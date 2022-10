TikTok tiene esta sección exclusiva para jugar

La empresa detrás de TikTok estaría interesada en añadir un componente de videojuegos sin dejar de lado los videos cortos, bailes y tendencias. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La aplicación de TikTok experimentaría un cambio importante en el futuro cercano pues, además de ser una red social dedicada a la producción de videos cortos en formato vertical, pasaría también a tener una sección dedicada a los videojuegos que permitiría a los usuarios divertirse en el tiempo que pasa dentro de la plataforma.

La empresa desarrolladora de la red social, ByteDance, considera que TikTok es una aplicación con potencial para convertirse en una superapp, una plataforma dedicada a más de una función para los usuarios. Es por ello que dentro de los proyectos que se tiene en mente es el de convertir a la versión global de la red social en una plataforma de juegos móviles sin que esto signifique una reducción de su aspecto principal de video.

Esta novedad, que fue reportada por el medio Financial Times, podría incluso ver la luz en un plazo tan corto como la próxima semana. Además, esto no sería por medio de una aplicación aparte, sino que vendría integrada en la propia red social en forma de pestaña dedicada al gaming por lo que los usuarios no deberán realizar una descarga adicional para acceder a este nuevo contenido.

El acceso a la sección de juegos celulares dentro de la aplicación solo requerirá que esta se actualice con una descarga desde la Play Store o la App Store.

Nueva pestaña de juegos en TikTok

Según el reporte de Financial Times, ByteDance indicó que este espacio especial permitirá que las personas accedan a una "gran cantidad de títulos móviles" e incluso se tiene planeada una estrategia de anuncios dentro de ellos para que sea rentable para la compañía el desarrollo de esta sección adicional.

Según el reporte de Financial Times, ByteDance indicó que este espacio especial permitirá que las personas accedan a una “gran cantidad de títulos móviles” e incluso se tiene planeada una estrategia de anuncios dentro de ellos para que sea rentable para la compañía el desarrollo de esta sección adicional.

Por otro lado, para que el espacio sea más atractivo para los jugadores, se ha pensado en el establecimiento de mejoras por medio de un sistema de pago, que además deberá ser compatible con el sistema de compras de la App Store de Apple para facilitar su implementación en dispositivos iOS.

Aunque se conoce el periodo de tiempo relativo en el que se implementará este cambio en la plataforma, sigue sin saberse cómo es que ByteDance generará la cantidad de títulos que indica.

Las compras dentro de la sección de juegos de TikTok deberán cumplir las especificaciones del sistema de compras integrada de Apple para poder implementarse en los dispositivos iOS. (Apple)

Una opción sería desarrollarlos de forma independiente, pero otra es el método de otra aplicación como Netflix, que incursionará en el mundo de los juegos para celulares con el apoyo de otras empresas desarrolladoras de videojuegos.

Nuevas funciones dentro de TikTok

TikTok añadió recientemente nuevas herramientas de edición de clips de video, audio y texto, incluida su duración en videos, lo que se espera que facilite la producción de videos con subtítulos por parte de los propios creadores de contenido en la aplicación.

Además, se ha introducido una nueva herramienta que añade capas a los videos para hacerlos más dinámicos. De igual forma, ahora los usuarios tienen la capacidad de modificar la velocidad de un clip de video.

Nuevas herramientas de edición en TikTok (TikTok)

A estas nuevas herramientas se integra un modo de fotografía para los usuarios que deseen compartir imágenes con mayor calidad. Estas podrán ser desplazadas de forma horizontal y está dirigido a quienes buscan que sus imágenes no pierdan calidad al ser compartidas en redes sociales, como es el caso de fotógrafos profesionales.

Esta modificación llega junto a la posibilidad de escribir descripciones más grandes con un total de hasta 2.200 caracteres para cada publicación. Este espacio adicional servirá para dar mayor información sobre las historias que compartan los usuarios en sus publicaciones.

