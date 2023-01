Algunos juegos de consolas de Nintendo estaban grabando audio y video sin permiso

La consola japonesa permite cambiar de país para aprovechar los descuentos en cada región.

Grandes vulnerabilidades están afectando algunos de los principales juegos de Nintendo Switch y otras consolas de la compañía japonesa como 3DS y Wii U. Este es un fallo que permite el “control total” de los dispositivos.

En el año 2021 se identificó la vulnerabilidad con el nombre ENLBufferPwn; sin embargo, no cobró importancia hasta hace poco cuando Nintendo comenzó a actualizar silenciosamente los principales títulos afectados.

Cómo se ejecutaba de manera remota el código en las consolas

Si se tenía mala suerte, solo era necesario jugar en línea con el atacante. Hay que tener en cuenta que, en combinación con otras vulnerabilidades del sistema operativo, un pirata informático podría obtener acceso y control completo sobre un dispositivo infectado.

Lo anterior, significa que el atacante iba a tener la capacidad de hacer capturas de pantalla y audio de forma remota, así como robar información confidencial del dispositivo.

A partir de ahora, Nintendo lanzó parches para varios juegos afectados de la Switch. Estos son los casos de:

- Mario Kart 8 Deluxe

- Animal Crossing: New Horizons

- ARMS, Splatoon 2

- Splatoon 3

- Super Mario Maker 2

- Nintendo Switch Sports.

Existe un caso particular ya que Mario Kart 7 en 3DS se actualizó en las últimas semanas por la misma razón. No es poca cosa teniendo en cuenta que salió al mercado hace más de 13 años y no ha recibido una nueva actualización desde el año 2012.

Super Mario Maker 2

Para muchos usuarios de Nintendo, aún existen muchas dudas acerca de esta noticia, y que por el momento la firma japonesa no aclara. Una de las interrogantes es si otros juegos de Nintendo Switch pueden haber encontrado este error además de los juegos que ya han sido parcheados.

O, por otro lado, si esta vulnerabilidad puede reaparecer en la Switch. Hasta el momento, los japoneses han decidido no revelar detalles al respecto.

Por último y como recomendación de Infobae, si algún lector tiene uno de los juegos anteriormente mencionados en su consola y ha ignorado las actualizaciones lanzadas en los últimos meses, es momento de ponerla (o ponerlas) al día inmediatamente.

Ahora se puede encontrar el código de un amigo de manera más rápida y fácil

A comienzos del 2022, Nintendo actualizó su aplicación móvil Switch Online para iOS y Android a la versión 2.0. Una de las mejoras es que proporcionó una manera más fácil de encontrar y compartir el código de usuario a un amigo. Antes de esto, hay que recordar que se utilizaba la incómoda identificación de 12 dígitos.

En lugar de tener que copiar manualmente el código desde la propia consola Switch antes de compartirlo con amigos, la actualización permite al usuario copiar fácilmente el código desde la aplicación con un solo clic.

Cómo ver el código de un amigo más rápido

1. Seleccionar el ícono de usuario en el menú ‘Inicio’ para abrir su página de usuario.

Nintendo Switch. (foto: nintendo.co.uk)

2. Seleccionar ‘Perfil’ y, a continuación, comprobar el lado derecho de la pantalla para encontrar el código de amigo.

Nintendo Switch. (foto: nintendo.co.uk)

Cómo cambiar el código de un amigo

1. Seleccionar el ícono de usuario en el menú ‘Inicio’ para abrir su página de usuario.

2. Escoger ‘Configuración del usuario’ y, a continuación, seleccionar ‘Configuración del amigo’.

3. Seleccionar ‘Volver a emitir código de amigo’.

Nintendo Switch. (foto: nintendo.co.uk)

