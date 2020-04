Y es que el esmaltado semipermanente cumple la función de prolongar la duración y dar un efecto brilloso. Este se seca en el momento y no hay riesgo que se corra o se salte. Para removerlo es recomendable el método profesional para no dañar la uña. En muchos salones este método lo hacen en cabinas, mientras que en otros, con el avance de la composición del barniz de uñas, la lámpara de la cabina no es necesaria.