Los seres humanos somos el factor más complejo en la fórmula de la seguridad. El nivel de riesgo que aceptamos varía mucho en función de cuestiones personales, la edad, el sexo y la cultura. Pero también influyen las campañas de publicidad de los fabricantes de vehículos. Muchos jóvenes asocian la conducción a lo que ven en películas como The fast and the furious y no a la siniestralidad que producen los accidentes de tráfico.