Tesla ya no será el líder en la producción de autos eléctricos para 2024

Tesla. (foto: El CEO)

Tesla es un líder indiscutible en autos eléctricos. Y, durante muchos años, ha desempeñado un papel clave en la transición a motores que son más duraderos y, técnicamente, también superan a los motores de combustión interna convencionales. Sin embargo, este liderazgo tiene fecha de vencimiento: 2024

Un informe de Bloomberg Intelligence indica que el Grupo Volkswagen (que incluye marcas como Seat, Cupra, Volkswagen, Audi y más) producirá más autos eléctricos que Tesla desde entonces.

La compañía de Elon Musk ocupará el segundo lugar en dicho período, seguida por el fabricante de automóviles chino BYD, que podría convertirse en el tercer fabricante de automóviles eléctricos para 2025.

Por qué Volkswagen lideraría el mercado de autos eléctricos

Las predicciones de Bloomberg Intelligence sobre Tesla y Volkswagen pueden sorprender, pero están completamente justificadas. El Grupo Volkswagen sigue una estrategia de electrificación agresiva, lanzando nuevos modelos con varias iteraciones e intentando cubrir todos los nichos posibles (SUV, hatchbacks, etc.).

Este grupo también tiene una carta importante en su juego: las economías de escala. Excepto en circunstancias especiales, todas las marcas del grupo están impulsadas por la misma plataforma, la misma investigación y desarrollo, así como los mismos proveedores.

ID.1 de Volkswagen. (foto: Parabrisas - Perfil)

La prueba es que el Cupra Born no es más que una versión más deportiva del Volkswagen ID.3 o del Audi eTron GT que tiene mucho en común con el Porsche Taycan.

Esta estrategia, que no es del todo nueva en el mundo de la automoción; tiene varias ventajas, siendo las principales la reducción de costes y la simplificación de la línea de producción.

Otro factor clave de Volkswagen sobre Tesla es el nicho que cubre cada empresa en su cartera. El grupo alemán, a través de todas sus marcas, tiene previsto ofrecer desde coches económicos (los más vendidos) hasta deportivos de alta gama (los que más ventajas ofrecen).

En cambio, Tesla se enfoca en los segmentos medio y alto del mercado (más rentables pero menos volátiles). Así que no sería de extrañar que Volkswagen, que domina los segmentos más populares en términos de ventas, venda más vehículos eléctricos que Tesla en un futuro no muy lejano.

Autos de Volkswagen y Tesla. (foto: PuroMarketing)

Para comparar con el mundo de la tecnología: Volkswagen será equivalente a Samsung, con soluciones desde productos económicos hasta productos de alta gama.

Por su parte, Tesla será el equivalente de Apple, centrándose en los segmentos medio y alto del mercado, que muchas veces no son los segmentos que generan más ventas, pero sí los que más rentabilidad generan.

Voz autorizada de Volkswagen

La proyección de Bloomberg Intelligence encaja con lo que la cúpula directiva de Volkswagen tenía sobre la mesa. Herbert Diess, CEO del grupo Volkswagen, confirmó en un comunicado a CNBC hace un mes que esperaba superar a Tesla en ventas de autos eléctricos para 2025.

Por otro lado, los fabricantes japoneses y estadounidenses, según el citado informe de Bloomberg Intelligence, no podrán alcanzar una de las tres primeras posiciones hasta finales de la década.

Herbert Diess. (foto: REUTERS/Matthias Rietschel)

El principal rival de Tesla para Elon Musk

Es importante mencionar que Tesla no es una empresa de automóviles. Es de hardware y software. No se limitan al campo de la producción de vehículos, y dedican una gran cantidad de recursos a otras áreas. Además, la misión de la compañía es acelerar la transición a las energías renovables. Este objetivo no se limita a la electrificación de la flota.

Por lo tanto, no sorprende que el principal competidor de Tesla para Elon Musk no sea otro fabricante de automóviles, sino la propia Aramco, una de las compañías petroleras más grandes del mundo que tiene su sede principal en Arabia Saudita.

Elon Musk sobre Tesla y su máximo rival. (foto: Twitter)

También es una de las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado. Asimismo, son propietarios de 69% de SABIC, uno de los principales fabricantes mundiales de productos químicos, fertilizantes, plásticos y metales.

