Por qué la app Getcontact es peligrosa y cuál es la solución para saber cómo guardaron mi contacto en otro celular

Una gran sorpresa se llevaron miles de usuarios de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, luego de que en las redes sociales se volviera tendencia un truco que permite averiguar el nombre o apodo que los amigos le pusieron a uno en la agenda de su teléfono inteligente.

A diferencia de otros métodos que existen en la internet, este funciona en Android y iPhone, y no requiere que el usuario instale Getcontact u otra app desconocida. Se hace hincapié en lo anteriormente mencionado porque ya es sabido por expertos en ciberseguridad que los usuarios no deben no instalar este software, ya que podría robar información personal.

Antes de aprender el truco para saber cómo guardaron a uno en WhatsApp desde otro celular, Infobae explicará todo sobre GetContact. Al final de la nota, estará el truco sin utilizar la aplicación mencionada.

Qué es GetContact

GetContact es un identificador de llamadas como puede ser TrueCaller. Su principal objetivo es la de filtrar llamadas no deseadas, advirtiendo al usuario que está recibiendo una comunicación de un robot o de una central telefónica.

Sin embargo, su gran diferencial por el que se ha vuelto nuevamente famoso es que la app promete a los usuarios poder conocer cómo los registran otros usuarios de la misma app aunque estos no estén en nuestra liberta de contactos.

Para ello, simplemente es necesario crear una cuenta con un número de teléfono y se podrá acceder a dichas funciones. Precisamente esta función es tan popular que la propia app permite compartirlo en estados de WhatsApp, videos de TikTok o Historias de Instagram.

Sin embargo, hay que precisar que estas etiquetas solo están disponibles entre usuarios que tengan la aplicación. No se podría saber cómo una persona tiene agendado a uno en su celular si no no tiene GetContact.

Su función no queda allí. Es un servicio gratuito, pero si se desea herramientas como saber quién ve las etiquetas de uno, cuántas personas han buscado el número de uno y más.

Entonces, GetContact es seguro o no

Desde GetContact aseguran que existe un control total del mismo usuario sobre su privacidad: se podrá ver cómo se muestra la información del perfil y qué información es visible para otros en la comunidad.

Asimismo, refieren que “no venden información personal a terceros”. Según la web de la app, su forma de monetización es a través de los anuncios publicitarios de Google y Facebook, además de las suscripciones Premium de algunos usuarios.

Precisamente de ello, al momento de iniciar sesión en este tipo de aplicaciones, se concede información para que la app segmente a sus usuarios y brinde productos de acuerdo a las características individuales.

GetContact también asegura que “no posee la capacidad técnica u operativa para procesar o cargar datos de la libreta de direcciones fuera de nuestros propósitos legítimos explícitos”.

Pero, través de un comunicado, la compañía de ciberseguridad Kaspersky reveló que los usuarios que bajaron Getcontact están autorizando que los desarrolladores de esta controversial app tengan acceso a su información personal, como lista de contactos, fotos, direcciones IP, entre otros.

“Cuando aceptas los términos, no solo transfieres tus datos personales a la aplicación, sino también los de tus compañeros y amigos”. “Está claro que tienes que pagar un precio para obtener todas estas ventajas: la aplicación puede acceder a tus contactos, quiere todos los nombres y números que tengas”, señala la empresa de ciberseguridad.

Entonces, sabiendo esto será mejor eliminar la app en caso se encuentre descargada en un celular. Si se desea eliminar el número de la base de datos, no es suficiente con desinstalar la app. En el caso de GetContact, hay que ingresar a http://getcontact.com/manage: Iniciar sesión > Ajustes de visibilidad > Desactivar.

Así se puede saber cómo guardaron mi contacto en WhatsApp sin utilizar Getcontact

Entonces, el momento ha llegado. Aunque no muchos lo crean, existe un método que permite a los usuarios de WhatsApp, sean Android o iPhone, conocer cómo sus amigos decidieron guardarlos en la agenda de su teléfono. Lo mejor de este truco es que no requiere instalar ninguna app; sin embargo, sí se necesita algo de persuasión.

Uno mismo va a tener que convencer al contacto de WhatsApp en cuestión que envíe el número de uno mismo, pero no como un mensaje de texto, sino que lo haga a través de la opción ‘Compartir contacto’.

Para ello, hay que pulsar el ícono de clip y seleccionar esta característica. Solo así se podrá saber si a uno le pusieron el nombre y apellido, o un apodo.

