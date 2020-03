Al igual que el primer paciente fallecido en la Argentina, los especialistas advierten que tener una enfermedad de base pone en riesgo a la persona ante un posible contagio de coronavirus. “Si tenés un bypass o has tenido una insuficiencia cardíaca o has tenido problemas de infarto y tenés más de 60 años, quédate en casa. No abandones la medicación y cuidate más que nunca. Una neumonía en una persona que tiene riesgo es bastante complejo. Y si escuchaste que las drogas para la hipertensión arterial hacen que seas más susceptible al coronavirus, todavía no existe evidencia. Seguinos a nosotros que diariamente con la Sociedad Europea de Cardiología, con la Sociedad Americana de Cardiología damos estos mensajes. Hoy por hoy no hay que suspender esas drogas leas lo que leas. Por último tranquilos, si lo hacemos entre todos funciona”, enfatizó Tartaglione.