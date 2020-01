La artista Alexandra Grant sorprendió a todos los que la vieron entrar de la mano de Keanu Reeves a una gala en Los Angeles: a los 46 años, tiene el pelo gris y no usa tinturas para ocultarlo. Billie Eilish, la preferida de los premios Grammy 2020, eligió el gris, como en otras ocasiones hizo Lady Gaga. Algunas actrices, como Glenn Close o Jamie Lee Curtis, prefieren su color natural, las canas, en la vida real. Entre 2017 y 2018 Pinterest registró la tendencia al aumento en la búsqueda de “going gray”. Más de 350.000 mujeres publicaron fotos con el hashtag #grannyhair en Instagram. Y el 23 de enero la productora y directora Victoria Marie estrenó Gray is the New Blonde (Las canas son el nuevo rubio), un documental sobre esta tendencia.