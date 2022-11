Guía para cancelar o eliminar una cuenta de Spotify Premium

Si una persona desea adquirir un audiolibro en Spotify, se mostrará un mensaje en la pantalla que dice "No puedes comprar audiolibros en la aplicación. Lo sabemos, no es lo ideal". (MacRumors)

Si algún lector de Infobae esté considerando abandonar Spotify por otro servicio o por pausar mientras hay más recursos para pagar varias aplicaciones, o por otras razones, esta es la mejor manera de cancelar la suscripción premium de la app.

Si actualmente uno es o ha sido usuario de Spotify, es sabido que se puede disfrutar de su catálogo gratis con anuncios o pagar mensualmente la versión Premium que, entre otras cosas, elimina anuncios, mejora la calidad de reproducción y da acceso al móvil versiones.

Si quien lee esta nota es un usuario Premium y se desea dejar de pagar mensualmente, como cualquier otro servicio es posible cancelar la suscripción a Spotify en cualquier momento para volver a la versión gratuita. En palabras de Spotify: “Puedes cancelar la suscripción cuando el usuario quiera. Con ello, la cuenta volverá a ser de nivel Free, con anuncios, al terminarse el tiempo de Premium que ya se tenga pagado”.

Spotify. (foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Esto es muy práctico si se estará ocupado por un tiempo y no se desea pagar por un servicio que no para ese momento no se tendrá intención de usar. Total, se puede volver a Premium más tarde, sean meses o incluso años. No hay ningún problema con eso.

Se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la página de usuario e iniciar sesión.

2. Tocar la opción Planes disponibles.

3. Ahora es momento de bajar y encontrar donde dice “Spotify Gratis”.

4. Luego presionar en la opción Cancelar Premium.

5. Finalmente tocar en Sí, Cancelar. A continuación, se verá la fecha en la que volverá a cambiar a la versión gratuita de Spotify.

Cancelar suscripción Premium de Spotify. (foto: Spotify)

Cómo darse de baja en Spotify

Ahora bien, si el lector desea eliminar su cuenta además de su suscripción a Spotify Premium, puede darse de baja de manera definitiva en el sitio web oficial de Spotify. Entonces, estos son los pasos:

1. Iniciar sesión en el enlace que se dejó arriba de estas líneas.

2. Tocar en la opción Acerca de.

3. En Soporte y servicio al cliente, hacer clic Formulario de contacto.

4. Ahora presionar en Cuenta.

5. Luego tocar en donde se lee Quiero cerrar mi cuenta de Spotify.

6. Finalmente, confirmar la decisión tocando Proceder a cerrar mi cuenta, y listo.

Eliminar cuenta de Spotify. (foto: Spotify)

