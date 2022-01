Los Esteros del Iberá fueron elegidos entre los destinos recomendados por The New York Times para 2022

Esteros de Iberá en el sexto puesto de The New York Times como destino para 2022

Se presentó la lista anual de The New York Times acerca de los 52 destinos sugeridos para el turismo. Esta vez se realizó con una variante: la mirada no estuvo puesta solamente en la belleza de los lugares o lo más innovadores sino en sitios donde los visitantes pudieran ser parte de la solución a problemas como el sobreturismo o el cambio climático . Para deleite de los argentinos, en el sexto lugar se encuentran los Esteros del Iberá. Un lujo para el país y en especial para la provincia de Corrientes.

Por segundo año consecutivo, la oficina de Times Travel enfrentó el desafío de crear una de sus piezas de periodismo emblemáticas, la lista anual de “52 lugares”. Desde el New York Times afirmaron que hace un año, con los viajes por todo el mundo pero paralizados, debieron recurrir a los lectores para preguntarles sobre los lugares que los habían sostenido en los días más oscuros del encierro. “Esa lista incluía lugares tan variados como fantásticas formaciones rocosas de colores en la India y una humilde iglesia de ladrillos en el sur de Londres. Eran destinos lejanos apreciados en la memoria, o lugares cercanos que habían ofrecido consuelo, y servían como recordatorio de que el mundo todavía estaba ahí fuera, esperando.

“Ahora, con la pandemia llegando a su tercer año calendario, los viajes globales son más posibles, pero sigue siendo difícil y está plagado de incertidumbre. Las poblaciones de muchos países fuera de América del Norte y Europa están en gran parte sin vacunar, mientras que China y otros países de Asia permanecen cerrados para la mayoría de los visitantes”, expresaron desde la publicación.

Si bien aclararon que anteriormente la lista se había centrado en mostrar algo diferente “cosas como la escena de un restaurante recientemente de moda, un museo nuevo y emocionante o la apertura de un fabuloso resort frente a la playa”. Esta vez el ángulo de la mirada para seleccionar fue otro. Esta lista destaca los lugares donde realmente se está produciendo el cambio, donde se preservan las tierras silvestres en peligro de extinción, se protegen las especies amenazadas, se reconocen los errores históricos, se fortalecen las comunidades frágiles, y donde los viajeros pueden ser parte del cambio.

Es por eso que expresaron que se encuentran especialmente interesados en los lugares donde los esfuerzos de base están impulsando la transformación, haciendo que su parte del mundo sea mejor frente a todo lo que está mal.

Esta es la lista de los 6 destinos más elegidos

1- Chioggia, Italia

Cerca de Venecia, una ciudad antigua ofrece historia, arquitectura y más, y crea una válvula de escape para el sobreturismo.

Chioggia, Italia

Construida sobre un grupo de islas en la laguna veneciana, con edificios centenarios que se elevan desde los canales en todo su esplendor decadente, Chioggia se llama “piccola Venezia” o la pequeña Venecia. Los lugareños ruegan por no estar de acuerdo: en todo caso, dicen, es la cercana Venecia la que debería describirse como el doppelgänger más grande de Chioggia, y es cierto, Chioggia es más vieja. Venecia está tan preocupada por verse abrumada una vez más después de la pandemia que planea recurrir a cámaras de vigilancia y datos de teléfonos móviles para controlar las multitudes. Visitar otros lugares culturalmente ricos como Chioggia puede ayudar a aliviar la presión.

Hoy, Chioggia es popular entre los visitantes italianos y alemanes, atraídos tanto por las bellezas arquitectónicas del centro histórico como por las playas familiares de su suburbio continental, Sottomarina. La ciudad, que ha conservado un ambiente marítimo áspero, puede servir como una base ideal para excursiones en bicicleta. También es conocido por su achicoria. Durante una época de mayor conciencia sobre el sobreturismo, esta Venecia en miniatura es una deliciosa alternativa para los viajeros que buscan un destino menos conocido.

2- Parque Nacional Chimanimani, Mozambique

Un nuevo parque en un país en apuros ofrece pinturas rupestres antiguas y un refugio para especies locales.

Parque Nacional Chimanimani, Mozambique (Getty)

Incluso en un momento en el que muchos de los países del mundo se encontraban bajo una presión extrema, el caso de Mozambique fue lo suficientemente grave como para llamar la atención de las Naciones Unidas: en marzo, el secretario general António Guterres pidió a la comunidad internacional que ayudara al país africano mientras enfrentó la triple amenaza del cambio climático, COVID y el conflicto.

No es la primera vez que Mozambique se enfrenta a una crisis de este tipo, pero el país mostró su capacidad de recuperación. En 2008, el Parque Nacional de Gorongosa lanzó un vasto programa para repoblar una reserva diezmada por la caza furtiva, acompañado de esfuerzos de base como capacitar a las mujeres locales como guardabosques. En mayo, se inauguró otro parque nacional Chimanimani, a lo largo de la frontera con Zimbabwe. El parque tiene pinturas rupestres antiguas de valor incalculable; montañas sagradas apartadas, incluido el pico más alto del país, el monte Binga; y hábitats naturales para las plantas, las aves y la vida silvestre como el cálao del sur, la rana chillona en miniatura y el lagarto Agama kirkii.

3- Queens, Nueva York

El mundo a la carta y disponible al precio de un viaje en metro.

Queens, Nueva York (Getty)

“Probablemente no haya otro lugar en el mundo donde pueda probar la cocina casera de más de 150 países diferentes dentro de un espacio tan compacto”, dijo el crítico de restaurantes Robert Sietsema. Y en un momento en que los viajes de larga distancia aún son inciertos, un almuerzo dim sum en Nan Xiang Xiao Long Bao en Flushing es un boleto a China tan rápido y delicioso como un aguachile de camarones para limpiar las fosas nasales en el nuevo Mariscos El Submarino en Jackson Heights es un viaje a México.

“La industria de restaurantes de Queens fue golpeada por COVID-19, pero ahora se está recuperando porque somos un distrito de comunidades centradas en la familia donde los restaurantes se encargan de los suyos”, dijo Jonathan Forgash, chef y residente del distrito que fundó Queens Together, una organización sin fines de lucro, en marzo de 2020.

4- Northumberland, Gran Bretaña

Cielos oscuros, playas vírgenes y un aniversario de 1900 años en una costa con senderos recién abiertos.

Northumberland, Gran Bretaña (Getty)

La costa diversa de Gran Bretaña, desde los acantilados de Dover hasta los paseos marítimos de Brighton, pronto tendrá un elemento unificador: el Camino costero de Inglaterra de 2.800 millas. Desarrollado en parte por la organización gubernamental Natural England, el camino tiene como objetivo aumentar el acceso público a la costa al mismo tiempo que restaura los paisajes, mejora la conexión con la comunidad y promueve los viajes sostenibles.

Los segmentos de senderos que se abrieron incluyen un tramo de 44 millas en el noreste, desde el río Tyne hasta la costa de Northumberland , que es el epítome de la accidentada Inglaterra: dunas brumosas, promontorios rocosos, playas salvajes. Por la noche, hacia arriba, el Parque Internacional de Cielo Oscuro de Northumberland tiene uno de los niveles de contaminación lumínica más bajos del país y cuenta con una de las áreas de cielo nocturno protegido más grandes de Europa.

5- Zihuatanejo, México

Un enfoque de base para la conservación en la costa del Pacífico protege la vida silvestre marina y revive una aldea local.

Zihuatanejo, México

Esta tranquila ciudad costera, vecina de Ixtapa, el destino turístico en la costa del Pacífico, y las comunidades a su alrededor generaron proyectos ambientales de base que los viajeros pueden apoyar. La organización sin fines de lucro Whales of Guerrero ayudó a capacitar a los pescadores como guías de observación de ballenas, y el Campamento Tortuguero Ayotlcalli ofrece oportunidades para unirse a las patrullas de nidos de tortugas y liberar crías.

El resort regenerativo de energía solar ayudó a revivir el pueblo vecino de Juluchuca proporcionando educación y empleo en conservación, turismo y agricultura. Recientemente se unió a un nuevo proyecto regional para proteger la cuenca del río Juluchuca, que comienza en el interior montañoso, donde los huéspedes pueden realizar excursiones en vehículos todoterreno para explorar las cabeceras de una plantación de café y cacao fuera de la red.

6- Esteros del Iberá, Argentina

El ecoturismo tiene una parada obligada en Corrientes en la reserva natural Esteros del Iberá

Hace veinte años, esta reserva en la región norteña de Corrientes en Argentina no era tanto un parque como pequeñas parcelas de desierto rodeadas de ranchos ganaderos. Fue entonces cuando la fundación Rewilding Argentina, creada por el cofundador de North Face Douglas Tompkins y ahora financiada por el turismo y un consorcio de filántropos de todo el mundo, intervino y comenzó a comprar tierras.

Hoy, el Parque Iberá es uno de los más grandes de Argentina, cerca de 12.000 kilómetros cuadrados de praderas, lagunas, islas y humedales protegidos, y un santuario para grandes poblaciones de animales.

La fundación logró salvar de la extinción a decenas de especies, en particular jaguares, osos hormigueros gigantes y nutrias de río gigantes, y se ha convertido en un refugio para venados de los pantanos, lobos de crin, ñandúes, aves de pastizales y los apropiadamente llamados, y en peligro de extinción, tiranos de cola extraña.

En el 7° lugar se ubica Región Vinícola de Alentejo, Portugal; en el 8° el archipiélago de Lucayan, Las Bahamas, Turks y Caicos; en el 9° Evia, Grecia y en el 10° Cobscook Shores, Maine.

