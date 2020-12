El restaurante colombiano “El Chato”, entre los 10 mejores de América Latina en 2020

La octava lista anual de Latin America’s 50 Best Restaurants se dio a conocer esta tarde, como una manera de apoyar al sector en medio de uno de los momentos más difíciles para la industria mundial de restaurantes

La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants de 2020 fue revelada hoy en una ceremonia virtual. La prestigiosa lista, ahora en su octava edición, reconoce la excelencia y la diversidad del escenario gastronómico de América Latina en uno de los períodos más desafiantes para la industria de restaurantes a nivel mundial. El anuncio de la lista tiene como objetivo ayudar a los restaurantes a entrar en la siguiente etapa crítica de recuperación.

Por primera vez, la parrilla del barrio de Palermo, en la capital argentina, Don Julio ocupa el puesto No.1, asegurando su estatus como el Mejor Restaurante de América Latina. El restaurador y sumiller Pablo Rivero lidera este emblemático restaurante argentino, que ha logrado reconocimiento internacional por su ejemplar hospitalidad, su carta de vinos y su enfoque singular frente a los ingredientes. Toda la carne de Don Julio proviene de ganado de pastoreo Aberdeen Angus y Hereford, criado en el campo alrededor de Buenos Aires y con una maduración de al menos 21 días para alcanzar su punto óptimo.

Maido de Lima -tres veces el Mejor Restaurante de América Latina- cede el trono y pasa al puesto No.2, mientras que Central, también de Lima, se sitúa en el puesto No.3. Central también es honrado con el Gin Mare Art of Hospitality Award, donde la academia de votantes elogió su estilo de servicio relajado, pero altamente profesional. A estos dos restaurantes les siguen A Casa do Porco en São Paulo en el puesto No.4 y Pujol en Ciudad de México en el puesto No.5. Pujol también se lleva a casa el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

En la séptima posición se ubicó nuevamente el restaurante El Chato, del bogotano Álvaro Clavijo, quien trabajó en importantes restaurantes de París, Nueva York y Copenhague antes de volver a Colombia en 2013 y abrir su propio espacio en 2015.

Álvaro Clavijo, chef del restaurante El Chato, lleva una mascarilla mientras prepara la comida para su entrega, en medio del brote de la enfermedad coronavirus (COVID19), en Bogotá, Colombia.





Perú es el país con el mayor número de establecimientos en la lista de 2020, con 11 restaurantes, incluyendo Mayta, que ha recibido el Highest Climber Award. Argentina lo sigue de cerca con 10, adicionando dos debutantes con El Preferido de Palermo y Osaka, ambos ubicados en Buenos Aires.

Brasil gana nueve puestos, incluyendo un debutante, Corrutela en São Paulo. México iguala el desempeño de Brasil con nueve restaurantes en la lista. Por su parte, Colombia y Chile tienen cuatro puestos cada uno y Ecuador encuentra un puesto inaugural con Nuema, que es galardonado con el premio Mejor Restaurante de Ecuador.

Este año, Latin America’s 50 Best Restaurants presentó seis debutantes en total. El Mérito de Lima recibe el Highest New Entry Award, tras ocupar el puesto No.37 de la lista. Osaka y El Preferido de Palermo en Buenos Aires ocupan los puestos No.36 y No.47, respectivamente; Nuema, en Quito (Ecuador), se encuentra en el puesto No.48; Celele, en Cartagena (Colombia), se encuentra en el puesto No.49; y Corrutela, en São Paulo (Brasil), se encuentra en el puesto No.50.

William Drew, director de contenidos de Latin America’s Best 50 Restaurants, afirmó: “Habiendo construido una plataforma en la industria de restaurantes y la hospitalidad internacional durante casi 20 años, en 50 Best sentimos que desempeñamos un papel importante para ayudar a impulsar la recuperación del sector. En nuestra octava edición de Latin America’s 50 Best Restaurants, nos enorgullece celebrar la excelencia de la gastronomía latinoamericana con un enfoque especial en la solidaridad de su comunidad. Este año, más que nunca, hemos visto a los restaurantes unirse de una manera sin precedente y nuestra esperanza es que trabajando juntos, pronto volveremos a prosperar.”

El ranking de los 10 mejores:

Por primera vez, la parrilla palermitana Don Julio en Buenos Aires ocupa el puesto No.1, asegurando su estatus como el Mejor Restaurante de América Latina (Franco Fafasuli)

1. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

2. Maido, Lima, Perú

3. Central, Lima, Perú

4. A Casa do Porco, San Pablo, Brasil

5. Pujol, Ciudad de México, México

6. Boragó, Santiago, Chile

7. El Chato, Bogotá, Colombia

8. Mishiguene, Buenos Aires, Argentina

9. Rosetta, Ciudad de México, México

10. Osso, Lima, Perú

El Gin Mare Art of Hospitality Award 2020, que reconoce la excelencia en el servicio de restaurante y la experiencia gastronómica, se otorgó a Central en Lima, dirigido por el dúo de esposos Virgilio Martínez y Pia León (Daniel Silva Yoshisato)

El Latin America’s Best Pastry Chef Award 2020 se le otorgó a Sofía Cortina de La Vitrine en la Ciudad de México, México. Cortina recibió una formación clásica en pastelería francesa y ha trabajado en la sección de repostería de algunas de las cocinas de los restaurantes líderes del mundo. Ella crea pasteles indulgentes y delicados éclairs cubiertos con frutas junto con su plato insignia – un giro al clásico postre francés, Vacherines, que combina capas de merengue, coulis y sorbetes ligeros.

