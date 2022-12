Spotify tendrá en cuenta la salud y el ejercicio que hagan los usuarios para crear listas

El tipo de ejercicio, distancia y ritmo o velocidad serán tomados en cuenta para generar las listas de reproducción dentro de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/

Una de las características básicas de Spotify es la capacidad de generar playlist y realizar sugerencias basadas en los gustos musicales, canciones reproducidas previamente y aquellas a las que se ha dado un Me Gusta.

Ahora, estos datos tendrán mayor potencial porque hay planes para usar la data de la aplicación de Salud de Apple para ofrecer listas de reproducción personalizadas, según las rutinas de ejercicio y el estado físico de cada persona.

El extrabajador de Google, Chris Messina, dijo en su cuenta de Twitter que en el código de la aplicación musical de streaming se pueden ver algunas de las opciones en las que Spotify está trabajando para vincularse con HealthKit, un procedimiento que permite que apps externas a Apple accedan a datos de la plataforma de Salud.

Además, el experto también citó una notificación en la que se indicaba que las canciones que se mostrarían dentro de esta función tendrían relación con el tipo de ejercicio que se realice en determinado momento.

Chris Messina afirma que Spotify presentaría playlists basadas en datos sobre la salud de los usuarios. (Captura)

“Obtén la música correcta para tu rutina de ejercicios. Esta información permitirá a Spotify coincidir tus ejercicios con lo que escuchas y compruebes qué canciones te motivan más. La información sobre rutinas incluyen el tipo de ejercicio, distancia y ritmo o velocidad”, indicó Messina en su perfil de Twitter.

La integración entre ambas aplicaciones, Spotify y Salud de Apple no implica que la información de los usuarios será compartida de manera automática y sin consentimiento. Quienes no deseen acceder a esta función pueden negar el permiso para vincular ambas plataformas, aunque por el momento no se tiene información sobre cómo Spotify utilizaría la información con exactitud.

Spotify no se ha pronunciado públicamente sobre esta nueva característica que está aún en fase de desarrollo y tampoco hizo un anuncio oficial sobre cuándo se iniciará una posible etapa de pruebas beta en determinadas cuentas, por lo que tampoco se podría estimar cuándo podría estar disponible al menos en Estados Unidos.

Conflicto entre Spotify y Apple por las suscripciones

Por otro lado, Spotify ha empezado a mostrar notificaciones a los usuarios de dispositivos iOS que tienen suscripciones de pago a los servicios de streaming que por el momento no pueden cambiar o cancelar sus planes dentro de la plataforma. “No puedes hacer cambios a tu plan dentro de la aplicación. Sabemos que no es lo ideal” es el mensaje que aparece a los usuarios suscritos a Spotify en smartphones de Apple.

Spotify no permite hacer cambios o cancelaciones de planes de pago en dispositivos de Apple. (@chrismessina/Twitter)

El motivo de la inclusión de esta información en la aplicación se debe a que Apple ha establecido políticas más estrictas en lo que respecta a las compras o suscripciones a las aplicaciones. Según la compañía de Cupertino, todos los pagos deben realizarse por medio de la App Store, lo que sugiere el cobro de una comisión del 30 % de las ganancias de las aplicaciones.

Este es el mismo motivo por el que los planes de Spotify de ofrecer productos como audiolibros, al menos para el mercado estadounidense fue suspendido, pues Apple también prohíbe que las aplicaciones redirijan a los usuarios a sitios web externos para hacer compras que ofrezcan servicios extras dentro de las plataformas.

