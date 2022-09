Las aplicaciones que no estarán en iOS 16 desde el momento de su lanzamiento

No todas las aplicaciones y funciones de iPhone estarán disponibles para los usuarios desde el 12 de setiembre, día en el que se actualizarán los dispositivos iPhone compatibles con el nuevo sistema operativo iOS 16. (Zacharie Scheurer/dpa)

El lanzamiento oficial de la nueva actualización de iOS 16 será este lunes y, aunque muchas de las características del sistema operativo fueron probadas en las versiones beta, algunas de ellas no podrán estar disponibles al momento en el que los usuarios lo descarguen a sus iPhone.

Ya sea porque aún no se encuentran listas del todo como para ser compartidas por los usuarios o por algún otro motivo no conocido, estas son algunas de las novedades del sistema operativo que no estarán disponibles tan pronto se haya instalado en los dispositivos del público:

El rediseño de la pantalla de bloqueo no tendrá todas las características que se esperan una vez que se hayan actualizado los iPhone compatibles con iOS 16, y según la web de 9to5mac, ‘Live Activities’ y ‘Live Activities API’, que involucran el funcionamiento notificaciones emergentes de apps que presentan actividades en vivo, llegarán a los dispositivos en los siguientes meses del 2022.

Otra de las aplicaciones que no podrán ser parte del lanzamiento inicial del nuevo iOS 16 será FreeForm, un lienzo en blanco que se utiliza para trabajos colaborativos o diagramación de proyectos por medio de texto o dibujos.

Según la web de 9to5mac, no todas las características de iOS 16 llegarán a los dispositivos desde el día de su lanzamiento. Una de ellas es el rediseño de su pantalla de bloqueo. (Apple)

Además, el ‘Game Center’ tampoco tendrá algunas características cuando se hayan lanzado al público las actualizaciones de iOS 16, iPadOS 16 y macOS Ventura, por lo que no se podrán usar al menos hasta finales octubre son: SharePlay, que permite jugar en el dispositivo durante una videollamada con amigos; y la Integración de Contactos, que permite acceder a los perfiles del Centro de Juegos de los contactos y saber qué juegan.

Para las personas que tienen dispositivos inteligentes en casa, la función ‘Matter’ que provee conectividad a un ‘smart home’, no estará disponible hasta los últimos meses del 2022, aunque no se ha confirmado una fecha real para su disponibilidad.

Otra de las funcionalidades que tendrá iOS 16, peo que no estará disponible para los usuarios desde el 12 de setiembre es la de la Galería de fotos compartida. Según la web, debido a que las actualizaciones correspondientes a dispositivos iPad (iPadOS 16) y Mac (macOS 13 Ventura) fueron pospuestas hasta el próximo mes.

Modelos compartibles con iOS 16

Según la compañía de tecnología, el nuevo sistema operativo iOS 16 llegará a los iPhone el 12 de septiembre y podrá ser descargado e instalado de forma automática. Los teléfonos compatibles con iOS 16 son los siguientes según lo que se indica en la página web de Apple:

La línea Pro de los iPhone 14 tiene precios de 999 dólares para el iPhone 14 Pro, y de 1099 dólares para el nuevo iPhone Pro Max. (Apple)

iPhone 14: modelo regular, Plus, Pro y Pro Max.

iPhone 13: modelo regular, mini, Pro y Pro Max.

iPhone 12: modelo regular, mini, Pro y Pro Max.

iPhone 11: modelo regular, Pro y Pro Max.

iPhone X: modelo regular, XR, XS y XS Max.

iPhone 8: modelo regular, Plus.

iPhone SE: Segunda generación o posteriores.

En el caso de los iPhone 14 y sus modelos, estos no necesitarán actualizarse pues llegarán a las tiendas oficiales de Apple desde el 16 de septiembre, cuatro días luego del lanzamiento de iOS 16

Los iPhone 14 regulares y su modelo Plus tendrán un precio de 799 y 899 dólares respectivamente, mientras que la línea de gama alta, conformada por los iPhone 14 Pro y Pro Max, tendrán un precio de 999 dólares y 1099 dólares.

