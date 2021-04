¿Las nuevas variantes de COVID-19 generan más contagios en mujeres?

En varios países, como en Alemania, donde se llevó adelante una protesta de mujeres, está creciendo más los contagios en ellas - REUTERS/Annegret Hilse

Durante todo el 2020 había una estadística clara respecto a la pandemia por COVID-19 que ya causó más de 135 millones de infecciones y casi 3 millones de muertos en todo el mundo . Y era que los hombres tenían más incidencia de contagios y muerte que las mujeres.

Este dato fue avalado por varios estudios científicos publicados en las más prestigiosas revistas internacionales como Nature, NEJM y Science Mag, entre otras, que analizaron el impacto de las infecciones y la mortalidad en la pandemia según el sexo, la edad y las condiciones genéticas entre ambos géneros. Pero algo cambió en este complicado 2021. Más que nada en las últimas semanas, en donde varios países reportaron más contagios en mujeres que en hombres.

Una de las páginas estadísticas más consultadas en el último tiempo que brinda información sobre cómo impacta el nuevo coronavirus en el mundo en materia de género, es “El Proyecto Sexo, Género y COVID-19”, que incluye datos de todos los países a partir de los informes de sus registros oficiales sanitarios elaborados en esta pandemia.

Las estadísticas están cambiando levemente y empiezan a marcar una tendencia mundial - REUTERS/Murad Sezer

“ Comprender el papel que juegan el sexo y el género en el brote de COVID-19 es esencial para construir una respuesta efectiva y equitativa a la pandemia. Este rastreador presenta los datos desglosados por sexo que reportan los gobiernos”, destaca el sitio internacional que hace un seguimiento de las diferencias en la casos positivos, casos confirmados en el personal de salud, hospitalizaciones, internaciones en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), fallecidos, y hasta aplicación de vacunas en varones y mujeres.

“El rastreador de datos desagregados por sexo COVID-19 es la base de información más grande del mundo de su tipo. Juntos, el rastreador y el portal brindan una rica fuente de evidencia sobre la equidad y efectividad de las respuestas pandémicas de los gobiernos nacionales, y brindan datos de acceso abierto para que los formuladores de políticas, investigadores y defensores de todo el mundo los utilicen para impulsar una respuesta más equitativa y sensible al género para la recuperación del ser humano frente a esta enfermedad mundial. Además, los datos de COVID-19 desagregados por sexo no informan ni dan cuenta de la identidad de género, por lo tanto, no hay datos sobre el impacto de COVID-19 en personas transgénero y no binarias. Se están realizando algunos esfuerzos para corregir esta brecha. Sin esta información, las necesidades de salud específicas de las personas con identidades de género diversas no pueden ser identificados, las disparidades de salud que experimentan no se pueden abordar, e importantes servicios de salud no pueden ser realizados”, aclaran.

Nueva tendencia

Así, el sitio Web destaca que por ejemplo, al 22 de marzo de 2021, países como Argentina, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Austria, Dinamarca, Corea del Sur, Australia, Colombia, Paraguay, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, España, Irlanda, Holanda, Portugal, Jamaica, Sudáfrica y vario más africanos, hay más infecciones en mujeres que en varones. En el caso de Argentina la diferencia es mínima, ya que ellas tienen el 50,26 % del total de los contagios.

Mortalidad en el mundo por COVID-19 según el género. En violeta, las mujeres y en celeste, los hombres, según publica El Proyecto Sexo, Género y COVID-19

Y respecto a la mortalidad países como Corea del Sur, Bélgica, Canadá, Australia, Sudáfrica, Eslovenia, Vietnam y Yemen también tiene más fallecidas.

¿Serán las nuevas cepas las culpables del cambio de tendencia? La médica argentina Marta Cohen, patóloga infantil, radicada en Sheffield, Inglaterra y quien el año pasado fue galardonada por la Reina Isabel II del Reino Unido con su membresía en la Orden del Imperio, explicó a Infobae que existe una tendencia en Europa de un mayor contagio en mujeres que en varones en esta segunda ola de COVID-19, que tienen lugar desde hace algunas semanas.

“El jueves asistí a un seminario europeo dedicado a la Segunda Ola de COVID-19 en este continente. Allí, una experta infectóloga de Francia me dijo que tenían 6000 camas de UTI ocupadas, con pacientes más jóvenes, que estaban más tiempo internados y por primera vez, veían un aumento en el número de mujeres, afirmó la experta.

Cohen, que compartió a Infobae los datos relevados del incremento de casos de mujeres jóvenes internadas en Francia a través del mismo sitio explicado anteriormente, se sinceró respecto a la pregunta sobre si esta nueva tendencia que desfavorece a las mujeres es a causa de la aparición de las nuevas cepas de coronavirus, especialmente la de Kent o británica, la de Manaos y Río (P1 y P2, respectivamente) y la de Sudáfrica. “No se la respuesta. Esto es solamente es un indicador. La cepa británica B.1.1.7 es distinta a todas y más contagiosa. Pore eso hay más jovenes y niños infectados”, indicó Cohen. Y agregó: “Seguro tiene que ver con la mutación en la glycoproteína S de la espiga, que lo hace ingresar al SARS-CoV-2 de forma más fácil. Pero es mi hipotesis”.

Fuente: Ministerio de Salud

Datos de Argentina

Según el reporte mensual de la sala de situación que emite el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto al seguimiento pormenorizado de la pandemia por COVID-19 en Argentina, en el ultimo informe emitido el 31 de marzo, los casos confirmados por sexo y grupo etario, en donde se observa una paridad estadística en cuanto a género en casi todas las edades, salvo en mayores de 80 años, donde las mujeres tienen hasta un tercio más de positivos.

En cambio, respecto a la mortalidad, en la cuanto a la distribución de fallecidos con diagnostico confirmado de COVID-19 y letalidad por sexo y grupo de edad, los números argentinos muestran que los hombres tienen mayor incidencia, salvo en la franja de mayores de 90 años.

Fuente: Ministerio de Salud

El grupo de edad más afectado, continúa siendo el de 60 años y más, aumentando las tasas de letalidad conforme aumenta la edad, y acentuándose la proporción de fallecidos en hombres más que en mujeres. El 83% de los fallecidos, correspondió a personas de 60 años y más, mientras que sólo el 14,7% de los casos confirmados, corresponde a este grupo de edad. Al 9 de abril, se reportaron, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, 32.014 muertes en hombres y 23.267 en mujeres.

