir cuáles son esas líneas y cómo expresarlas a los demás y defenderse a sí mismos . Para Bowker, los padres deben resistirse a normalizar cualquier comportamiento solo porque eran comunes cuando eran niños (no más “los niños serán niños” para tirar del cabello y otras expresiones de afecto similares) y escuchar lo que se siente bien para su hijo.

Los enamoramientos y las conversaciones entre padres e hijos sobre ellos pueden ser los componentes básicos de las relaciones románticas saludables en el futuro. Los niños tienen la oportunidad de superar los límites y el rechazo, con la esperanza de desarrollar empatía en el camino. “Habla sobre algo tan normal y común como los enamoramientos, y habrás creado el espacio para muchas más conversaciones que pueden ser más importantes a largo plazo”, concluyó Lang. Estos pueden incluir preguntas sobre género, sexualidad y relaciones sexuales. Así como los enamoramientos son ensayos de relaciones románticas para los más chicos, hablar de ellos es un ensayo para futuras conversaciones sobre relaciones románticas.

