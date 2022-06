Cómo instalar la beta de iOS 16 y cuáles son los iPhone que podrán acceder a ella

iOS 16 de iPhone. (foto: Applesfera)

iOS 16 finalmente ha sido revelado. Durante la WWDC 2022, Apple aprovechó para confirmar todas las novedades que llegarán a su sistema operativo móvil en los próximos meses. Como de costumbre, la primera versión beta de iOS 16 ya está disponible para descargar, y hoy Infobae trae una guía sobre cómo instalarlo en un iPhone compatible.

Si bien iOS 16 no pretende revolucionar el uso del iPhone; ofrece algunas novedades y destaca como una evolución en la dirección obvia: más personalizaciones y mejoras a nivel visual.

Pero eso no es lo único. La gente de Cupertino se ha esforzado mucho en la pantalla de bloqueo del iPhone, y ahora se espera hacer un mejor uso de ella. Con esta pantalla renovada se podrá acceder y mostrar los datos de los widgets favoritos, así como un mayor grado de personalización.

Personalización en los fondos de pantalla en iPhone. (foto: Apple)

Si se ha visto todas sus nuevas características, probablemente cualquier usuario querrá instalarlo lo antes posible. No hay de qué preocuparse, esto es muy sencillo, aunque es mejor advertir que esta es la primera versión beta de iOS 16.

Por lo tanto, es probable que los usuarios puedan encontrarse con algunos errores o fallos durante el uso del sistema. Además, hay que asegurarse de que el modelo sea uno de los iPhone compatibles con iOS 16:

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone X

- iPhone XR

- iPhone XS

-iPhone XS Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE 2020

- iPhone SE 2022

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 13

- iPhone 13 Mini

- iPhone 13 Pro

-iPhone 13 Pro Max

- Los iPhone que se lanzarán en 2022

(Foto: Cortesía Apple)

Otros datos a tener en cuenta antes de instalar la beta de iOS 16

Primero, hay que asegurarse de que el dispositivo esté completamente cargado antes de comenzar la instalación. “Totalmente cargado” significa con un exceso de al menos 60% de batería. Esto ayuda a evitar errores durante la instalación o la posibilidad de que se apague en medio de un proceso complejo.

El segundo es hacer una copia de seguridad de todos los datos. Después de todo, esta es una versión beta con errores potenciales y, de ser así, esta información podría verse comprometida.

Lo tercero a tener en cuenta y siguiendo la línea anterior es instalar la beta de iOS 16 preferiblemente en un celular que no se use en el día a día.

Por último, y por si no quedó claro, recordar que por ahora se trata de una beta para desarrolladores. Si el lector no es uno, pero aún así lo instalará, cualquier error en este proceso no estará cubierto por la garantía de Apple.

Apple?s senior vice president of software engineering Craig Federighi talks about new software features in iOS 16 in this still image from the keynote video kicking off WWDC22 in Cupertino, California, U.S. released June 6, 2022. Apple Inc./Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Así se puede instalar la beta de iOS 16 en un iPhone

Hay que tener en cuenta que la versión beta actual no es pública, solo está disponible para desarrolladores. Sin embargo, Infobae trae un método para que cualquier persona pueda instalarlo aunque no lo sea:

1. Acceder a la web de Beta Profiles desde el enlace.

2. En esta página, desplazarse hasta abajo hasta que se vea un botón azul donde se lee Install Profile.

3. Tocar el botón rojo de Install Anyways!

4. Se podrá ver una ventanilla que indicará que un perfil está a punto de descargarse. Aceptar tocando en Permitir.

Instalar beta de iOS 16. (foto: iPhone/Jose Arana)

5. Ahora, ir a los Ajustes del iPhone para instalar iOS 16.

6. En Ajustes se verá una nueva opción que indica Perfil descargado. Tocar sobre ella.

7. En la nueva pantalla, tocar en el botón Instalar en la esquina superior derecha. Posteriormente, ingresar el código de desbloqueo para aceptar.

Instalar beta de iOS 16. (foto: iPhone/Jose Arana)

8. Ahora, el iPhone va a reiniciarse. No hay de qué preocuparse, es normal.

9. Una vez encendido, ir a Ajustes nuevamente. Aquí, entrar a General.

10 Entrar a Actualización de software. Se verá a la nueva versión esperando. Seguir el proceso habitual para descargarla y, una vez termine, dejar que se instale.

11. Cuando se haya terminado, el iPhone se reiniciará varias veces, y ya estará listo para disfrutar de todas las bondades de iOS 16.

