VirtualityBA, el evento de metaverso más grande de América Latina, se llevará a cabo en Buenos Aires

La icónica expo de tecnología VirtualityBA se llevará a cabo en Buenos Aires los días 20 y 21 de mayo de 2022 en el salón Ocre de La Rural. El eje de esta edición será el metaverso.

Se espera recibir a más de 20 mil visitantes que buscan, no solo obtener más información acerca de este nuevo entorno sino también, experimentar la sensación de estar dentro de él.

Virtuality nació en París, Francia, en el año 2017, como la primera feria de tecnologías inmersivas de Europa. Esta novedosa iniciativa, desarrollada por sus fundadores Olivier Godest y Julien Brun, tenía como objetivo dar visibilidad a profesionales relacionados con los sectores de la realidad aumentada, realidad mixta, hologramas, mapeo e Esta novedosa iniciativa, desarrollada por sus fundadores Olivier Godest y Julien Brun, tenía como objetivo dar visibilidad a profesionales relacionados con los sectores de la realidad virtual mapeo e inteligencia artificial.

Por aquel entonces, este tipo de tecnologías que intentan emular un mundo físico a través de un escenario digital, comenzaban a posicionarse como una gran herramienta para transformar el mundo.

“Sabíamos que las tecnologías inmersivas estaban ganando cada vez más terreno y que iban a jugar un rol clave en el futuro, pero jamás imaginamos que la pandemia aceleraría tanto los procesos. Al mismo tiempo que esto ocurría, sucedían otros fenómenos como las criptomonedas, los NFTs y otros factores que derivarían en lo que hoy es el metaverso”, afirmó Julien Brun.

Se espera recibir más de 20 mil visitantes en virtualityBA.

El principal objetivo del encuentro es que a través de la interacción entre las empresas líderes del sector y aquellos visitantes que participen de la experiencia VirtualityBA, se pueda entender mucho más todas las posibilidades que van a surgir en los nuevos mundos virtuales, de los cuales sin ninguna duda, todos van a formar parte en distintos niveles.

“Tuve la oportunidad de vivir algunos años en otros países. Antes de cada viaje que iba a realizar, me tomaba el tiempo de investigar cada lugar. Cuando llegaba a destino, ya sabía donde podía estudiar, que trabajos eran los que mejor pagaban, los lugares turísticos que iba a visitar en mis tiempos libres y un gran abanico de bares y restaurantes que no podía dejar de visitar. Hoy siento que la Virtuality me va a ayudar prepararme para mi próximo gran viaje, el metaverso”, dijo Martin Pérez, integrante del equipo de VirtualityBA.

El evento se centra en tres pilares del metaverso:

1. Tecnologías inmersivas

2. Blockchain, cripto y NFTs

3. Mundos virtuales

“Vamos a reunir a grandes personalidades y empresas líderes del mundo de la tecnología, más de 80 expositores, más de 40 oradores, charlas de blockchain y negocios digitales, experiencias inmersivas, museo de NFTs y muchas sorpresas más ... estoy seguro que todos los que participen de la VirtualityBA, van a tener una gran ventaja en el metaverso”, destaca Gastón Abigador, quien también forma parte del equipo de VirtualityBA.

Lo más destacado del evento

Cabe señalar que habrá 80 expositores y cerca de 40 oradores que son los principales referentes en tecnologías inmersivas, blockchain y el mundo cripto.

La agenda de las charlas que se darán en el auditorio “+Vivo”:

Las charlas más destacadas del viernes 21 en VirtualityBA

Las charlas más destacadas que se darán el sábado 21 en VirtualityBA

Por otra parte, habrá diferentes espacios para experimentar diferentes aplicaciones del universo digital de forma interactiva:

Museo de Arte Digital

El museo de NFT y arte digital “UXart” desembarca en esta nueva edición del festival de tecnología Virtuality mediante una propuesta artística completamente inmersiva.

El museo NFT contará con piezas únicas expuestas actualmente en la Bienal de Venecia junto a un catálogo extenso de los grandes maestros del arte cinético en formato NFT holográfico, realidad aumentada, 3D y Mapping.

Alberto Echegaray Guevara participará en el museo con la muestra física de su Cryptoball en etherium y su obra inteligente NFT que se presentó en la Bienal de Venecia

El arte cinético es una corriente basada en la estética del movimiento y la ilusión óptica. Uno de los máximos exponentes de este estilo artístico es, justamente, Julio Le Parc quien trabaja con UXart.

La iniciativa tomó obras reconstruidas y curadas por María José Herrera las cuales ofrecen nuevos puntos de vista, en formato inmersivo, holograma, 3D, AR y VR de maestros del arte cinético como Miguel Ángel Vidal, Eduardo MacEntyre, Eduardo Rodríguez, Ary Brizzi, Gyula Kosice, Rogelio Polesello, Cristian y Roger MacEntyre entre otros.

Holograma NFT del artista Miguel Angel Vidal , en la Bienal de Venecia

Para hacer un paralelismo entre el arte generativo de los 60 y contemporáneo que usa Inteligencia artificial se contará con la presencia de una pieza especialmente creada para este evento por parte del lab generativo contemporáneo dirigido por Beto Resano.

Por el lado del Pop Art se suman obras de la artista Marta Minujin para ser disfrutadas por todos a través de sus teléfonos celulares a través de Realidad Aumentada.

