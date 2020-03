Rendimos nuestro poder a quienes usaron estos dispositivos para modificar nuestro comportamiento, con algoritmos diseñados para hacer precisamente eso. Estuvimos de acuerdo sin aceptar ser programados, algo que todavía no nos gusta contemplar, porque la comodidad de todo lo que estábamos obteniendo tan rápidamente se sintió muy bien. Hasta que ya no se sintió bien. Hasta que comenzamos a sentirnos más ansiosos y deprimidos. Nos prometieron que acercarían nuestro mundo. Sin embargo, nos sentimos menos conectados, no más.