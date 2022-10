Top 5 de páginas web para acceder a videojuegos retro desde un computador o celular

Páginas de videojuegos retro para celulares y computadores.

Los videojuegos retro serán siempre un factor común de búsqueda entre los aficionados al gaming o también, por aquellos que simplemente quieren recordar un momento de su infancia y disfrutar de lo que hicieron hace años. Para eso hay varias páginas web legales en las que se pueden jugar estos títulos clásicos.

La preservación de los juegos es un reto de las grandes marcas, que deben estar luchando junto a la innovación y las nuevas propuestas. Es así como muchos nostálgicos desarrollan sitios en los que adquieren los derechos y permiten que los gamers regresen a su pasado, incluso con opciones modernas como el multijugador online.

Dentro de todo este panorama de opciones hay páginas gratuitas, otras de pago y algunas en las que solo se puede comprar o descargar el juego, ya sea para una versión de computador o de celular.

Jam.gg

Arrancamos con una de las más completas, porque tiene sagas grandes como Metal Gear, The King of Figthers, Worms, Windjammers, entre otras. Su catálogo incluye títulos de consolas como PlayStation 1, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64 y muchas más.

En esta plataforma no será necesario descargar ningún archivo, ya que el juego correrá en la misma web y se podrá utilizar en computadores o en móviles, aunque allí por ahora está en una versión beta.

Dentro de sus opciones de multijugador tiene funciones para jugar en pantalla dividida de forma local, pero también para crear salas con hasta ocho jugadores o unirse a alguna que ya esté disponible.

Páginas de videojuegos retro para computadores y celulares.

Antstream Arcade

Una opción muy similar a la anterior, en la que los juegos corren directamente en el navegador sin necesidad de descargar nada adicional. Esta plataforma cuenta con cerca de 1.500 juegos de los años 80, 90 y los 2000, por lo que hay una gran variedad de sagas como Pac-Man, Galaga, Centipede, Space Invaders, Mortal Kombat, Metal Slug X, Double Dragon o Earthworm Jym 2.

Una particularidad de la página es que organizar torneos y eventos, por lo que cuenta con una comunidad que se mueve bastante. Además, de una opción de desbloquear logros, algo poco habitual en los títulos de antes.

Al tener publicidad, también da la opción de adquirir una versión paga en la que los usuarios no tendrán limites de partidas y no verán anuncios como los demás, que están obligados a hacerlo para obtener gemas y con eso entrar a los juegos.

Páginas de videojuegos retro para computadores y celulares.

My Abandonware

Esta es una biblioteca gratuita muy grande porque cuenta con cerca de 21.500 juegos, tanto de consolas retro como de PC. Pacman, Arkanoid, Tetris, Galaxian, Alter Ego o Blackthorne, Civilization, Sim City, Prince of Persia, hacen parte del catálogo.

La particularidad de este página es que muchos de sus juegos son de empresas, desarrolladoras o de franquicias que ya no están a la venta o que no tienen como distribuir sus títulos. Por ese motivo se pueden descargar gratis, aunque lanzan la advertencia que se debe revisar si ese contenido no es ilegal tenerlo de esa forma en casa país.

A diferencia de las otras dos páginas, aquí si será necesario hacer la descarga del juego o también nos dará la oportunidad de buscarlo en Steam para comprarlo por esa tienda.

Páginas de videojuegos retro para celulares y computadores.

GOG

A diferencia de las otras páginas anteriores esta es una tienda. El sitio cuenta con una variedad de juegos actuales, pero también con un apartado retro en el que podemos encontrar juegos de PC clásicos y en sus versiones originales.

Al ser juegos antiguos su valor no es muy alto y su distribución es legal, por lo que no habrá problema de perderlos. Diablo, Mortal Kombat, Monkey Island, Sim City, entre otros juegos clásicos hacen parte de las opciones.

Páginas de videojuegos retro para celulares y computadores.

MAME Dev

Finalmente está el distribuidor oficial de MAME, que es un emulador libre y de código abierto, que fue diseñado específicamente para conservar esos juegos que nunca llegaron a consolas o que con el tiempo no tuvieron un dispositivo para jugarse.

En su distribuidor oficial encontraremos versiones para Windows, Mac y Linux, en las que encontraremos los ROMs (los juegos) para llevarlos al emulador y disfrutarlos.

Páginas de videojuegos retro para celulares y computadores.

SEGUIR LEYENDO: