Woody Allen dice que Timothée Chalamet lo denunció para aumentar sus posibilidades de ganar un Oscar

Lo hizo en su libro de memorias, “Apropos of Nothing”, que se publicó el lunes pasado. El director de cine y el joven exitoso actor, que alcanzó la fama con “Call me by your name”, trabajaron juntos es “Un día lluvioso en Nueva York”, estrenada en 2019