Cómo jugar Age of Empires II: Definitive Edition, Half-Life 2 y más títulos en una Chromebook

AMD tendrá un procesador para estos dispositivos, que les permitirá correr videojuegos de Steam

Un portátil gamer suele ser sinónimo de robustez, de ser un dispositivo ancho y pesado que necesita de esas características para funcionar de manera correcta. Por eso los PCs delgados parecían destinados a no tener espacio en este mercado por sus condiciones, pero Google y AMD están presentando una solución.

Los Chromebook de la empresa recibirán la serie de procesadores Ryzen 5000 C-Series, para correr juegos que estén en Steam en su configuración nativa, como Portal 2, Age of Empires II: Definitive Edition, Half-Life 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Sid Meier’s Civilization V, Left 4 Dead 2, entre otros.

Condiciones para disfrutar de los juegos

Las características de una Chromebook no están pensadas en videojuegos al 100%, por eso hay diferentes opciones a tener en cuenta a la hora de instalar los juegos y elegir el computador adecuado para disfrutar de ellos sin afectar el dispositivo.

Así que AMD y Google clasificaron los portátiles que trabajan con procesadores Ryzen 7 5825C y Ryzen 5 5625C y al menos 8GB de RAM como aptos para jugar. Este tipo de dispositivos permitirán que los juegos se ejecuten a 60 FPS, con buena calidad grafica y rendimiento de la batería.

Videojuegos en Chromebook

Para instalar Steam en este tipo de computadores el proceso en diferente al de otros dispositivos, por lo que se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos relevantes al tener que entrar al canal Dev. Después hay que seguir estos pasos:

1. En la Chromebook compatible, cambiar al canal Dev. Este canal es para las funciones que todavía son un trabajo en progreso, como la versión beta de Steam en Chromebook.

2. Después de actualizar, ingresar a chrome://flags. Establecer tanto #borealis-enabled como #exo-pointer-lock en Enabled.

3. Después de reiniciar, abrir un terminal crosh con ctrl+alt+t.

4. Escribir “insert_coin” y pulsar enter.

5. Seguir el flujo de configuración para instalar Steam.

6. Iniciar sesión en Steam e instalar los juegos

No todos los juegos están completamente preparados para entregar una experiencia optima, por lo que ambas partes aseguran están trabajando para “dar soporte a tantos como sea posible”.

Por ahora la lista de títulos compatibles incluye a los ya mencionados y más de 50 adicionales como DARK SOULS, DOOM, Hollow Knight, Tunic, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Wolfenstein: The New Order, Tomb Raider y The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

La importancia de los FPS en los videojuegos

Esta es una sigla en inglés que significa Frames Per Second, en español: cuadros por segundo. Esta es una cifra que también hace parte del lenguaje de otros formatos como el video y se suele medir en escalas de 24, 30, 60 y 120, hasta ahora.

El alcance de esta medida depende de dos factores. Por un lado, las características de la consola y las especificaciones del computador. Pero también de las limitaciones que ponga el desarrollador del juego para establecer el rango en el que corre el juego, esto con el objetivo de entregar la experiencia más estable al jugador, porque entre más FPS la exigencia es mayor.

En todo caso, entre más alta sea la medida eso se va a traducir en mayor fluidez, lo que le da al jugador una mejor capacidad de reacción a lo que sucede en pantalla y estabilidad en la imagen.

En la mayoría de casos las cantidades más altas de FPS se usan para juegos como shooters o de autos, donde hay un movimiento mucho más dinámico de la imagen y se necesita de esa precisión. Por lo que en un juego de cartas o por turnos no suele ser necesario tener toda esta capacidad.

