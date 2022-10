Guía para utilizar Telegram en los nuevos Apple Watch

Apple Watch y Telegram. (foto: Consejos en iOS)

Cada vez más personas eligen usar la aplicación de mensajería Telegram. Ofrece apartados (y no son pocos) donde supera a WhatsApp sin atenuantes.

Por lo tanto, es posible que un usuario desee verificar las notificaciones que le llegan a través de esta aplicación. Con el nuevo Apple Watch es posible lograrlo, y desde Infobae se contará qué se debe hacer para lograrlo.

En esta guía se mostrarán los pasos que se deben seguir tanto para el Apple Watch Series 8 como para la versión dirigida a deportistas, el Watch Ultra. Es decir, los dos dispositivos que la compañía norteamericana presentó junto con la nueva serie de los iPhone 14.

Lo que se tiene que hacer no tardará mucho. Sin embargo, si no se activan las opciones que en este artículo se indicarán, no será posible ver los mensajes creados en Telegram en la pantalla del reloj inteligente, y se tendrán que revisar desde el smartphone.

Así se pueden ver las notificaciones de Telegram en un Apple Watch

La app de Telegram lleva bastante tiempo disponible en el ecosistema de Apple, y no faltan aplicaciones que se pueden utilizar para los celulares de la compañía de Cupertino. A continuación se mostrarán los diferentes ajustes que se deben configurar para que funcione a la perfección:

1. Ajustes iniciales en el iPhone

Descargar la app de Telegram en el teléfono y reloj inteligente desde el terminal con el que se ha emparejado el Apple Watch.

- Iniciar la sesión en ambos y, luego, ir a la Configuración del iPhone y acceder al apartado Notificaciones.

- Ir a la parte inferior hasta que se encuentre un lugar en el que ponga Signal y Telegram.

- Aquí hay que habilitar el deslizador correspondiente para Permitir las notificaciones y mostrarlas en el Centro de notificaciones.

- Por este apartado, ya se ha finalizado.

2. Ajustes en el Apple Watch

- Abrir la app en el reloj inteligente y, luego, seleccionar la pestaña Mi reloj.

- Ahora seleccionar la opción Notificaciones y, en este lugar, activar el indicado propio denominado Notificación.

- Luego, hay que habilitar opciones adicionales como Mostrar resumen y Mostrar notificaciones completas para que se pueda leer todo lo que llega en los mensajes.

- Posteriormente hay que buscar Mostrar notificación en la muñeca hacia abajo y encontrar aquí Signal y Telegram. Pulsar para activar la opción correspondiente.

- Si se desea, se puede utilizar la Configuración de la aplicación para que suene el reloj al recibir algo o que realiza una vibración háptica.

Listo, se ha terminado todos los pasos. Parece mucho tiempo, pero en realidad solo toma dos o tres minutos después de haber instalado las aplicaciones en el iPhone y también en el Apple Watch.

Por lo tanto, si se desea aprovechar al máximo Telegram en su nuevo reloj inteligente, hay que asegurarse de configurar estos ajustes.

4 aplicaciones de productividad y salud en un Apple Watch

- Pillow es la app ideal para monitorear el sueño con una interfaz cómoda y sencilla. Muestra la calidad de sueño de la última noche.

- Athlytic está centrado en el seguimiento del rendimiento atlético, es decir, mide el tiempo de recuperación y el esfuerzo después y antes de un entrenamiento, pero puede usarse simplemente para controlar las cargas cardiovasculares incluso cuando el usuario no está haciendo ejercicio.

- Focus sirve para quienes necesitan ayuda para concentrarse y ser más productivos. Está centrada en la técnica de Pomodoro que consiste en utilizar un temporizador para dividir el trabajo en bloques de tiempo con descansos descansos intermedios. También tiene un planificador de tareas, seguimiento de actividad, entre otras opciones.

- Zero será ideal para aquellos que siguen la dieta de ayuno intermitente, pues ayuda al usuario a llevar el control del tiempo que tardan en completar una sesión.

