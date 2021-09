Es posible contraer gripe y COVID-19 a la vez: ¿qué tan grave resulta para nuestro organismo?

Una persona puede contraer gripe y Covid al mismo tiempo (Getty)

Dolor de cabeza, fiebre, tos seca, molestia en la garganta, problemas para respirar. Esos son algunos de los síntomas que podrían dar cuenta de estar padeciendo COVID-19, el virus detectado por primera vez en Wuhan, China, hace más de un año. Y también son síntomas de estar engripado.

Por esta razón, con los cambios de estación, entrada la primavera en el hemisferio austral o el otoño en el boreal, los síntomas pueden llegar a confundirse con otras afecciones propias de esta época, sobre todo, en un año como este, en el que los chicos retomaron las clases presenciales y hay mayor circulación que en 2020 de gente en la vía pública.

Tanto el COVID-19 como el resfriado común están causados por virus. El primero de estos es ocasionado por el SARS-CoV-2, mientras que el resfriado común, en su mayoría, por los rinovirus. La mala noticia es que se transmiten de modo similar y pueden generar los mismos signos y síntomas. Incluso se pueden tener las dos enfermedades al mismo tiempo.

Por sí solos, tanto el COVID-19 como la gripe pueden atacar los pulmones. Esto podría causar neumonía, líquido en los pulmones o insuficiencia respiratoria - POLITICA EUROPA ESPAÑA SALUD

“Una vez que te contagias de gripe y algunos otros virus respiratorios, eso debilita su cuerpo. Tus defensas bajan y eso te hace vulnerable a contraer, además, una segunda infección. De hecho, infectarse con coronavirus o gripe puede hacerte más vulnerable al otro padecimiento, explicó la epidemióloga Seema Yasmin, directora de la Iniciativa de Comunicación de Salud de Stanford. “Ciertamente puedes tener gripe y el COVID-19 simultáneamente, lo que podría ser catastrófico para tu sistema inmunológico”, agregó el doctor Adrian Burrowes, médico familiar en Florida.

El doctor Raúl Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud en México afirmó que una persona podría llegar a contraer ambos virus, tal como ha pasado con el dengue, por lo que las posibilidades de presentar síntomas graves e incluso morir, aumentan considerablemente.

“Ambos virus van a convivir, ambos virus puedes infectar a la misma persona. Pueden tener, así como hemos visto el covid-dengue, puede haber covid-influenza. Es importante vacunarse porque sobre todo a quienes se les está llevando la vacuna, son a quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones y de morir. Si tenemos el riesgo de presentar las dos enfermedades y tenemos la posibilidad de tener al menos una de las vacunas, hay que aplicarla porque hay que protegerse”, aclaró e insistió en que con la vacuna podemos proteger a otras personas, como por ejemplo, el personal médico y de enfermería que se mantienen en la primera línea de lucha en contra del virus SARS-CoV-2, quienes también tendrían el riesgo de adquirir ambas enfermedades si les toca brindar atención a un paciente con covid-influenza.

Una vez que te contagias de gripe y algunos otros virus respiratorios, eso debilita su cuerpo. Tus defensas bajan y eso te hace vulnerable a contraer, además, una segunda infección - GETTY

Los efectos en el cuerpo

Por sí solos, tanto el COVID-19 como la gripe pueden atacar los pulmones. Esto podría causar neumonía, líquido en los pulmones o insuficiencia respiratoria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). “La insuficiencia respiratoria aguda puede ser una emergencia potencialmente mortal ya que puede dañar los pulmones y otros órganos, por lo que es importante recibir tratamiento rápidamente”, señaló el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre”.

Cada enfermedad también puede provocar septicemia, daño cardíaco e inflamación del corazón, el cerebro o los tejidos musculares. “Tener coronavirus y gripe simultáneamente “aumentaría el riesgo de efectos a largo plazo de cualquiera de esos sistemas de órganos”, apuntó el Dr. Michael Matthay, profesor de medicina y especialista en cuidados críticos de la Universidad de California en San Francisco. Pero es demasiado pronto para saber exactamente cuánto peor podría ser el doble golpe en comparación a tener uno solo de los virus.

Los expertos señalan que la vacunación ayuda a prevenir ambas enfermedades

¿COVID o gripe?

Entre las gripes estacionales, los síntomas más comunes son tener fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga. De acuerdo con las recomendaciones brindadas el año pasado ante la propagación del COVID-19 por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de los Estados Unidos, lo primero que hay que preguntarse es si la persona tiene fiebre. En caso en que así fuera, si también experimenta otros síntomas, como falta de aire, debe consultar al médico porque podría tratarse de coronavirus.

Al principio del curso de la enfermedad, “la sintomatología es casi imposible distinguir una de la otra. El resfriado común queda limitado a la vía aérea superior, con goteo nasal, pero el coronavirus avanza un poco más y afecta las vías superior e inferior, con tos y dificultad para respirar. Eso sucede cuando la enfermedad está avanzando. Lo que cambia son los agentes productores. Ninguna de las enfermedades que provocan esta sintomatología requieren un tratamiento específico. Hay que estar atentos al avance de los síntomas para poder hacer el diagnóstico”, alertó a Infobae el médico pediatra Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garrahan.

Antes de evaluar las diferencias entre el nuevo coronavirus y la gripe estacional habría que analizar las diferencias entre la sintomatología de esta última y la de un resfriado común. Hay al menos 100 virus que pueden causar el resfriado común, pero solo cuatro que causan la gripe estacional. Muchas de las personas que contraen un resfriado asumen que tienen influenza, pero los expertos siempre dicen lo mismo acerca de cómo notar la diferencia: “La influenza hace que te sientas como si un camión te hubiera atropellado”. La fiebre, los malestares y dolores de cabeza de un grave caso de influenza son generalmente peores que un caso de virus respiratorio sincitial, rinovirus o cualquiera de los virus comunes del resfriado.

Hay al menos 100 virus que pueden causar el resfriado común, pero solo cuatro que causan la gripe estacional

Todo el mundo conoce los síntomas de la gripe: fiebre, dolores de cabeza, malestar en el cuerpo, garganta irritada, goteo nasal, paranasales tapados, tos y estornudos y, en infantes, infecciones en el oído. Algunos pacientes, especialmente los niños, también presentan diarrea y vómitos. En casos severos, la complicación más común es la neumonía. Las señales típicas de una neumonía causada por influenza son: dificultad para respirar, sobre todo cuando haces algún esfuerzo, y una respiración inusualmente rápida –un síntoma que los médicos suelen buscar en los niños– y, a veces, dolor en el pecho o la espalda.

Saber si se tiene COVID-19 es más complicado porque hay muchos –y, a veces, bastante descabellados– síntomas, muchos de los cuales se asemejan a los de la gripe. Los síntomas más comunes son fiebre alta, a veces con escalofríos, tos seca y fatiga. El síntoma que realmente diferencia a las dos infecciones es que muchas víctimas del COVID-19 pierden repentinamente el sentido del olfato, y no porque tengan una nariz congestionada sino porque no son capaces de percibir incluso olores fuertes, como el de la cebolla o el café. No todas las víctimas del virus sufren de anosmia, que es el nombre formal de la pérdida de olfato, pero un estudio reveló que el 87% sí presenta ese síntoma.

Los síntomas menos comunes son: garganta irritada, congestión, goteo nasal, vómitos, diarrea, dolores estomacales y la sensación de quedarse sin aliento cuando se hace algún esfuerzo. Algunas víctimas tienen enrojecimiento de los ojos o con picazón, y algunos presentan enrojecimiento o ampollas en los dedos de manos y pies –los llamados ‘dedos COVID’– que se asemejan a los sabañones. Síntomas más peligrosos –lo que significa que se debe buscar atención médica inmediata– incluyen: gran dificultad para respirar; dolor o presión sobre el pecho; labios o rostro azulado; confusión o dificultad para responder preguntas sencillas; y el colapso o pérdida de la consciencia.

SEGUIR LEYENDO: