iOS 16 tienen estas 4 novedades, aunque no llegan para todos los iPhone

iOS 16 (Apple)

la llegada del nuevo sistema operativo de Apple iOS 16, que inició su descarga en diferentes dispositivos iPhone alrededor del mundo, trajo también novedades respecto a sus funciones.

Desde tener la posibilidad de personalizar aún más las pantallas de bloqueo y de inicio con fotografías, variedad de fuentes y colores; un mayor control sobre las notificaciones que se reciben, hasta funciones nuevas en la cámara y de trabajo compartido con fotos y textos, el nuevo sistema de iOS 16 tiene muchas funciones nuevas que los usuarios ya pueden probar.

Estas nuevas características se suman a las de sistemas operativos previos o mejoran la experiencia del usuario al momento de acceder a ellas.

Separar un objeto del fondo

Esta funcionalidad tiene como objetivo el copiar, almacenar en el portapapeles y pegar, además de compartir con otros dispositivos, un objeto que se encuentra en una fotografía por medio de un “recorte inteligente” incorporado en el sistema de iOS 16.

Los usuarios solo necesitarán mantener pulsado el objeto de la foto y este será ‘recortado’ por el sistema de forma automática de forma casi instantánea. Sin soltar el objeto, las personas podrán arrastrarlo por diferentes aplicaciones y luego pegarlo en la que deseen. Puede ser en un mensaje de texto, WhatsApp, una nota, separarla como una imagen distinta y sin fondo, etc.

Recorte de imágenes en iOS 16 (Apple)

Con esto, se hace posible crear nuevas fotos de objetos en las que no se incluye el fondo. Esta característica también puede usarse en videos en caso de que el objeto que se desea destacar aparezca de forma atractiva en un fotograma. Solo se debe pausar el video para poder usar esta función.

Modo enfoque

La productividad del usuario también es un aspecto al que se le ha dado importancia en el nuevo sistema iOS 16 con el nuevo modo enfoque, una función que permite la creación de distintos perfiles que modifica las notificaciones y prioriza, según el perfil activado durante un momento del día, a qué aplicaciones prestar atención.

Modo enfoque de iOS 16 (Apple)

Sin embargo, esto no solo se reduce a las notificaciones, sino que involucra cambios en todo el sistema del iPhone, desde una modificación de la pantalla de bloqueo para evidenciar que se ha cambiado de modo, programación de cambios entre perfiles de enfoque (no molestar, trabajo, gaming, etc.), filtros de contenido en el navegador, entre otras características importantes.

Para acceder a la configuración del modo enfoque, se debe ingresar a la aplicación de Configuración y buscar la opción Enfoques. Una vez dentro de este apartado el usuario podrá modificar el fondo de pantalla de bloqueo del perfil, qué aplicaciones y qué contactos pueden mostrar notificaciones. Esto influye también en plataformas como WhatsApp.

Las transiciones entre perfiles pueden hacerse desde la pantalla de bloqueo del dispositivo con un pulsado prolongado y luego en el botón Enfoque

Respuestas de seguridad rápida

Con respecto a la seguridad de la información que contienen los dispositivos, Apple desarrolló una configuración que permitirá mejorarla en caso de que sea requerido por medio de una actualización automática, pero sin necesidad de descargar una nueva versión de iOS 16.

Respuestas de Seguridad Rápida en iOS 16 (macrumors)

La opción, llamada Respuestas de seguridad y archivos del sistema, indica que “instala automáticamente respuestas de seguridad rápidas para el iPhone y accesorios compatibles”. Esto permite corregir vulnerabilidades o errores que se presenten dentro del sistema de iOS 16 de forma automática, aunque sí será necesario reiniciar el teléfono.

Si bien esta función está encendida por defecto en iOS 16, los usuarios pueden elegir no activarla, aunque de todas formas, según se indica en la pantalla, Apple puede descargar algunos archivos de manera automática pese a que no esté activa.

Para acceder a esta función, se debe ingresar al menú de Configuración, hacer clic en la opción General, y luego en Automática. La función mencionada se ubicará al final de la lista, luego de Descargar actualizaciones de iOS y de Instalar actualizaciones de iOS.

Búsquedas mejoradas en Spotlight

El buscador del sistema de los dispositivos, Spotlight, también se ha visto mejorado con iOS 16, pues los usuarios podrán navegar no solo por mensajes, notas o archivos al momento de realizar búsquedas dentro de sus iPhone, sino que también podrán encontrar imágenes en los que aparezca la palabra o frase que se está buscando.

Buscador Spotlight en iOS 16 (ioshacker)

Según la web oficial de Apple, esta características del buscador solo está disponible para los dispositivos que posean un chip A12 Bionic o superior; por lo que estará presente en modelos iPhone X, XS, XS Max y XR en adelante. También podrá identificar números de teléfono, para los que habilitará una función de llamada rápida; además de idiomas como inglés, chino, francés, italiano, alemán, japonés, coreano, portugués, español y ucraniano.

Esta funcionalidad será útil para las personas que almacenen fotografías de documentos, comprobantes de pago, números de teléfono, etc.

SEGUIR LEYENDO: