Escritorio remoto, la opción de Windows para acceder a mi computador desde otro dispositivo

La función de escritorio remoto le permite a los usuarios de Windows entrar remotamente a sus computadores desde otro dispositivo que sea compatible, es decir tener un acceso remoto, esta herramienta ha estado disponible para los sistemas operativos de Microsoft desde hace ya algunas versiones.

Los pasos para configurar un ordenador con Windows 11 son muy sencillos y después de haberlos aplicado se podrá acceder al escritorio personal desde otro computador o con un celular que también haya sido previamente instalado.

Antes que nada, se debe verificar que se tenga instalada la versión de Windows 11 Pro en la computadora para poder activar la herramienta de escritorio remoto, estos son los pasos para revisar que se cumpla con esta condición.

Con el escritorio remoto se puede manejar el computador desde un celular Android o iOS.

1. Estando en el inicio del computador, hacer clic en el ícono de Windows y luego entar a las configuraciones que están indicadas con el ícono de engranaje.

2. Al ingresar a las configuraciones, en la pantalla se mostrarán automáticamente las opciones de la sección de sistema , se debe buscar en la lista el apartado de “Acerca de” o “Información”.

3. Hacer clic en información.

4. Bajar hasta la opción de " Especificaciones de Windows”

5. Bajo el subtítulo de Versión se señalará si el sistemas corresponde con Windows 11 Pro o no.

Después de haber revisado la versión del sistema operativo, ya se podrá continuar con la configuración y activación del servicio de escritorio remoto, estas son las instrucciones.

En la sección de configuraciones se puede encontrar la función de "Escritorio remoto"

1. Hacer clic en el ícono de Windows para tener acceso a las aplicaciones.

2. Ingresar a las configuraciones que están representadas con el ícono de engranaje.

3. Estando dentro del apartado de “Sistema” buscar la opción de “Escritorio remoto”.

4. Presionar en el ícono de interruptor para habilitar la función.

5. Se debe guardar el nombre del equipo para realizar la conexión posteriormente.

La opción denominada como “Requerir que los dispositivos usen Autenticación a nivel de red para conectarse” estará activada predeterminadamente para ofrecer una capa adicional de seguridad, será necesario ingresar el nombre de usuario y contraseña de Microsoft para conectarse al computador. Esta opción se puede ver al desplegar la flecha que se encuentra dentro del mismo apartado del “Escritorio remoto”.

Ahora, para tener acceso al computador que se activó para ser manejado remotamente se debe abrir la aplicación de escritorio remoto en Windows, para esto se necesitará escribir en el buscador que es el ícono de lupa la frase “Conexión a escritorio remoto”, después de esto aparecerá una ventana emergente donde se deberá ingresar el nombre del equipo del que se va a tomar control. Con estos sencillos pasos ya todo estará listo para utilizar la opción de “Escritorio remoto”

Es necesario contar con las versión premium de Windows 11 llamada Windows 11 Pro

Es importante mencionar que para tomar este acceso remoto al computador desde un celular ya sea Android o iOS, se necesitará descargar la aplicación “Escritorio remoto”, después de instalarse en el dispositivo solo quedará ingresar con los datos de la cuenta de Microsoft y el nombre del equipo. E sta opción también se puede efectuar con un ordenador de Mac, habrá que descargar el mismo aplicativo.

Vale la pena aclarar que esta herramienta de “Escritorio remoto” solo está disponible en Windows 11 Pro, que es una versión de sistema operativo muy similar a la convencional Windows 11 Home, solo que incluye algunas herramientas más que harían parte de “un paquete premium”.

Con esto se aclara que si no se tiene acceso a esta herramienta, no es porque el computador esté desactualizado, solamente no cuenta con la versión de pago. A propósito, adquirir estas funciones adicionales tendrá un costo de 120 dólares aproximadamente.

