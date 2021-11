Las 4 formas en que las personas mayores pueden mejorar su salud mental

(Archivo. EFE)

A nivel médico, se sabe que las personas mayores generalmente tienen menos problemas psicológicos que el resto de la población. A pesar de ser el grupo más vulnerable ante la llegada del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, las personas mayores han mostrado el menor aumento de ansiedad y depresión durante la pandemia, según un estudio científico publicado en Estados Unidos en la revista Journal of Clinical Psychology.

Según varios estudios científicos recientes, como el publicado en Science Direct, la resiliencia entre los ancianos se ha atribuido a su capacidad para regular mejor las emociones , una mayor aceptación de los altibajos de la vida y la sabiduría que proviene de haber aprendido a ver el panorama general. Pero la vejez conlleva muchos desafíos que pueden dañar la salud mental. Muchas personas mayores padecen considerables problemas de salud mental. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre los que viven fuera de los entornos grupales, la tasa de síntomas depresivos clínicamente significativos es del 8 al 16 por ciento y los trastornos de ansiedad es del 10 al 15 por ciento. A los ancianos que viven en hogares de ancianos les va peor. La mayoría de los adultos mayores con depresión y ansiedad no reciben tratamiento, afirma otra investigación científica.

“Los investigadores han descubierto que la depresión en la vejez aumenta el descuido personal, los problemas cardiovasculares, la morbilidad y el riesgo de suicidio . También conduce a un peor funcionamiento social y cognitivo y a una calidad de vida comprometida . Y la ansiedad geriátrica se ha relacionado con problemas cardíacos y presión arterial alta , entre otros problemas. Los estudios han esclarecido algunos factores de riesgo de depresión y ansiedad geriátrica”, explica la doctora Jelena Kecmanovic, directora fundadora del Instituto de Terapia de Comportamiento de Arlington en Washington.

La depresión en la vejez aumenta el descuido personal, los problemas cardiovasculares, la morbilidad y el riesgo de suicidio. Por eso es importante la buena compañía (Pixabay)

“ Los ancianos que se enfrentan a problemas físicos importantes o deterioro cognitivo, que se sienten solos o que están en duelo o lidiando con múltiples pérdidas tienen más probabilidades de experimentar problemas psicológicos, especialmente depresión . También lo son las personas mayores que se arrepienten mucho de una vida que no ha sido bien vivida y que luchan por encontrarle sentido a sus vidas. Es que muchas preocupaciones existenciales pasan a primer plano en la mente de las personas a medida que se acercan al final de sus vidas. Se enfrentan a preguntas como: “¿He llevado una vida significativa?” “¿Cuál ha sido mi papel en este mundo?” o “¿Estoy dejando algo atrás?” La forma en que las personas perciben, exploran, procesan y hablan sobre estas preguntas puede afectar su bienestar emocional”, agregó Kecmanovic, que es profesora adjunta de psicología en la Universidad de Georgetown

La experta, desarrolló cuatro enfoques que los psicólogos encuentran que pueden facilitar estas exploraciones y, en consecuencia, reforzar o mejorar la salud mental.

1-Participar en la revisión de la vida

“Es una obviedad que las personas mayores entienden cuanto más recuerdan los eventos que tuvieron lugar en el pasado, a veces hace mucho tiempo. Psicológicamente, mirar hacia atrás tiene un propósito”, indicó Kecmanovic. Uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, Erik Erikson, consideraba que la última etapa de la vida se enfocaba en revisar la vida, integrar recuerdos positivos y negativos y salir con un sentido coherente de una vida con propósito. Postuló que las personas que lo pasaron particularmente mal con este proceso podrían terminar sintiéndose desesperadas.

Las personas mayores han mostrado el menor aumento de ansiedad y depresión durante la pandemia (EFE/Rodrigo Sura)

“En un trabajo que lleva adelante el experto Herbert Rappaport, psicólogo clínico del área de Filadelfia y autor de” Marking Time”, se rescata el ayudar a los adultos a reconstruir sus historias de vida y ser testigos de cómo esto los lleva a una sensación de paz y aceptación de lo que venga después. La investigación muestra que la revisión de la vida mejora la salud mental. Pero las personas deprimidas tienen dificultades para recordar eventos positivos o reflexionar sobre sus vidas de maneras que no sean negativas ni autocríticas. También tienden a recordar las cosas de una manera más general, abstracta, sin muchos detalles. Una estrategia que contrarresta esta tendencia es pensar intencionalmente situaciones y momentos positivos de su vida, recordando tanta información concreta y sensorial como sea posible. La escritura o grabación autobiográfica, la narración de cuentos, la creación de álbumes de recortes, la creación de arte que honre su vida, la genealogía familiar, las entrevistas de historia oral, la organización de fotografías antiguas y la creación de proyectos heredados son todas formas que promueven la revisión de la vida ”, sostuvo.

2-Considere las fuentes de significado

Gran parte de la psicología popular y la autoayuda nos insta a descubrir o crear significado en la vida. “Me temo que esto solo agrega más presión a la gente, que esto puede convertirse en otra razón para sentirme culpable y avergonzada: ‘He fracasado porque no he encontrado el sentido de mi vida’”, dijo el psicólogo Joel Vos, autor de " Significado en la vida: un manual basado en evidencia para profesionales, que sugirió que las personas se involucren en cambio con las actividades significativas que ya están haciendo.

Una sanitaria conversa con una usuaria de una residencia momentos antes de inyectarle la vacuna.EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo

“ En mi propia práctica de psicología, he descubierto que, durante la pandemia, muchas personas han ganado más claridad sobre lo que realmente importa en sus vidas. Esto a menudo se centra en ir más allá de uno mismo: conectarse con los demás, con el pasado y el futuro, con Dios o conceptos espirituales, o con la naturaleza. Otra fuente de trascendencia incluye la creación de algo en el mundo, desde un jardín cuidado con ternura hasta una pintura o una organización sin fines de lucro”, indicó Kecmanovic que recordó las palabras del profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Stanford, Irvin Yalom , que dijo: “Nunca es demasiado tarde para orientarse hacia lo significativo. A los 90 años, soy un ejemplo vivo. Todavía veo a algunos pacientes, pero solo por una sesión cada uno porque mi memoria y mi energía no son las que solían ser. Me conecto con mis hijos y juego al ajedrez y hablo con amigos. Las conexiones humanas hacen que la vida valga la pena”.

3-Acepta limitaciones

“Un error común que escucho es que la aceptación es igual a la resignación pasiva o darse por vencido. En realidad, significa lo contrario; es un proceso activo de enfrentar las limitaciones que vienen con la edad, empleando coraje y sabiduría”, enfatizó la experta que citó a Carsten Wrosch, profesor de psicología en la Universidad de Concordia en Montreal: “Uno de los mejores predictores de un envejecimiento exitoso es la capacidad de desvincularse de objetivos inalcanzables. Si bien el valor y la perseverancia pueden ser más importantes para las personas más jóvenes, las personas mayores con los mejores resultados psicológicos abandonan las cosas que ya no pueden hacer y cambian hacia cosas que aún pueden hacer y que tienen un propósito ”.

Los adultos mayores a menudo luchan con limitaciones físicas o cognitivas, con una pérdida de libertad y con la capacidad de controlar sus vidas. Enfrentar las dificultades que comúnmente se enfrentan en la vejez puede incluso ser un catalizador para el crecimiento. La enfermedad, el dolor u otro cambio negativo a veces resultan en un ajuste de cuentas importante. “Una transición o un cambio significativo puede conducir a una crisis existencial, una oportunidad de reevaluar la vida y eventualmente alinearla más con sus valores”, dijo Herbert Rappaport, psicólogo clínico en Filadelfia.

EFE/EPA/Filippo Venezia/Archivo

4-Lidiar con la ansiedad por la muerte

Con el número de muertos por coronavirus de al menos 750.000 en los Estados Unidos, muchas personas se han enfrentado a la muerte de manera más inmediata y más aguda que en cualquier momento de la historia reciente. “Y, sin embargo, a muchos todavía les resulta difícil hablar sobre la muerte y el morir, evitando las noticias que podrían desencadenar la ansiedad por la muerte”, sostuvo Kecmanovic.

“Numerosos estudios muestran que las personas que tienen una gran ansiedad ante la muerte sufren de problemas y trastornos psicológicos. En general, la ansiedad por la muerte cede más tarde en la vida. Pero para algunos ancianos, puede ser muy alto y contribuir a su depresión y ansiedad”, dijo Rachel Menzies, investigadora postdoctoral en psicología clínica en la Universidad de Sydney. Para enfrentar la ansiedad por la muerte, Menzies sugiere leer obituarios o ver programas que involucran la muerte, especialmente si estos se habían evitado previamente. ”Visite cementerios, hogares de ancianos o funerarias, cualquier cosa que lo ponga en contacto con la muerte. De esa manera, la muerte se convierte en una parte normal de la vida”, indicó.

Otro tema que a menudo se evita es una discusión sobre la voluntad y las preferencias y directivas del final de la vida. Abordar esto ahora podría disminuir su miedo a la muerte y brindarle una sensación de dignidad y control. Y será un regalo para los que dejas atrás.

“Un ejercicio que utilizo a menudo con los pacientes, derivado de la terapia de Aceptación y Compromiso , un tipo de terapia que ayuda a las personas a vivir con un propósito y a dejar de ser rehenes de su ansiedad y depresión , es hacer que alguien imagine su funeral y escriba su propio elogio e inscripción de lápida. Esto puede sonar macabro, pero no solo tiende a reducir la ansiedad por la muerte, sino que también cristaliza los valores que son importantes para las personas y las insta a ponerlos en práctica antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Kecmanovic, que recordó las palabras de Yalom: “La vida bien vivida es el mejor antídoto para la ansiedad por la muerte”.

