Google TV ya está disponible para los iPhone y iPad

Google TV está disponible para iOS

Google TV llegó al sistema operativo móvil iOS. Es decir que la plataforma ya se puede utilizar desde los teléfonos iPhone y tablets iPad. Para hacer uso de ella basta con buscarla y descargarla desde la tienda digital Apple Store.

Por otra parte, quienes tenían instalada Google Play Películas sólo tendrán que actualizar esa app para acceder a Google TV.

Además del cambio de nombre, la aplicación tuvo varios cambios y ahora ofrece las mismas funciones que en Android. Los usuarios podrán encontrar todo tipo de películas en función de las plataformas de streaming a las que estén suscritos.

Entre las novedades anunciadas recientemente en Google TV se destacan los perfiles personalizados, que están destinados a hogares con múltiples usuarios.

Esta herramienta, anunciada hace unos meses, comenzó a llegar paulatinamente a los usuarios que tienen un perfil vinculado a una cuenta de Google. Esta opción ofrece recomendaciones de películas, programas y servicios.

Para añadir un perfil, desde la pantalla de inicio, hay que acceder a la foto del usuario y escoger la opción Agregar cuenta, así como iniciar sesión con ella y seguir las indicaciones de configuración de la misma.

Las preferencias e intereses, así como con las listas de seguimiento, permanecen separadas de las listas de los demás usuarios o perfiles del hogar en Google TV, en el marco de estas nuevas opciones de personalización.

El usuario puede crear una lista para sus descubrimientos. Es posible añadir series y películas interesantes a la herramienta denominada Mi lista para recopilar nuevos contenidos y verlos después.

Mi lista se comparte en todos los dispositivos, así que es posible añadirle contenido desde la televisión, teléfono o dispositivo móvil haciendo búsquedas con cualquier navegador.

Además de centralizar las aplicaciones de transmisión a las que los usuarios están suscritos y disponer de listas de seguimiento, la plataforma ofrece la posibilidad de acceder a información como las películas que inspiraron las vidas y carreras de personas famosas.

También permite calificar producciones y programas mediante los botones Me gusta y No me gusta, así como acceder a noticias y reseñas personalizadas según los gustos de los usuarios.

“Descubre nuevo contenido a partir de recomendaciones basadas en lo que te gusta y en las tendencias de los servicios a los que ya tienes acceso. Busca títulos para ver en qué aplicaciones de streaming están disponibles”, dice en la Apple Store.

No obstante, una de las características más celebradas de Google TV es que permite utilizar el smartphone como control remoto. También es posible usar el Asistente de Google, siempre que se emplee el servicio con un televisor Google TV o un modelo con sistema operativo Android.

Cabe recordar que hace unos días Google comenzó a retirar de la aplicación de Play Store el apartado Películas y TV, un movimiento que sigue a la desaparición de Google Películas y el rediseño de la nueva aplicación Google TV.

Más opciones en YouTube

La nueva función les permite a los usuarios ir directamente a las partes más reproducidas del video (REUTERS/Dado Ruvic)

Otras novedades de Google en servicios de streaming es el reciente lanzamiento de una nueva función en YouTube que permite a los usuarios en todo el mundo saber de antemano las partes más reproducidas de un video y acceder directamente a ellas.

Para el desarrollo de esta opción, se emplea un gráfico que determina la frecuencia con la que otros usuarios visualizaron dicho segmento.

Con esta herramienta, las personas podrán encontrar y acceder directamente a puntos concretos del clip, en lugar de tener que visualizar todo el contenido para identificarlo.

Esta función estaba presente tanto en la versión móvil como en la de escritorio, solo para los clientes de YouTube Premium y la novedad es que ahora ha llegado a todos.

SEGUIR LEYENDO: