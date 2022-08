iPhone 14: nuevos colores, una carga más rápida y otros datos del lanzamiento

Estos podrían ser los colores de los nuevos iPhone 14 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El próximo mes de septiembre se presentaría oficialmente la nueva serie de iPhone 14, razón por la cual, los rumores sobre sus características se hacen cada vez más fuertes en internet.

En esta ocasión ha sido “McGuire Wood” (Jioriku on Twitter), el encargado de revelar algunas de las características más llamativas que tendrían los próximos celulares de Apple. Aunque, hasta el momento los internautas no saben si considerar a este usuario de Twitter como “un gossip girl” de la tecnología o " un profeta” que ha logrado acertar con sus predicciones.

Comenzando po r los colores del próximo iPhone 14, según las fuentes del usuario mencionado serían verde, morado, plateado, dorado y grafito para la versión Pro; y para el otro modelo sus tonalidades podrían ser verde, morado, azul, negro, blanco y rojo.

Un aspecto que ha logrado cautivar a los seguidores de iPhone es su amplia propuesta de colores. (9to5Mac)

Según los datos, el conocido color rosa y “Sierra Blue” de los modelos anteriores, quedarían reemplazados por el morado, tanto en iPhone 14 como en el iPhone 14 Pro.

Así mismo, según el mismo “profeta de Twitter”, Apple estuvo probando el titanio para los iPhone 14 Pro, pero identificaron que este material por su dureza y composición resultaría complejo de aplicar a la carcasa del dispositivo, por lo que utilizarían la estructura de los iPhone 13.

Por otro lado, habría un cambio significativo en los sistemas de carga MagSafe que podrían incluir unos imanes mucho más potentes debido a unos presuntos cambios en las baterías externas que las harían más grandes y pesadas.

Adicionalmente, según el hilo de “McGuire Wood”, los próximos modelos del celular más famoso de la última década proporcionarían una mejora en los tiempos de carga; podrían cargar a “30 W o más durante la primera parte del ciclo de carga, para luego reducirse la velocidad a 27 o 25 W”.

En resumidas cuentas, si se piensa en cada uno de los rumores y filtraciones que han salido acerca del esperado iPhone 14, los cambios y evolución en los nuevos celulares de Apple podrían ser considerables respecto a los modelos anteriores.

No obstante, la compañía no ha hecho ningún pronunciamiento oficial y no planea hacerlo hasta septiembre próximo, como siempre, cuando presenten públicamente “los nuevos integrantes de la familia”.

La historia de los iPhone

Este fue el primer iPhone que salió al mercado

Una publicación del diario New York Daily News, relata el momento en que Steve Jobs, creador de la marca, presentó por primera vez un iPhone. Fue en el año 2007 y el artefacto era tan particular para la época, que los medios de comunicación lo describían como un híbrido entre un iPod, navegador web y un teléfono.

Las especificaciones técnicas de este celular se quedan cortas si se compara con un iPhone moderno y aún más, con el modelo que todavía no sale, pues su pantalla tenía un tamaño de 3,5 pulgadas y una cámara de 2 MP. Cómo dato curioso, solo estaba disponible para usuarios de la compañía telefónica AT&T.

El iPhone 5S fue otro modelo muy popular, especialmente porque llegaba a la marca por primera vez un celular con un color metalizado, específicamente el dorado. Fue anunciado el 10 de septiembre de 2013, presentó un sistema operativo mucho más rápido en comparación a sus predecesores y marcó el comienzo del Touch ID y las aplicaciones integradas de salud.

SEGUIR LEYENDO