El Flor de Caña Sustainable Restaurant Award 2020 se otorgó a Pujol en la Ciudad de México. El premio reconoce al establecimiento de la lista que logra la más alta calificación de sostenibilidad en general, según la auditoría de los expertos en sostenibilidad Food Made Good Global. El compromiso del chef-propietario Enrique Olvera y su equipo en obtener ingredientes de los productores locales y preservar la biodiversidad de la región ha aumentado durante la pandemia y el compromiso de Pujol con su personal es inquebrantable.

El Gin Mare Art of Hospitality Award 2020, que reconoce la excelencia en el servicio de restaurante y la experiencia gastronómica, se otorgó a Central en Lima. Dirigido por el dúo de esposos Virgilio Martínez y Pia León, el restaurante en sí es una muestra de la biodiversidad del Perú. El estilo de servicio es relajado y acogedor, pero siempre muy profesional, con un equipo capacitado para compartir con pasión y personalidad las historias que hay detrás del menú y los ingredientes.

Ocupando el puesto No.24 en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, el Mayta de Lima fue galardonado con el Highest Climber Award 2020, después de haber escalado 25 puestos desde el No.49 el año pasado. El emprendimiento en solitario del Chef Jaime Pesaque ganó por primera vez un lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants en 2019 y fue elogiado por su uso inventivo de ingredientes y sabores locales, unido a una técnica consumada. Por último, debutando en la lista en el puesto No.37, Mérito en Lima fue galardonado con el Highest New Entry Award 2020. En el restaurante, los chefs venezolanos Juan Luis Martínez y José Luis Saume actualizan los platos de su tierra natal mientras les dan una nueva identidad a los ingredientes peruanos.

La lista completa:

Mariano Ramón es el fundador y cocinero del Gran Dabbang, el restaurante que trajo la gran escena de comida callejera de Asia a Buenos Aires (Franco Fafasuli)

11. Quintonil, Ciudad de México, México

12. Oteque, Río de Janeiro, Brasil

13. D.O.M., San Pablo, Brasil

14. Pangea, Monterrey, México

15. Alcalde, Guadalajara, México

16. Tegui, Buenos Aires, Argentina

17. Sud 777, Ciudad de México, México

18. Kjolle, Lima, Perú

19. Chila, Buenos Aires, Argentina

20. Isolina, Lima, Perú

21. Lasai, Río de Janeiro

22. Astrid y Gastón, Lima, Perú

23. Maní, San Pablo, Brasil

24. Mayta, Lima, Perú

25. Harry Sasson, Bogotá, Colombia

26. Evvai, San Pablo, Brasil

27. Leo, Bogotá, Colombia

28. Parador La Huella, José Ignacio, Uruguay

29. Rafael, Lima, Perú

30. Le Chique, Cancún, México

31. Nicos, Ciudad de México, México

32. De Patio, Santiago, Chile

33. Mocotó, San Pablo, Brasil

34. Gran Dabbang, Buenos Aires, Argentina

35. Mil, Cusco, Perú

36. Máximo Bistrot, Ciudad de México, México

37. Mérito, Lima, Perú

38. Osaka, Buenos Aires, Argentina

39. El Baqueano, Buenos Aires, Argentina

40. Narda Comedor, Buenos Aires, Argentina

41. Restaurante 040, Santiago, Chile

42. Maito, Ciudad de Panamá, Panamá

43. Aramburu, Buenos Aires, Argentina

44. Manu, Curitiba, Brasil

45. La Mar, Lima, Perú

46. Ambrosía, Santiago, Chile

47. El Preferido de Palermo, Buenos Aires, Argentina

48. Nuema, Quito, Ecuador

49. Celele, Cartagena, Colombia

50. Corrutela, San Pablo, Brasil

La academia de Latin America’s 50 Best Restaurants está compuesta por más de 250 miembros regionales con derecho a voto, cada uno de los cuales es cuidadosamente escogido por su opinión experta sobre el panorama de los restaurantes de América Latina. Los votos de esta academia conforman la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, un barómetro anual del gusto. La misma está dividida en cuatro regiones: México & América Central, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil. Cada región tiene un presidente de la Academia y otros 62 miembros con derecho a voto, compuestos por periodistas, críticos gastronómicos, chefs, restauradores y gourmets cosmopolitas. Este año, cada miembro presentó 10 votos sobre lo que consideró sus mejores experiencias gastronómicas de los últimos 15 meses (debido a la pandemia, el período de votación de este año se extendió de enero de 2019 a marzo de 2020), y al menos cuatro de estos votos fueron a restaurantes por fuera de su propio país.