Nueva colección de NFT que SuperOrange

Estas se podrán disfrutar en el museo físico y virtual UXArt con la primicia de obtener y comprar una nueva colección de NFT que SuperOrange, el Market place del museo, lanzará en este evento.

Esta colección permitirá acceder a listas exclusivas de compra preferencial de los otros artistas que hacen parte de la Bienal de Venecia, en este primer lanzamiento se trata de un proyecto PFP desarrollado por la artista española Marina Núñez.

Finalmente, Alberto Echegaray Guevara participará en el museo con la muestra física de su Cryptoball en etherium y su obra inteligente NFT que se presentó en la Bienal de Venecia. La primer Cryptoball NFT inteligente como el artista la presenta, creada por la alianza del laboratorio Uxartlab/rdigital.

Se podrán vivir experiencias inmersivas

Fuego de D10S: el mítico auto de Maradona

Lucas Lucero y Leo Esperon CEOs de TrickNfts pusieron a la venta la colección NFT de la mítica cupé Renault Fuego GTA Max 91 que fue de Maradona durante poco menos de un año. Una vez que se haya vendido la colección completa, se sorteará, entre todos los que hayan adquirido al menos un NFT. Si se alcanza esto durante el evento, el sorteo, se hará ahi mismo.

Cuántos NFTs

Son 500.000 en 4 Fases y se vendieron mil en una semana.

1.- 200.000 a $250 (80% descuento)

2.- 100.000 a $500 (60% descuento)

3.- 100.000 a $750 (40% descuento)

4.- 100.000 a $1.250

La empresa Trick NFTs anunció el sorteo del histórico cupé Renault Fuego GTA Max que fue de Maradonna

Sector Arena

Para los que buscan llenarse de nuevas experiencias, habrá un espacio inmersivo repleto de juegos, simuladores, cascos, hologramas, música y muchas sorpresas más.

Infobae Espacio VR

En Infobae Espacio VR se va a poder experimentar la sensación de estar dentro de seis grandes documentales periodísticos realizados por el portal. Se trata de una experiencia de realidad virtual para tener una experiencia diferente de la mano de este medio digital.

Habrá unos 80 expositores en el evento

Sala VR

La sala VR de Virtuality Bs As contará con 10 puestos de dispositivos inmersivos. Cómo cada edición se ofrecerá una selección de contenidos XR de calidad internacional y con una gran presencia de las producciones argentinas. Entre los destacados se puede citar a la animación “Paper Birds” dirigida por Germán Heller de la prestigiosa productora local 3DAR o el documental 360 “La Raíz es más importante que la Flor” de Cristina Kotz Cornejo, una de las profesoras audiovisuales entre las 5 mejores de USA, según Variety .

Espacio Workshops

Se trata de un espacio donde las empresas más destacadas del rubro dictarán capacitaciones para profundizar y adquirir nuevos conocimientos en tecnología.

Cómo comprar las entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra y se pueden adquirir desde el sitio oficial, al cual se accede haciendo clic aquí. Los tickets se pueden abonar en pesos argentinos o criptomonedas. Quienes no se encuentren en Buenos Aires, podrán adquirir una entrada virtual, mas económica para seguir el evento por streaming.

“El mundo va a ser un lugar mejor. Todos sabemos que el calentamiento global y el consumo desmedido de occidente están directamente relacionados, pero si bajamos el consumo en la tierra la gente se queda sin trabajo. El metaverso nos va a dar nuevas posibilidades de consumir sin dañar al planeta, vamos a querer cosas que aún no existen y que, quienes sean los primeros en entender el nuevo mundo, serán los que las produzcan y nos las vendan”, explicó Claudio Dicmonas, de VirtualityBA.

Primera feria tecnológica de Latinoamérica 100 % carbono neutral

La preocupación creciente por la huella de carbono vinculada a la industria y a los procesos tecnológicos ha motivado diversas iniciativas del sector con el propósito de ajustarse a los objetivos de desarrollo sustentable planteados en el Acuerdo de Paris.

En este contexto, las empresas tecnológicas optan por modelos más sostenibles, algo que no solo es mejor para el planeta, sino que también aporta mayor productividad, menores costos y una mejor relación de confianza con los usuarios que cada día exigen más a las empresas políticas de sostenibilidad y sustentabilidad.

En este sentido es que los productores de la feria Virtuality fijaron como objetivo compensar las emisiones generadas en el evento y así convertirse en la primera Feria de Tecnología en Latinoamérica 100% Carbono Neutral.

Este hito es alcanzado con la participación de GBM, una startup full-stack basada en activos naturales que utiliza tecnología web para regenerar el planeta metro a metro. Las tareas operativas y de funcionamiento del evento serán medidas para determinar el tamaño de la huella generada y así calcular la cantidad de metros cuadrados de selva que se deben proteger.

El proyecto GBM ya cuenta con un predio de 24.500 hectáreas, la Reserva GS1 ubicada en la selva paranaense (Misiones). Al adquirir un gbmland (NFTs) se está asegurando por 100 años la preservación de 1 m2 de selva que es cuidado y monitoreado por los equipos y sistemas de seguridad tecnológicos de GBM.

VirtualityBA tendrá la cantidad de hectáreas correspondientes al estimación de la huella de carbono generada por la realización del evento inaugurando así la Selva Virtuality en el metaverso GBM.

