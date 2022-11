Top 4 de consejos que se deben tener en cuenta antes de usar BeReal

Consejos a tener en cuenta antes de usar BeReal. (foto: BeReal)

Seguramente, muchos lectores de Infobae ya se han animado en utilizar BeReal. Esta es una aplicación de origen francés, que ha tenido éxito entre los jóvenes, y que puede ser una muy buena alternativa a Instagram y sus publicaciones poco realistas y naturales, así como puede resultar ser muy divertida, especialmente si se tienen amigos en la app.

Esta red social le permite a uno tomar solo una foto por día con la cámara delantera y trasera al mismo tiempo. Sí, solo si la notificación aparece aleatoriamente y debe hacerse en no más de dos minutos. Suele ser una simple mecánica. A pesar de que la aplicación esconde algunas características poco conocidas, es mejor tenerlas en consideración.

Y es importante repetir que el objetivo de la red social es evitar publicaciones poco realistas que sí se comparten en Instagram, donde hay mil intentos de Historias repetidas detrás de una imagen o video, o donde se edita prácticamente cualquier foto.

Por lo tanto, BeReal está libre de algunas de las características más importantes de Instagram: sin filtros, sin posibilidad de editar la publicación con música o texto, y no todos pueden ver las publicaciones de uno, solo aquellos que se han agregado como amigos.

De igual forma, BeReal tiene algunas funciones que Instagram no tiene para aumentar esa “naturalidad” entre los usuarios que la usan. Son los siguientes:

1. Los contactos en la app pueden ver cuántas veces se ha rehecho un BeReal

BeReal, hay que recordar, consiste en hacer una foto en un máximo de dos minutos. Lo bueno es que no importa cómo se aparezca en esta publicación. Se compartirá en la primera captura. Sin embargo, hay un botón para rehacer la foto, aunque tiene un truco.

La aplicación puede mostrar cuántas veces se ha rehecho un BeReal. Esto significa cuántas veces hizo clic en el ícono de la cruz y se rehizo la foto por algún motivo. El usuario que ve la imagen solo necesita hacer clic durante la publicación y ver los tiempos en ‘Rehacer’.

Eso sí, hay un pequeño truco: si se quiere repetir la toma, solo se tiene que forzar el cierre de la app y abrirla de nuevo.

2. Es posible saber el fecha y hora de la publicación

BeReal no solo muestra cuánto tiempo tomó tomar una foto después de la publicación, pues también es posible saber la hora exacta de la misma. Para hacer esto, solo se necesita mantener presionada la imagen. Si la ubicación de un usuario está activada, también se muestra la distancia a esa persona.

Por otro lado, a los usuarios que publiquen en BeReal dentro de los dos minutos posteriores a la notificación, se les mostrará directamente la hora exacta.

3. Evitar compartir la ubicación en BeReal

Antes de compartir una publicación, BeReal solicita dos acciones: compartirlo con amigos o públicamente, y compartirlo con o sin la publicación activada.

Si se elige compartirla con la publicación activada, hay que tener en cuenta que los amigos sabrán el lugar exacto donde tomó la foto.

En el caso de que se haya decidido compartir el post en el feed de BeReal, aquellos que no están añadidos a los contactos verán una localización aproximada. Si se decide no compartirla, no se mostrará en ningún caso.

4. Capturas de pantalla de los informes de la aplicación

Hay que tener cuidado de no hacer una captura de pantalla del BeReal de otra persona. La aplicación envía una notificación cuando uno de los contactos lo ha hecho, y se puede ver quién fue cuando la cuenta comparte la publicación en otra aplicación o simplemente guarda la publicación en la galería.

