Google permitirá la transferencia de datos eSIM sin necesidad de los operadores de telefonía

Una aplicación de Google llamada SIM Manager estaría encargada del proceso de conversión de tarjetas SIM físicas a eSIM. REUTERS/Charles Platiau//File Photo

Google estaría trabajando en un sistema que permitirá a los usuarios que tengan dispositivos con tecnología eSIM transferir sus datos a otro celular sin necesidad de requerir el soporte de la empresa de telefonía que contrató para iniciar el proceso.

La nueva característica que actualmente se encuentra en una fase de pruebas beta podría llegar a dispositivos que funcionen con el sistema operativo de Android 13 y estará disponible únicamente en dispositivos compatibles. Además, con esta actualización las personas también podrán transformar los datos de sus tarjetas SIM físicas a eSIM sin necesidad de un proceso interno con las operadoras que administran el servicio.

El experto en Android Mishaal Rahman publicó en su cuenta oficial de Twitter que la capacidad de transferencia de datos eSIM de un teléfono Android a otro se está desarrollando por medio de una aplicación llamada “SIM manager” que es de Google, pero que aún no ha sido lanzada al público ni se ha anunciado una próxima llegada a nivel de usuarios.

Según Rahman, existe la posibilidad de que, en principio, la característica de transferencia de datos entre celulares quede limitada únicamente a los dispositivos Pixel de Google, quienes son los que obtienen las actualizaciones de Android 13 en primer lugar e incluso antes que los celulares de Samsung.

La eSIM tiene el mismo funcionamiento que una tarjeta SIM física, pero es virtual y se activa con un código QR único. (foto: AS)

Sin embargo, en el caso de la función de convertir los datos de una tarjeta SIM física a una eSIM sería aún más limitado pues no solo se requiere de iniciar el proceso en el dispositivo sino de la aprobación del mismo por parte del operador, lo cual perjudicaría el sentido de la función al requerir de una aprobación, pero que también garantiza una mayor seguridad durante el procedimiento.

De manera oficial no se conoce con exactitud la lista de dispositivos que podrán ejecutar estas tareas o que sean compatibles con la aplicación de SIM Manager de Google, aunque sí se podría intuír que los primeros serán los teléfonos Pixel, seguidos por los Samsung en su gama alta y media. Sin embargo, tampoco se conoce si esta característica podría llegar dentro de la serie de actualizaciones de Android 13 o si podrá ser incorporada hasta la próxima en Android 14.

Cómo funciona el eSIM en los iPhone

Aunque el eSIM no es una tecnología nueva, al menos en Estados Unidos, su llegada a los dispositivos iPhone 14 en sus modelos regular, Plus, Pro y Pro Max generó interés en el mercado latinoamericano, sobre todo en países con operadoras móviles que aún no incorporaban este servicio para los clientes.

Los iPhone 14 introdujeron la tecnología eSIM a los dispositivos de Apple. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Respecto a su funcionamiento, esta tecnología no es muy diferente al de una tarjeta SIM física que facilita una serie de servicios como línea telefónica y datos móviles. Sino que la diferencia fundamental se encuentra al momento de su activación.

Para activar una eSIM el operador del servicio facilita un código QR especial que será activado por el usuario de forma presencial o remota y que activará automáticamente el servicio. Este código único no podrá ser usado por otra persona y en caso de que se elija cambiar de plan de telefonía o de datos, podrá hacerse con solo escanear un nuevo código.

Los dispositivos que cuentan con una eSIM también podrán activar más de una tarjeta virtual al mismo tiempo y no necesariamente que correspondan a planes similares, el mismo número de teléfono o incluso al mismo operador móvil, por lo que se podría saltar de un servicio a otro con solo configurar el dispositivo.

