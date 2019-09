Maria Tedeschi camina al frente de un grupo de cuatro jóvenes que buscan una foto con Kristen Stewart, quien presenta su último film, Seberg. El estreno es apenas pasado el mediodía, cuando el sol en el zenit no deja más alternativa que buscar algún refugio. Pero a ellas no les interesa, se encuentran hace unas tres horas frente al hotel Excelsior, mirando hacia el canal, esperando la llegada de la actriz, que cuando baja del taxi acuático, desaparece rápidamente por el túnel que conecta con el interior del lugar. Allí pasará la noche, aseguran, aunque ante la consulta de Infobae, las autoridades del hotel dicen no poder revelar información sobre sus huéspedes.