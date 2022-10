Así se puede esconder una aplicación en un iPhone

Los usuarios pueden usar ciertas configuraciones dentro del dispositivo en lugar de eliminar ciertas aplicaciones periódicamente

Las aplicaciones forman parte del conjunto de herramientas que pueden ayudar a que los usuarios tengan una mejor experiencia utilizando sus dispositivos. Pero en ocasiones hay algunas que puede que a los usuarios no les guste mostrar o que no se encuentren fácilmente.

En lugar de eliminar este tipo de aplicaciones definitivamente y volver a instalarlas en el en un dispositivo como el iPhone, es posible hacer que estas sean menos visibles o ubicarlas estratégicamente para que no se note que están dentro del equipo.

Los siguientes métodos podrían ser considerados como una capa extra de privacidad y no evitan que los aplicativos puedan encontrarse si es que se buscan.

“Camuflar” la aplicación en la pantalla

Es necesario que los usuarios entiendan que las aplicaciones no pueden hacerse invisibles o desaparezcan sin ser desinstaladas, por lo que el primer método para esconder estas herramientas es que, aquella que no se desea ver, sea eliminada de la pantalla de inicio. Esto permitirá que no sea vista fácilmente y, una vez que se encuentre solo en la biblioteca de aplicaciones, se desactiven las notificaciones.

Ocultar aplicaciones en iPhone. (foto: iPhone/Jose Arana)

En este caso, aunque sea posible desactivar las notificaciones únicamente cuando la pantalla esté bloqueada, lo preferible para que otras personas no sepan cuándo es que se recibe una notificación es que se desactiven por completo. Así será más fácil que se oculte la presencia de esta aplicación en un dispositivo.

Ocultar la aplicación para Siri

Como ya se mencionó anteriormente, si bien no es posible que se esconda por completo una aplicación dentro de un iPhone, sí le puede ubicar dentro de una zona específica del dispositivo. Una vez hecho esto, los usuarios pueden ubicar la aplicación en una parte específica del dispositivo.

Sin embargo, Siri aún puede abrir esa aplicación si se le indica. Por lo tanto, el siguiente consejo de privacidad consiste en desactivar esta opción. Para eso se deberá ingresar a la ruta Ajustes > Nombre de la app y luego en Siri y Buscar.

Ocultar aplicaciones en iPhone. (foto: iPhone/Jose Arana)

Las opciones a las que se deben prestar atención son las de Mostrar en pantalla de inicio, Sugerir app y Notificaciones de Sugerencias. Una vez desactivadas todas, Siri ni Spotlight y tampoco los widgets podrán mostrar sugerencias en la pantalla de inicio.

También es importante que los usuarios desactiven la opción de Mostrar la app en Buscar, que a su vez inhabilita la opción de desactivar Mostrar contenido en Buscar. Así las personas podrán evitar que la aplicación aparezca siempre que usemos Spotlight.

Por otro lado, una vez que se ha desactivado la localización de la aplicación por medio de esta serie de comandos dentro del sistema de Apple, lo siguiente que puede realizarse es abrir la herramienta.

Al momento de que se elimina de estas opciones, los usuarios podrán ver que aún cuando se siga ejecutando la tarea en segundo plano, el icono de la aplicación no aparece dentro de la lista de aplicaciones.

Este procedimiento es útil en caso de que se desee, por ejemplo, ocultar aplicaciones bancarias para darles un nivel aún mayor de seguridad. Sin embargo es necesario tener en cuenta que, si bien estarán protegidas en caso de que una tercera persona desee ingresar a ellas sin autorización desde el iPhone, eso no las hace menos vulnerables a ciberataques.

Es por eso que, más allá de ocultar una aplicación dentro del dispositivo, los usuarios que deseen protegerse deben tener en cuenta que mostrar una actitud orientada a la prevención es la mejor forma de evitar ser una víctima de ciberdelincuentes.

