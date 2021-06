Tuve COVID-19: ¿cuánto tengo que esperar para vacunarme?

Una persona que tuvo COVID se sabe que tiene al menos tres meses de inmunidad natural (Efe)

A un año y medio de la pandemia, los interrogantes no dejan de aparecer. A las dudas iniciales le siguen otras propias del devenir de la situación sanitaria.

En este punto, y ya con más de cuatro millones de casos confirmados de COVID-19 en la Argentina y una campaña de vacunación que avanza más lento de lo esperado por la poca disponibilidad de vacunas, el interrogante que surge es ¿cuánto tiempo debe esperar para vacunarse una persona tuvo coronavirus?

Ante la consulta de Infobae, el médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253) explicó que “en diferentes partes del mundo los intervalos entre que se tiene COVID y se vacuna dependen del acceso a las vacunas” . Así, señaló que mientras en los EEUU a partir de los 14 días de superado el cuadro y teniendo el alta médica los pacientes pueden vacunarse, “ en la Argentina la indicación es de tres meses y en algunos países europeos seis meses producto de la disponibilidad de vacunas y de la necesidad de vacunar antes a las personas que tienen factores de riesgo y no han tenido la infección”, sostuvo.

Y tras resaltar que “no hay una fecha en la que es mejor basado en la ciencia”, el especialista aconsejó “no retrasar muchos meses, sobre todo después de los seis meses, debido a la probabilidad de que la inmunidad empiece a disminuir, cosa que no se conoce profundamente”. “Es mejor vacunar a los pacientes en forma temprana pero todo depende del tipo de acceso que el país tenga”, insistió.

El médico infectólogo Lautaro De Vedia (MN 70640) hizo la salvedad de que “desde el punto de vista médico la vacuna se puede aplicar una vez superada la enfermedad, cuando el paciente tiene el alta epidemiológica”.

Los especialistas recomiendan "no retrasar mucho la vacuna, sobre todo después de los seis meses, debido a la probabilidad de que la inmunidad empiece a disminuir, cosa que no se conoce profundamente" (Foto: Franco Fafasuli)

“Pasado el cuadro, los anticuerpos naturales estarán elevados y la vacuna los elevará más -apuntó el experto del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi)-. De hecho hay muchos estudios publicados acerca de que la persona que tuvo COVID puede darse una sola dosis y con eso logra un nivel de anticuerpos mucho más elevado que alguien que se dio dos dosis y no tuvo COVID previamente ”.

Ahora bien, desde el punto de vista sanitario y dada la situación de escasez de vacunas, “al igual que las autoridades sanitarias decidieron diferir la segunda dosis con el criterio de dar algo de protección a más personas, y entendiendo que quien atravesó el cuadro tiene inmunidad de manera natural, puede pasar hasta tres meses hasta que reciba la primera dosis sin riesgos ”, agregó De Vedia.

Sobre eso se había pronunciado recientemente la ministra de Salud,Carla Vizzotti, en una entrevista televisiva. “Clínicamente no se tiene que esperar nada, no es que si la persona se vacuna le va a pasar algo porque son vacunas inactivadas; lo que se recomienda en un contexto de dificultad de acceso a las vacunas es que una persona que tuvo COVID, que generalmente tiene al menos tres meses de anticuerpos, puede esperar ese tiempo mientras se vacuna a otros grupos que no tienen anticuerpos”.

Así de hecho queda explícito en los lineamientos técnicos para la vacunación publicados por el Ministerio de Salud de la Nación. “En aquellas personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 (según definición del Ministerio de Salud), postergar la aplicación de la primera dosis de vacuna contra COVID-19 entre tres y seis meses después del alta clínica -detalla el documento-. Dicha recomendación considera la situación actual de disponibilidad limitada de vacunas, y que el número de casos de reinfección documentada es muy bajo en los seis meses posteriores al diagnóstico”.

