Expertos británicos cuestionan la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a niños

Debate en Reino Unido por la posible aprobación de la vacuna del COVID-19 en menores de 12 años . REUTERS/Alexandre Meneghini

Uno de los principales expertos en salud infantil del Reino Unido enfatizó que no hay pruebas suficientes para respaldar la vacunación de los niños contra COVID-19, a la vez que el organismo que tomará la decisión sobre si aplicar un pinchazo a los menores de 18 años en el país ha indicado que adoptará un enfoque cauteloso.

El profesor Calum Semple, miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias (Sage), explicó que había “datos sólidos como una roca” para mostrar que el riesgo de daños graves a los niños por COVID-19 era “increíblemente bajo”. La vacuna Pfizer / BioNTech ha sido aprobada por el regulador de medicamentos del Reino Unido para niños de 12 a 15 años, y se está administrando para estos grupos de edad en los EEUU e Israel.

El profesor Anthony Harnden, vicepresidente del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización, indicó que decidiría en unas semanas si permitiría vacunar a los niños contra el coronavirus: “Somos muy conscientes de los problemas que rodean tanto los pros como los contras de vacunar a sus hijos, de los que hablaremos a su debido tiempo, pero en realidad lo que debemos estar absolutamente seguros es que estas vacunas benefician a los niños de alguna manera ... así que estamos analizando estos datos con mucho cuidado. Claramente vamos a tener que opinar sobre ello en las próximas semanas”.

El riesgo de Covid prolongado y síndrome inflamatorio, son increíblemente bajos, según los médicos- REUTERS/Hannah Beier - RC2Y5N9VIHRG

En tanto, Semple aseguró: “Hay un debate muy matizado aquí, pero por el momento no creo que haya suficiente evidencia para apoyar la vacunación de los niños. Hemos analizado con mucho cuidado la infección por Sars-Cov-2 en los niños de la segunda y la primera ola, por lo que tenemos datos realmente sólidos, y los riesgos de enfermedad grave, e incluso el riesgo de Covid prolongado y múltiples -síndrome inflamatorio, son increíblemente bajos”.

Y añadió: “Las vacunas son seguras, pero no están completamente libres de riesgos. Somos conscientes de los coágulos en los adultos, y hay algunos datos de seguridad de Estados Unidos que muestran problemas cardíacos raros asociados con algunas de las vacunas. Así que hasta que los datos estén realmente completos para los niños. No estoy convencido de que se haya aclarado el beneficio de riesgo para los niños”.

Semple, miembro del Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes, sugirió que no había suficientes datos disponibles para que sea aprobada la vacunación en niños por parte del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) órgano de expertos independientes que asesora a los departamentos de salud del Reino Unido sobre inmunización y hace recomendaciones sobre los calendarios de vacunación y la seguridad de las vacunas. “No estoy convencido de que la base de evidencia allí sea lo suficientemente sólida como para respaldar la vacunación de los niños, porque no tenemos datos completos de seguridad para las vacunas que nos gustaría usar”, remarcó.

Actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos en niños de hasta seis meses de edad en Reino Unido y Estados Unidos - REUTERS/Shannon Stapleton

Harnden dijo que la JCVI estaba muy preocupada por un brote de gripe este invierno, ya que confirmó que las personas pueden recibir inyecciones de refuerzo contra la gripe y la Covid al mismo tiempo. “Tiene mucho sentido intentar administrar operativamente ambas vacunas al mismo tiempo, si podemos hacerlo. Estamos muy, muy preocupados en el JCVI por la gripe este año porque es probable que haya mucha más circulación de fluidos, debido a los bajos niveles de gripe el invierno pasado. Así que estamos muy, muy interesados en que la mayor cantidad posible de personas se pongan la vacuna contra la gripe, de los elegibles”, concluyó.

Actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos en niños de hasta seis meses de edad en Reino Unido y Estados Unidos. “Antes de que las vacunas del COVID-19 estén disponibles para niños más jóvenes, es necesario completar ensayos clínicos. Esto se hace para garantizar que las vacunas sean seguras y eficaces para estos grupos de edades. Los niños no son adultos pequeños; no podemos simplemente asumir que la vacuna tendrá el mismo efecto en un niño que en alguien mayor”, explicaron desde la American Academy of Pediatrics que urge a los adolescentes y adultos a vacunarse contra el COVID-19 tan pronto como las vacunas estén disponibles para ellos.

Un informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) el 1 de junio enumera consideraciones importantes para las autoridades de salud pública en la UE y los países del Espacio Económico Europeo que están considerando vacunar a sus niños y adolescentes.

Viales de la vacuna Pfizer/BioNTech listos para ser aplicados a chicos a partir de 12 años en EEUU- REUTERS/Carlos Osorio

El informe propone que las decisiones se tomen teniendo en cuenta la absorción de vacunas en los grupos de mayor edad, la incidencia de COVID-19 en la población general y, en particular, las cuestiones relativas a la disponibilidad y el acceso a las vacunas a escala mundial. El informe enfatiza que los niños y adolescentes experimentarán pocos beneficios directos de la vacunación; más bien, el objetivo sería aumentar la inmunidad de la población en general y reducir la transmisión.

En algunos países, vacunar a los niños podría ser una forma de superar los bajos niveles de inmunidad de la población inducida por la vacuna debido a las altas tasas de vacilación a la vacuna entre los adultos; sin embargo, se requiere el consentimiento de los padres para vacunar a un niño y es poco probable que los padres que no quieren la vacuna para ellos mismos la quieran para sus hijos.

