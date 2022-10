Esta es la realidad de los nuevos cobros de Netflix a los usuarios, no todo tendrá un valor extra

(Foto: Pixabay)

Luego de implementar un mecanismo de cobros por cuentas (perfiles) extras en su plataforma de streaming, Netflix habría decidido cancelar dicho experimento en los cinco países de la región (entre ellos el Perú y Argentina) donde se aplicaba dicha mecánica.

En Perú, Argentina y otros países seleccionados, Netflix empezó a cobrar por “agregar una casa o perfil” a una cuenta existente. En el caso de estos países, los titulares de la cuenta debían pagar un extra para añadir un perfil adicional fuera de casa.

Como se sabe, esta medida no fue bien recibida por los usuarios de la plataforma. En redes sociales, muchas personas manifestaron su rechazo a esta medida de la gran N y prometieron darse de baja en el servicio si la plataforma continuaba con este cobro extra.

“Luego de escuchar los comentarios de los consumidores, hemos decidido descontinuar las funciones de ‘Agregar una casa’. En cambio, nos enfocaremos en facilitar que las personas que comparten una cuenta puedan transferir su perfil e iniciar su propia membresía y que todos los miembros puedan administrar sus dispositivos y crear subcuentas (“miembro extra”) de forma sencilla, si quieren pagar por familiares o amigos”, informó Netflix en un comunicado.

Qué planes existen de Netflix

Y es importante ahora dejar claras algunas cosas, porque seguramente muchos usuarios están mareados con tanta información los últimos meses sobre Netflix.

Hace un par de semanas, la plataforma de streaming presentó su nivel de suscripción ‘Básico con anuncios’, el esperado plan de suscripción con publicidad. A continuación, todos los planes que Netflix tiene (y tendrá) a disposición de los usuarios y sus características:

1. Básico con anuncios (disponible a partir de noviembre de 2022): USD$ 6,99 al mes

- Se puede ver en 1 dispositivo compatible a la vez.

- Algunas películas y series no disponibles, juegos móviles sin límite.

- Se puede ver en HD.

2. Básico: USD$ 9,99 al mes

- Se puede ver en 1 dispositivo compatible a la vez.

- Películas, series y juegos móviles sin límite.

- Se puede ver en HD (disponible a partir de noviembre de 2022).

- Series y películas sin anuncios.

- Descarga en 1 dispositivo compatible a la vez.

3. Estándar: USD$ 15,49 al mes

- Se puede ver en 2 dispositivos compatibles a la vez.

- Películas, series y juegos móviles sin límite.

- Se puede ver en Full HD.

- Series y películas sin anuncios.

- Descarga en 2 dispositivos compatibles a la vez.

4. Premium: USD$ 19,99 al mes

- Se puede ver en 4 dispositivos compatibles a la vez.

- Películas, series y juegos móviles sin límite.

- Se puede ver en Ultra HD.

- Series y películas sin anuncios.

- Descarga en 4 dispositivos compatibles a la vez.

Netflix. (foto: REUTERS/Mike Blake)

Qué se va a cobrar y qué no en Netflix

La plataforma no dejará del todo su idea de que una mayor cantidad de usuarios paguen por el servicio de streaming. Las nuevas opciones serían transferir un perfil o mediante el reenvío de contraseñas.

Y es que para entender todo este enredo, Netflix anunció una actualización en julio con la que se podía agregar una casa extra por un costo adicional. Esta función aplicó en una primera instancia para Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana, además de Chile, Costa Rica y Perú.

La medida fue implementada debido a que la compañía consideraba que el compartir la misma cuenta entre diversos hogares afecta el potencial de Netflix a largo plazo para invertir en el servicio y poder mejorarlo. Pues esto ya no será así.

Netflix. (foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Entonces, cómo transferir un perfil a una cuenta nueva en Netflix

Tras años de fomentar el pasar la contraseña a familiares y amigos, los números ya no cuadran, así que hace unos meses Netflix anunció que no permitirá compartir contraseña con otras personas que no vivan en la misma casa.

A los usuarios que hacen esto, les quedan dos opciones: mantener la cuenta si pagan un tarifa de cuenta asociada, o crear su propia cuenta. El problema de esto último es que, hasta ahora, si el usuario cambiaba de cuenta perdía el perfil con el historial de visionado, lista de favoritos que se quiere ver, hasta dónde se ha quedado una serie, etc.

Transferencia de perfiles. (foto: Netflix)

Para allanar al terreno a esta prohibición de compartir contraseñas, Netflix ha planeado una estrategia: la opción de poder transferir un perfil, para que no se pierdan las listas y los marcadores de series. Estos son los pasos a seguir:

1. Con un navegador web, iniciar sesión en la cuenta que se tiene el perfil con el que se desea iniciar una cuenta nueva.

2. Visitar la página Cuenta. O bien, se puede encontrar esta opción en el menú desplegable de selección de perfiles en la página de inicio.

3. Seleccionar el perfil con el que se desea crear una cuenta nueva en la sección Perfiles y controles parentales.

4. Escoger la opción Transferir en la sección Transferir perfil. Nota: se conservará una copia del perfil en la cuenta original.

5. Ingresar la dirección de correo electrónico y la contraseña que se quiera usar para la cuenta nueva.

6. Seguir los avisos que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

7. Una vez que que se haya terminado de transferir el perfil, la cuenta nueva estará lista para usar.

