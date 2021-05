Polémica viral en las redes: una madre prohibió a sus suegros besar a su hija

A través de un video en TikTok, Brittany Baxter, explicó que sus suegros no tienen permiso para besar o abrazar a su pequeña hija de dos años sin su consentimiento

Si hay una cuestión que sucede muchos con las redes, es lo rápido que se masifica todo tipo de situaciones, incluso aquello que puede sonar algo extraño. Este es el caso de una madre australiana quien prohibió a sus suegros besar a su hija y se ha hecho viral en redes. Como suele pasar, ya hay una grieta entre quienes la apoyan y quienes no.

A través de un video en TikTok, Brittany Baxter, explicó que sus suegros no tienen permiso para besar o abrazar a su pequeña hija de dos años sin su consentimiento. Y dio sus razones. En principio la madre señala que nadie tiene derecho a abrazar y besar a su hija sin que ella haya dado su permiso primero. ”Como madre, practico el consentimiento con mi hija y esto es algo que realmente me ha estado molestando. ¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar a los adultos?”, se preguntó Brittany Baxter.

La madre explicó que ha habido ocasiones en que la niña dice que no a las muestra de cariño y, ante ello, los abuelos le preguntan: “¿Qué, tenemos que pedirte un beso y un abrazo?”. El video ya cuenta con más de 492 mil reproducciones y 50 mil me gusta.

“Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija a decidir su propio cuerpo. No tienes que sacrificar tus límites con el fin de aliviar la incomodidad de los demás”

Lo peor, señala Baxter, es que aunque la niña se haya negado, sus suegros la abrazan y la besan. Y eso, en su opinión, traspasa los límites de su cuerpo. “El cuerpo de mi hija no existe para que nadie se sienta más cómodo y amado”, dijo Brittany.

Baxter agregó estar molesta por el hecho de que sus suegros no han querido respetar las decisiones de la niña, besándola de todas maneras.

¿Qué hizo entonces? Tomó la decisión de prohibir a los abuelos abrazar o besar a la pequeña. Según señala en la red social, que no es su culpa, ni culpa de su hija que la generación mayor no se haya tomado el tiempo de aprender cómo regular sus emociones: “ Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija a decidir su propio cuerpo. No tienes que sacrificar tus límites con el fin de aliviar la incomodidad de los demás”.

La psicóloga Gisela Lado, analizó a Infobae: “La crianza respetuosa está basada en la teoría del apego de John Bowlby. Consta de principios como empatía, amor incondicional, respeto, y que logre expresarse libremente. La crianza respetuosa tiene que ver con los principios y valores que practicás a diario, pero principalmente es el valor que le damos a las otras personas. Se basa en el equilibrio entre nuestras necesidades y las de nuestros niños para que crezcan con autonomía y libertad. En el caso de esta mujer, la teoría no estaría conduciendo con la práctica, ya que tener en cuenta a los demás es parte de la enseñanza”.

"La niña tiene razón en no dejarse abrazar o besar por más que los abuelos se sientan incómodos con esa situación", dijo a Infobae la psicóloga Mirta Goldstein

“Aparecen aquí dos posiciones extremas: tanto la de una madre que extrema en exceso los cuidados a su niña como la de los suegros que la respetan la decisión de la madre. Quiere decir que ambos lados están pasando los límites. Pero también hay otra situación: algo de razón tiene la madre ”, dijo por su parte a Infobae la doctora Mirta Goldstein, Coordinadora de Formación Permanente de la Asociación Psiconalítica Argentina (APA) y coautora del Libro “Psicoanálisis y Sociedad -Nuevos paradigmas en Lo Social”.

Goldstein argumenta que “la niña tiene razón en no dejarse abrazar o besar por más que los abuelos se sientan incómodos con esa situación” Y Sigue: “Aquí también hay un respeto al niño y también a las decisiones de los padres. Lo importante no es ninguna de estas dos situaciones extremas. Ésta ya es una familia disfuncional , porque no hay una libre circulación de los afectos. Los afectos están enturbiados, por situaciones de los adultos. Entonces podríamos decir que hay algo de odio entre esta mamá y estos suegros, algo de no respeto, y de hostilidad que enturbia es vínculo y esa situación de hostilidad de traspasa a esta niña”.

Baxter, como si fuera poco, hizo también un llamado a otros padres.“¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar a los adultos?”, dice la madre en el video viral de TikTok. Y asegura que no permitirá que su hija crezca en un entorno donde no pueda decir “no” por lo que no obligará a su pequeña a besar a la nadie, no solo a sus abuelos, si ella no tiene deseos de hacerlo”, dice en un video que ya ha dado la vuelta al mundo. Mientras muchos consideran que la mujer está exagerando y le está negando a los abuelos recibir muestra de cariño de su nieta, otros creen que es correcto que tome dicha posición.

