"Deja de jugar con tu vida", el nuevo video del youtuber Prince Ea, tiene ya 2 millones de vistas, y suma unas 100.000 cada día. "No es Mario Kart, no es Fortnite. No hay botón 'vuelve a intentarlo', no existe la opción de repetir un nivel. Cuando el juego ha terminado, pues ha terminado", se lo escucha decir. El popular creador de contenidos —más de 1.000 millones de vistas sólo en Facebook— tomó uno de los temas centrales de la vida adulta, el trabajo, para advertir que afecta no sólo cuestiones como los ingresos, sino la misma extensión de la vida.