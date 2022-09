Las 9 funciones nuevas de iOS 16 que Android ya tenía

iOS 16 de iPhone. (foto: Applesfera)

Apple ha presentado su última línea de teléfonos inteligentes iPhone 14, y la más reciente versión de su sistema operativo iOS 16. Hay mejoras y nuevas funciones que definitivamente serán útiles, de hecho, muchas de estas características aparecen en modelos de iPhone más antiguos, mientras que algunas están limitadas al nuevo hardware del iPhone 14.

Mientras que Apple lanza al mundo estas nuevas funciones como grandes novedades, lo cierto es que algunas de ellas ya son familiares para los usuarios de Android.

Infobae trae a continuación una lista de algunas de las funciones que Apple ofrece actualmente, pero que Android ya tenía hace un buen un tiempo.

Teclado háptico

No todos los dispositivos de entrada necesitan tener la retroalimentación de un teclado mecánico, pero es bueno saber cuándo se ha escrito una letra en una pantalla. Como resultado, iOS 16 ha introducido la retroalimentación háptica en su teclado en pantalla. Android lo ha tenido durante casi todo el tiempo que se puede recordar.

La principal diferencia aquí es que se tiene que habilitar la retroalimentación háptica en iOS 16 (como se aprecia en la foto); en Android, se activa automáticamente en la mayoría de los teléfonos (pero se puede desactivarlo si se desea)

Activar teclado háptico en iOS 16. (foto: iPhone/Jose Arana)

Pantalla siempre encendida

Samsung presentó la función de mantener la pantalla siempre encendida en 2016 cuando lanzó el Galaxy Note 7.

La novedad de Apple muestra la hora, notificaciones, calendario y notas; además, se pueden alternar a medida que las configura con las pantallas personalizables de bloqueo de iOS 16.

Nuevas funciones de iOS 16 que Android ya tiene. (foto: Apple)

Detección de accidentes de auto

Apple anunció que el nuevo iPhone 14 utilizaría sus giroscopios para detectar los accidentes automovilísticos. No obstante, Google fue el primero en introducir dicha función en sus dispositivos.

Este servicio funciona de la misma manera en Android e iOS, es decir, permiten configurar un botón de emergencia SOS que comparte la ubicación en tiempo real y también hay una opción que sirve para detectar automáticamente los accidentes.

Nuevas funciones de iOS 16 que Android ya tiene. (foto: Motor.es)

Frecuencia de actualización dinámica

Los teléfonos premium de Android han tenido frecuencias de actualización dinámicas durante los últimos años, especialmente desde que los fabricantes empezaron a adoptar 120 Hz.

Esta alta frecuencia de actualización acaba con la vida útil de la batería en la mayoría de las situaciones, por consiguiente, Android empezó a implementar frecuencias de actualización dinámicas para reducir la cantidad de energía que usa la pantalla.

Recientemente, Apple presentó su versión de frecuencia de actualización dinámica llamada ‘ProMotion’ en el iPhone 13 Pro y Pro Max, asimismo, el iPhone 14 Pro puede marcar hasta 1 Hz para la pantalla siempre encendida.

Nuevas funciones de iOS 16 que Android ya tiene. (foto: Apple)

Tarjeta eSIM

Apple anunció que el iPhone 14 sería el primero de sus teléfonos en venderse sin una bandeja SIM en EE. UU. y Canadá.

Google presentó la eSIM con el Pixel 2 en 2017 y la usó para promocionar su propia red móvil. Los últimos teléfonos de Samsung, incluida la serie Galaxy S22 y los plegables, también son compatibles con el estándar eSIM.

Nuevas funciones de iOS 16 que Android ya tiene. (foto: AS)

Aplicación fitness para teléfonos inteligentes

El Apple Watch es una forma popular de medir el estado físico, pero antes un usuario de iPhone que no tuviera un reloj, no podría usar la aplicación oficial de Apple Fitness Plus. Ahora cualquier cliente de la manzana mordida puede usar la aplicación Apple Fitness Plus, se esté usando o no un Apple Watch.

Por otro lado, la aplicación oficial de fitness Fit de Google casi siempre ha estado disponible para teléfonos Android, tanto si se usa un reloj como si no.

Nuevas funciones de iOS 16 que Android ya tiene. (foto: Apple/The Verge)

Fotos ProRAW

Esta característica permite usar la extensión completa del sensor de la cámara de 48 MP, como si la cámara principal fuese una cámara réflex digital.

Nuevas funciones de iOS 16 que Android ya tiene. (foto: Apple)

Isla dinámica

Dicha herramienta multitarea permite cambiar fácilmente entre las aplicaciones activas sin salir inmediatamente de la pantalla en la que se está.

El teléfono LG V10 se presentó en 2018 y tenía una segunda pantalla en la parte superior que mostraba la fecha, hora y estado de la conexión.

Nuevas funciones de iOS 16 que Android ya tiene. (foto: Apple)

Widgets de pantalla de bloqueo

Los widgets de la pantalla de bloqueo son una característica de iOS 16 que estará disponible en los modelos de iPhone más antiguos, teniendo en cuenta que Android fue el primero en ofrecer widgets de pantalla de bloqueo en su sistema operativo.

Nuevas funciones de iOS 16 que Android ya tiene. (foto: Apple)

