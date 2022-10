Cómo desactivar el buzón de voz en un iPhone y Android

Desactivar buzón de voz. (foto: Notigram)

Muchas personas ya no usan el buzón de voz, una herramienta que tienen todos los usuarios con un celular que permite a toda aquella persona que llama a otra por teléfono, dejar un mensaje de voz en caso de que no se le pueda contestar.

De esta forma, todos esos mensajes que van dejando se acumulan en el buzón de voz, lugar al que se puede acudir para escuchar todos y cada uno de esos mensajes de voz que han dejado aquellas personas que han querido contactar con uno vía telefónica y no han podido. ¿Se desea desactivar esta función? En esta nota se contará cómo hacerlo.

Definitivamente cualquier lector de Infobae reconocería la advertencia: “Si desea deje su mensaje en la casilla de voz”, un audio que se reproduce cuando una persona ha llamado a uno de sus contactos y este último no contesta, o su teléfono inteligente está apagado.

Si el destinatario recibe esto, verá el icono de la grabadora en las notificaciones y sabrá que tiene nuevos mensajes de voz, por lo que seguirá marcando el código, por ejemplo: en movistar es “*169″; aquí la operadora dirá “Tienes un (2,3,4, etc.) nuevo mensaje”, incluyendo la hora y fecha.

Pero en fin, cómo se mencionó al inicio del primer párrafo, el uso del buzón de voz ha decaído, principalmente porque desde hace un tiempo la mayoría de personas suele comunicarse a través de la mensajería instantánea. Incluso cuando alguien llama a otra persona y este no coge el teléfono, no se suele dejar un mensaje de voz en el buzón, si no que se escribe un mensaje a través de Whatsapp, Telegram, iMessage o la app de mensajería favorita.

Por ende, a muchas personas les resulta un poco molesto recibir mensajes de voz en la bandeja de entrada, por suerte una forma de apagarlo en el caso de iPhone, y dos formas de apagarlo en el caso de Android. No es necesario descargar ningún software externo, solo hay que tener una buena cobertura o señal en el área.

Cómo desactivar el buzón de voz en iPhone

1. Abrir la app de Teléfono.

2. Hacer clic en Teclado.

3. Escribir #004# y hacer clic en Llamar.

4. Aparecerá un mensaje para confirmar la desactivación del buzón de voz.

5. Finalizar la operación haciendo clic en Cerrar.

Desactivar el buzón de voz en un iPhone. (foto: iPhone/Composición/Jose Arana)

Cómo desactivar el buzón de voz en Android

1. Abrir la aplicación del Teléfono que viene instalada de forma predeterminada.

2. Ahora, digitar el siguiente código MMI: ##002#.

3. Automáticamente, se desactivará el buzón de voz.

Buzón de voz en Android. (foto: Android Jefe)

4. Caso contario podría aparecer el siguiente mensaje: “Desvío de llamadas. Todos para todos los servidores básicos. Problema de conexión o código incorrecto MMI”, significa que el operador no lo tiene habilitado.

5. Para desactivarlo, simplemente hay que comunicarse con la operadora que brinda los servicios de telefonía.

6. En caso el código sea compatible, tambien podría servir los siguientes MMI:

- **62*242# Apagado o fuera de cobertura (se desactiva con ##62#)

- **61*242# Cuando no se contesta (se desactiva con ##61#).

- **67*242# Cuando está ocupado (se desactiva con ##67#).

- **21*242# Desviar todo al buzón (se desactiva con ##21#).

Desactivar el buzón de voz en Android. (foto: Androidphoria)

