-Es un tema muy complejo y muy difícil. Como soy especialista en infectología, creo que la cuarentena ha sido exitosa, pero que debiera salirse de ella con mucha cautela y muy despacio. No me disgustaría que se prolongara un poco más, porque daría la posibilidad de que la curva sea chata un poco más, pero también soy consciente del impacto que tiene en muchas actividades vinculadas con la actividad económica. No puedo dejar de pensar eso, por eso creo que entre la visión que podamos tener los distintos actores, ya sea de la salud, los docentes y demás industrias, podamos encontrar la mejor fórmula para que el poder ejecutivo tome la mejor medida posible.