-Al virus no lo conocemos todavía, no sabemos quién es. Sabemos que está, pero no sabemos quién es. No sabemos qué apellido tiene, no sabemos cómo se comporta, no sabemos cómo se reproduce o si muta o si no muta. No lo sabemos ni nosotros, ni el mundo lo sabe. Creo que para eso falta, porque ahora lo hay que hacer es combatir la pandemia. Y hay quienes están estudiándolo, pero lleva tiempo”.