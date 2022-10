Top 10 de opciones similares a Twitter

Algunas de estas redes sociales tienen funciones adicionales de pago, código abierto e incluso criptomonedas. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Luego del cierre de la compra de Twitter por parte de Elon Musk es posible que existan algunos usuarios de la red social de microblogging que tomen la decisión de abandonarla en el futuro en caso de que los cambios que se produzcan en la plataforma no sean de su agrado.

Es por ello que se presentan diez opciones de redes sociales, unas más conocidas que otras o más parecidas a Twitter, que pueden presentarse como plataformas alternativas de publicación de textos, fotos, videos, GIF, entre otros formatos de archivos que se desee compartir con otro usuarios en internet.

Reddit

Esta plataforma no tiene el mismo funcionamiento de Twitter porque no es un espacio similar. Mientras en la plataforma actual se puede iniciar una conversación sobre cualquier tema y las publicaciones pueden corresponder a un interés particular, Reddit organiza espacios de diálogo temáticos que corresponden a motivos definidos.

Ilustración fotográfica del logo de Reddit en un móvil. 13 julio 2021. REUTERS/Dado Ruvic

Esta característica convierte a Reddit en un foro en el que se pueden generar grandes comunidades para dialogar sobre diversos temas como entretenimiento, salud, deporte, música, etc. Dentro de esta plataforma se puede encontrar todo tipo de información, además de empresas de tecnología o de videojuegos que interactúan con otros usuarios de forma horizontal.

Discord

Otra aplicación social muy popular que tiene la particularidad de estar basada en experiencias de audio en vivo. Esta plataforma no es en sí un espacio de interacción abierto en el que se puede dialogar con cualquier usuario, sino que una vez dentro, es posible ingresar a canales públicos o privados en los que personas con intereses comunes se reunen para interactuar.

Headphones are seen in front of displayed Discord app logo in this illustration taken March 29, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La aplicación permite crear distintos canales dentro de una comunidad establecida para darle diferentes usos y mantener la interacción activa entre las personas que las conforman, como salas de chat, espacios musicales, sorteos, roles, salas de voz, entre otras.

Para que la experiencia sea más divertida, también se pueden utilizar bots de diferentes tipos y asignar administradores para moderar el comportamiento de los usuarios.

Telegram

Si bien esta es una aplicación dedicada a la mensajería y tiene algunas similitudes con WhatsApp, esta funciona principalmente de una forma similar a Discord con canales temáticos para conversar con otros usuarios sobre gran variedad de temas, aunque no son tan grandes como los que se encuentran en Reddit porque la interacción se produce en grupos cerrados a los que se puede acceder por medio de un link o ser invitado.

01-01-1970 Logo de Telegram. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TELEGRAM

Además, también sirve para recibir actualizaciones sobre aplicaciones, newsletters sobre sitios web o páginas de noticias, entre otras comunidades. Algunos creadores de contenido también usan esta aplicación como una forma de interactuar de forma directa con sus seguidores o suscriptores.

Facebook

La red social más usada del mundo siempre es una opción en caso de que los usuarios deseen mantenerse conectados a redes sociales en caso de que decidan abandonar Twitter. Al igual que esa red social, es posible publicar fotos, videos y textos para que otras personas puedan ver ese contenido, aunque esto también depende de la configuración de la cuenta, que puede establecerse como privada.

IMAGEN DE ARCHIVO. Un teléfono móvil con el logo de Facebook se ve frente al nuevo logo tras el cambio de marca a Meta, en esta ilustración tomada el 28 de octubre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

La mayoría de personas tiene un perfil dentro de esta red social, entonces es posible que el contenido que se produzca en la plataforma sea encontrado por amigos y familiares, quienes pueden interactuar con él y compartirlo.

Mastodon

Esta plataforma tiene un funcionamiento y una estética que se asemeja mucho a la de Twitter, por lo que un usuario nuevo no tendría problemas en acostumbrarse a ella. También es un sitio de microblogging, por lo que tiene espacio para la publicación de contenido que cualquier persona puede ver, aunque también tiene un apartado temático que cualquier usuario puede crear para generar una conversación sobre algunos temas en particular.

Red social Mastodon

Además de ser de código libre y abierto, por lo que cualquier persona puede saber cómo funciona la plataforma por dentro, también ofrece a los usuarios algunos apartados que requieren un pago dentro de la aplicación, otras son de acceso por invitación pero en ningún caso estas limitan la experiencia positiva dentro de la aplicación.

CounterSocial

Otra red social que tiene un gran parecido a Twitter. En esta plataforma no se tiene tolerancia alguna a las “naciones hostiles, cuentas de bots y trolls”, por lo que podría considerarse como una plataforma de interacción segura.

Red social Counter Social

Por otro lado, esta red social se diferencia de otras por la ausencia de publicidad y ser gratuita. El financiamiento de esta plataforma se produce debido a que tiene una cuenta de Patreon en la que los usuarios pueden enviar los aportes económicos que deseen y que también cuenta con funciones adicionales de acceso pago.

Minds

Esta plataforma tiene una combinación de funciones que la acercan más a Instagram que a Twitter porque se prioriza el contenido multimedia, pero con los botones de interacción de la otra plataforma. En esta red social se prioriza la “libertad de expresión, la privacidad, el código abierto y la cripto economía” como se indica en su sitio web oficial.

Red social Minds

La aplicación tiene la particularidad de estar basada en blockchain, por lo que podría catalogarse como una cripto red social que ofrece tokens a los usuarios cada vez que se hacen contribuciones a la comunidad de usuarios. Estos MIND Tokens, que se basan en Ethereum, puede ser usado para impulsar las interacciones del contenido que se crea en la red social.

Diaspora

Esta red social tiene una gran particularidad que la hace única y es que no es desarrollada por ninguna persona particular o empresa, sino que es la misma comunidad de usuarios la que se encarga de su desarrollo y que creen en la libertad de expresión y la privacidad de los datos, por lo que no cuenta con publicidad dentro de la plataforma.

Diaspora red social

Además, los datos registrados en la aplicación se almacenan en servidores interconectados llamados Pods que pueden ser creados por un usuario o a los que se puede registrar cualquier persona al ingresar a la plataforma. De esta forma la comunidad considera que se fomenta la descentralización de la información en lugar de usar solo un servidor como fuente de todos los datos.

Tumblr

Si bien esta red social no es nueva y lleva muchos años en el mercado, se mantiene con una gran base de usuarios que hasta el día de hoy siguen siendo creadores de contenido dentro de la plataforma de blogging.

Página de inicio de Tumblr (Captura)

Las personas pueden utilizar esta plataforma como prefieran, publicando textos o imágenes y usando etiquetas para encontrar contenidos similares. Además es posible encontrar a otros usuarios, revisar su contenido e interactuar con él.

Dots

Esta red social funciona de una forma mucho más similar a LinkedIn debido a la alta cantidad de usuarios profesionales que se encuentran en esta plataforma, de forma que Dots podría calificar como una red en la que es posible para los usuarios encontrar un trabajo.

Plataforma de Dots (Dots)

Además, también tiene un apartado especial en el que se pueden exponer pensamientos y opiniones sin censuras ni baneos, al menos según la aplicación.

