Prime Video, Netflix y HBO Max: cómo ver contenido de otros países en las plataformas

Prime Video no deja acceder al contenido mundial en su plataforma debido a una anti-VPN que la mayoría de las VPN no pueden superar, razón por la cual, un contenido de un país no se puede visualizar en otro.

Pero, ¿Qué es una VPN?, consultamos al ingeniero de sistemas experto en bases de datos, Cristian Larrota, y explicó que “la VPN es una red privada virtual que permite el aseguramiento de la conexión a internet o muchas veces, sirve para que sea identificada en otro punto geográfico esa conexión. En pocas palabras, la VPN sirve para establecer una conexión segura a un servidor que puede estar en cualquier punto geográfico del planeta”.

Entonces, frente a las plataformas streaming, ¿por qué no se puede acceder fácil a los contenidos?, “El servidor VPN es el que habla con el servidor web (plataformas streaming como Prime Video, Netflix o HBO Max) entonces por ejemplo, si uno está en Colombia pero se conecta a una VPN de Estados Unidos, el servidor web pensará que uno está en EE.UU. y se podrá acceder al contenido de ese país”, indicó el experto.

Aquí puede haber dos contextos: el caso de algún lector de Infobae que piense en viajar al extranjero y desea acceder al catálogo de Prime Video al que está acostumbrado en su país de origen; o por otro lado, una persona que quiera ingresar al catálogo de la plataforma de streaming de otro país (por ejemplo, la biblioteca de EE.UU.).

Para ambos escenarios, será necesario una VPN verificada que pueda evitar la tecnología anti-VPN.

En el mercado hay muchas alternativas VPNs que pueden funcionar. En la mayoría de ellos, la plataforma termina bloqueándolos pero no hay de qué preocuparse, pues hay una opción que permite usar Prime Video de manera confiable durante los días fuera de casa.

Cuáles son las alternativas

De todas las opciones, iTop VPN es una de las más conocidas, ya que tiene una enorme red de servidores que elude los bloqueos geográficos de Prime y es lo suficientemente rápida como para ver programas en Ultra HD.

Si se quiere ver con una amplia gama de contenido de calidad, solo es necesario conectarse a un servidor de Estados Unidos para cambiar Amazon Prime Perú (por ejemplo) por EE. UU.

La plataforma es gratuita e ilimitada y permite al usuario ver series y películas exclusivas de otro país.

Además:

- Cuenta con más de 1.800 servidores en todo el mundo para acceder a otras plataformas de transmisión populares como Netflix, HBO, Disney y Hulu.

- Posee una alta velocidad de la red, lo cual permite jugar a PUBG, Warzone o Minecraft y más, con FPS (fotogramas por segundo) altos sin retrasos, es decir que los movimientos en pantalla se ven más fluidos y se genera una experiencia mucho más inmersiva.

- Todo el tráfico recibido o enviado a través de la conexión de banda ancha está cifrado al más alto nivel para garantizar que nadie (ni siquiera el propio iTop) pueda monitorear las actividades en línea.

Pasos para ver el contiendo

1. Descargar la plataforma en Windows, iOS o Android desde su página oficial.

2. Debe aparecer de la siguiente manera:

3. Ahora es momento de encontrar el servidor que se quiere. Por ejemplo, para ver Prime Video de Estados Unidos basta con conectarse al servidor estadounidense.

4. Hacer clic en el botón Conectar. Es un proceso relativamente sencillo y la dirección IP ya ha sido cambiada. Ahora es posible dirigirse a Prime Video para acceder a contenidos exclusivos.

Las VPN son realmente seguras o no

Según un artículo de Kaspersky Lab, una compañía de ciberseguridad, este tipo de herramientas (aunque protegen la identidad IP del computador haciendo imposible tener acceso a datos e historial de búsquedas), no funcionan como si se trataran de un programa antivirus. Esto se debe a que si se ingresa a un sitio web maligno el dispositivo será contaminado y atacado.

Es decir, que aunque se haga uso de una VPN, continúa el peligro con troyanos, bots, malware, spyware y en general, a cualquier tipo de virus que pueda dañar el ordenador o sustraer información sensible.

En este artículo escrito por Infobae se puede conocer más información sobre estos servicios para proteger los dispositivos y datos.

