Este malware en Android roba información y graba a los usuarios sin que lo sepan

Los datos a los que tienen acceso los ciberdelincuentes podrían ser usados como una forma de acceso a sistemas de empresas o extorsionar a las víctimas. (foto: 20Minutos)

Los cibercriminales buscan constantemente nuevas formas para infiltrarse en los dispositivos y burlar la seguridad de los usuarios con el fin de robar información y dinero. Ahora, la compañía de ciberseguridad Zimperium, reportó un malware llamado RatMilad, que tiene la capacidad de robar información y grabar audio de forma remota sin que las víctimas lo sepan.

Según la información, los datos a los que tienen acceso los ciberdelincuentes que desarrollaron este malware podría ser potencialmente usada como una forma de acceso a sistemas de empresas, un medio de extorsión a la víctima y otros usos que pueden aumentar la sensación de inseguridad de la persona atacada.

Cómo funciona RatMilad y cómo se difunde

Actualmente, se encuentra en algún lugar de Medio Oriente, sin embargo, esto no implica que los usuarios de Europa o Latinoamérica estén a salvo de sus actividades o que sean menos vulnerables.

Este malware suele difundirse por medio de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, pues no puede usar como medio de descarga alguna aplicación dentro de Google Play Store. Sin embargo, según Zimperium, una vez que se descarga se obtiene un generador de números virtuales llamado NumRent, e inmediatamente el malware abusa de los permisos que pide la aplicación para descargar software malicioso.

Luego de haberse instalado con éxito, RatMilad procede con el robo de información básica disponible dentro del dispositivo, la lista de contactos, mensajes de texto, registros de llamadas, aplicaciones instaladas junto con sus permisos otorgados, localización por GPS, información contenida dentro de la tarjeta SIM, archivos descargados, entre otros datos.

Sin embargo, el malware no se detiene solo adquiriendo esta información sino que además, puede disponer de ella eliminándola, modificar los permisos de las aplicaciones que ya han sido instaladas y usar el micrófono del dispositivo para grabar a los usuarios sin su consentimiento.

RatMilad no solo tiene la capacidad de infiltrarse en un smartphone y robar información, sino que puede disponer de ella y eliminarla del dispositivo. EFE/ Oskar Burgos/Archivo

Cómo evitar ser víctima de un ciberataque

Las recomendaciones básicas para los usuarios no solo involucran la instalación de un software antivirus, sino que además se debe tener en cuenta que la mejor forma de prevención es no tener actitudes que puedan poner en riesgo la ciberseguridad de las personas.

Es recomendable no descargar archivos o aplicaciones de sitios web no seguros o no oficiales, y en cambio acudir a Google Play Store.

Para evitar ser una víctima de ciberataques, los usuarios deben evitar realizar descargas de aplicaciones desde sitios web no seguros. (Crédito: Prensa BBVA)

Además, es preferible no abrir links sospechosos que hayan sido remitidos a los usuarios por cuentas desconocidas en redes; aunque esta actitud de prevención también debe aplicarse a perfiles de amistades cercanas. En caso de que se comparta un enlace, es mejor preguntar a qué sitio web redirige y si se tuvo la intención de enviar el link.

Por otro lado, se recomienda establecer la autenticación de doble factor en las cuentas de redes sociales u otras plataformas que lo permitan, de modo que se pueda tener una idea de cuándo algún ciberdelincuente intenta acceder a ellas desde un dispositivo no autorizado de forma remota.

