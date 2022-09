El truco para que una PC con Windows 11 se bloquee automáticamente al alejarse de ella

Windows 11. (foto: ComputerHoy)

Dynamic Lock de Windows 11 es una de las novedades que Microsoft ha añadido a su nuevo sistema operativo y que garantiza que ningún otro usuario pueda controlar el ordenador de un usuario sin permiso, solo a través de un teléfono inteligente.

Y es que no muchas personas saben que Windows 11 puede detectar y bloquear una computadora después de unos minutos de inactividad. La nueva característica Dynamic Lock bloquea automáticamente la PC cuando el usuario no se encuentra en su escritorio.

Todo lo que se necesita hacer es emparejar un dispositivo Android con la computadora a través de Bluetooth y finalizar la configuración para que funcione.

Así es el bloqueo dinámico de Windows 11

El bloqueo dinámico funciona al determinar el valor del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) de un dispositivo conectado por Bluetooth, como un smartphone. Si el dispositivo emparejado se aleja del otro (fuera de rango), Windows 11 lo reconocerá y bloqueará el sistema.

Para usar Dynamic Lock, hay que conectar un dispositivo Android a la computadora. En teoría, también podría funcionar con el iPhone, pero las pruebas no han demostrado que sea tan confiable. Infobae explica cómo hacer este proceso.

Emparejar el celular Android con la computadora o laptop

1. Activar la conexión Bluetooth en el smartphone y en el PC.

2. En el PC, acceder a la herramienta general de Configuración > Bluetooth y dispositivos.

3. Pulsar sobre Agregar dispositivo.

Bloqueo dinámico en Windows 11. (foto: Composición/Jose Arana)

4. Añadir un smartphone, ‘S21 de Jr’ en el ejemplo.

5. En pocos segundos debería estar conectado.

Bloqueo dinámico en Windows 11. (foto: Composición/Jose Arana)

Cómo configurar el bloqueo dinámico de Windows 11

1. Acceder a la Configuración del PC, sección Cuentas.

2. Hacer clic en Opciones de inicio de sesión y bajar hasta la opción de Bloqueo dinámico.

Bloqueo dinámico en Windows 11. (foto: Composición/Jose Arana)

3. Expandir la sección y marcar la casilla ‘Permitir que Windows bloquee el dispositivo automáticamente cuando estés ausente’.

4. Windows 11 mostrará el celular Android como el dispositivo emparejado. Cerrar la configuración. Todo listo.

Bloqueo dinámico en Windows 11. (foto: Composición/Jose Arana)

Después de la activación y para probar esta función, solo hay que mover el teléfono inteligente fuera del alcance de Bluetooth y se verá que su computadora se bloquea automáticamente. Cuando el usuario regrese, el teléfono celular se volverá a conectar a la computadora, podrá iniciar sesión y continuar trabajando.

Funciona bien, aunque puede tardar un poco en bloquear el ordenador si no está conectado al celular (unos 30 segundos). Por supuesto, esta puede no ser la forma más popular de iniciar sesión de forma segura, ya que los sistemas de autenticación biométrica (sensores de huellas dactilares o cámaras) con Windows Hello son más rápidos y seguros.

Bloqueo dinámico en Windows 11. (foto: Mira Cómo Se Hace)

Sin embargo, el bloqueo dinámico es una función de seguridad útil para aquellos usuarios o empleados que a menudo se olvidan de bloquear la computadora cuando se levantan de sus escritorios y salen de la oficina donde se encuentra la computadora.

Hay otras formas de bloquear, pero esta no funciona nada mal, es automática, solo hay que ejecutarla en el celular, y depende de ello, por lo que es muy difícil que un tercero se meta en el ordenador sin consentimiento.

Otras novedades en Windows 11 de 2022

Una de las características mejoradas del sistema operativo es la referente a los Snap Layouts. Estas permiten no solo administrar mejor el espacio de la pantalla de un dispositivo con diferentes pestañas de navegador, sino que además ha sido optimizada para su aplicación en computadoras táctiles.

Se han incorporado las sesiones Focus y No Molestar para ayudar a mejorar la productividad de los usuarios por medio de la eliminación de las notificaciones que aparecen a un lado de la pantalla y son motivo de distracción. No molestar también desactiva las insignias de la barra de tareas y las notificaciones de aplicaciones.

Sesión de Focus y No Molestar en Windows 11 (Microsoft)

Para leer todas las novedades que ha presentado Windows 11, Infobae ya realizó esta nota para los usuarios de este sistema operativo.

Según la página web oficial de Microsoft, esta actualización está diseñada para priorizar cuatro aspectos de importancia para la compañía de tecnología: hacer que la PC sea más fácil y segura de usar para todos, empoderar a las personas para que sean más productivas, hacer de Windows el mejor lugar para conectarse, crear y jugar, y brindar mayor seguridad, administración y flexibilidad al lugar de trabajo.

