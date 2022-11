Cuáles han sido las propuestas de Elon Musk para mantener una cuenta verificada

Twitter. (foto: Sky Times)

Elon Musk sigue anunciando novedades de un nuevo Twitter a golpe de hilos de tuits. Este martes, el nuevo dueño de la red social ha despejado la incógnita sobre cuánto costará a los usuarios obtener y mantener su check azul y determinar que una cuenta está verificada, algo que ahora se podía obtener de forma gratuita.

No serán USD$ 20 dólares ni USD$ 4,99. El plan del magnate, según sus propios mensajes, es cobrar por ser usuario verificado una tarifa de USD$ 8 al mes como parte del servicio de suscripción a Twitter Blue, lanzado el 3 de junio de 2021 y con un coste de 4,99 dólares.

“El actual sistema de señores y campesinos de Twitter para ver quién tiene o no una marca de verificación azul es una basura. ¡Poder para el pueblo!”, tuiteó Elon Musk.

Elon Musk cobraría 8 dólares por cuenta verificada. (foto: Twitter)

Elon Musk y sus propuestas para obtener una cuenta verificada en Twitter

De una forma u otra, Elon tiene que ganar algo después de gastarse una fortuna en comprar Twitter, y la forma de hacerlo va a ser cobrando. Al menos así lo apuntaban los planes iniciales de Twitter que pretendía cobrar USD$ 20 dólares a los pocos usuarios realmente activos de la red: las cuentas verificadas.

La red social tiene planeado aplicar una tasa a las cuentas verificadas si no quieren perder su exclusivo check azul que determina si una cuenta está verificada o no. No está claro cuando aplicará Twitter esta medida, pero según diversas fuentes, Musk quiere todo esté listo para el próximo 7 de noviembre, o los empleados que trabajan en esta función serían despedidos.

Twitter y Elon Musk. (foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Pero, apenas un día después de generar una fuerte controversia por su intención de cobrar USD$ 20 mensuales a las cuentas verificadas de Twitter, Elon Musk ha reculado. De acuerdo con el magnate, la verificación estará disponible para suscriptores de Twitter Blue a cambio de USD$ 8 mensuales.

Pero el anuncio no se quedó allí. Elon Musk también mencionó que el coste de Twitter Blue se ajustará a cada país según su poder adquisitivo, que les otorgará a los suscriptores la habilidad de publicar “audio y vídeo de larga duración”, y también les dará prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas. Esto último, según el empresario, es fundamental para derrotar el spam y las estafas.

Por otra parte, quienes paguen los USD$ 8 dólares verán “la mitad de los anuncios que el resto”, y también podrán evadir los muros de pago en las publicaciones de editores que colaboren con la red social. “Esto también le dará a Twitter una fuente de ingresos para recompensar a los creadores de contenido”, agregó.

Elon Musk en Twitter. (foto: Twitter)

Pasos para verificar una cuenta de Twitter

1. Entrar en ‘Configuración’

Este botón se puede encontrar en la columna de la izquierda, ‘Más opciones’ > ‘Configuración y privacidad’.

2. Hacer clic en ‘Solicitud de verificación’

Si no se tiene la verificación de la cuenta de Twitter, se tiene la sección ‘Verificado’ y justo debajo el botón de Solicitar Verificación. Con este botón se inicia el proceso para lograr la verificación de una cuenta de Twitter.

Pasos para obtener verificación en una cuenta de Twitter. (foto: Twittermanía)

3. Elegir la categoría

Este paso es para elegir qué tipo de cuenta o perfil se tiene en Twitter. Según la que se elija, la plataforma dispone de unos requisitos diferentes. Si no se tiene esto claro, la red social tiene un botón para ayudar a elegir la categoría a la que uno pertenece.

Además de estar en una de las categorías, para acceder a este check azul se necesita tener la cuenta completa: nombre de perfil, imagen de perfil y dirección de correo electrónico. También tiene que estar activa en los últimos seis meses y tener un historial de cumplimiento de las reglas de la plataforma.

4. Confirmar identidad

Una vez elegida la categoría de la cuenta, se tiene que elegir cómo confirmar la identidad, un paso previo a que Twitter conceda la verificación.

En este caso, se puede elegir hacerlo a través de el documento de identidad, un correo electrónico o una página web que haga referencia directa a la cuenta de Twitter.

5. Esperar la decisión de Twitter

Toca esperar para saber qué decide Twitter. Si se han seguido bien los pasos y la plataforma acepta la solicitud, se recibe un mail con la respuesta de Twitter y el check azul aparece de forma automática al lado del nombre de usuario.

Si, por el contrario, la red social deniega la verificación por error, se puede solicitarlo de nuevo pasados 30 días desde que Twitter tomó la decisión.

Pasos para obtener verificación en una cuenta de Twitter. (foto: Mira Cómo Se Hace)

