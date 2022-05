Paso a paso para crear y vender NFT

Cyball es un tipo de juego NFT

Se conoce como NFT como cualquier elemento digital (foto, video, texto, etc) alojado en la tecnología blockchain o red de bloques, la cual le otorga un certificado de autenticidad al producto alojado.

Cabe recordar que NFT son las siglas en inglés para token no fungible. Esto último quiere decir que es algo único y como tal, irrepetible. Si, por ejemplo, se crea el NFT de una foto. Ese NFT en particular es único porque tiene un sello de autenticidad, una identificación única en la red de bloques. Eventualmente se podrían hacer copias digitales de esa foto por ejemplo por medio de capturas de pantalla pero esas copias no serán NFT y no tendrán ese sello de autenticidad.

Soul of Stinus, el alma del joven de 21 años que se vendió como NFT

A modo de comparación es la misma diferencia que puede haber entre un cuadro original de Picasso que lleva su firma y las millones de reproducciones que se pueden hacer que son solo eso: copias, que no fueron creadas por el autor y no tiene su sello. Aquí, el sello está dado por la blockchain.

Se pueden crear NFT de fotos, videos y otro contenido

¿Para qué sirve crear un NFT? En primer lugar sirve para aprender a conocer un poco más de la tecnología que sigue avanzando. De hecho, recientemente Instagram anunció que les permitirá a los usuarios compartir NFTs en sus perfiles e historias. En enero, Twitter habilitó esta opción, aunque de forma limitada, para usuarios de su servicio premium, Blue.

Por otra parte, puede ser una forma de generar dinero, ya que una vez creado el NFT se puede subastar y obtener criptomonedas. Esto puede ser una buena forma de ingreso para creadores de contenido de todo tipo, entre ellos artistas como músicos, fotógrafos o editores de video entre otras tantas opciones.

Cómo crear tu propio NFT

El primer paso para crear un NFT es generar un usuario en una plataforma para este propósito. Una de las más utilizadas es OpenSea que además de permitir generar el token digital, funciona como un market place donde se puede subastar el producto.

OpenSea permite generar NFT y comercializarlo

Al ingresar en OpenSea, el sitio solicitará que se añada una billetera digital. En caso de que no se tenga una cuenta en una plataforma de ese tipo, entonces se puede seleccionar alguna de las opciones enumeradas en el sitio. Usualmente se recomienda Metamask que es de las más conocidas y sencillas de usar. Tiene versión para Chrome, Firefox, iOS y Android.

Cuando se configure la billetera se añadirá una contraseña, como en cualquier otra cuenta y además, se generará automáticamente una frase de recuperación de 12 palabras. Esos términos son lo que se conoce como frase semilla y es una forma de respaldar el monedero digital. Se deben almacenar muy bien ya que si en algún momento se olvida la clave o por el motivo que sea se necesite recuperar el acceso se necesitará ingresar esas 12 palabras en el orden recibido.

Conectar con una billetera digital

Una vez hecho esto, se presiona en la opción Crear dentro de Open Sea y se procede a llenar el formulario que aparecerá a continuación. El primer paso es subir el archivo que se quiere “mintear” o convertir en NFT.

Subir el archivo que se desea mintear

En el caso de OpenSea puede ser una imagen, audio, video o modelo en 3D. En el caso de que se desee mintear un tweet, entonces se puede usar la plataforma Valuables, que sirve específicamente para ese fin.

Una vez que se subió el contenido, se le tiene que dar un nombre y se debe crear una colección en la cual estará ese material y otros que se desee añadir.

El sistema solicitará que se añada una descripción del elemento, propiedades (hay un menú desplegable para añadir opciones), y que se incluya una página de referencia del usuario que está creando el NFT.

Luego se solicita elegir una red de bloques en al cual se generará el token. La primera opción que figura es Ethereum pero si se selecciona esta alternativa habrá que tener algún saldo en cripto para pagar lo que se conoce como tarifa de gas (gas fee), que es el costo que implica subir ese archivo a la blockchain y puede variar según la congestión de la red. El valor oscila los 70 USD.

Para generar el NFT sin ese costo, hay que seleccionar la red Polygon, un protocolo que funciona a través de una sidechain o cadena lateral que se conecta a Ethereum, con el beneficio de que permite ahorrar en la tarifa de gas y ofrece mayor procesamiento.

Una vez seleccionada la red, hay que firmar la creación, siguiendo los pasos en pantalla y al finalizar, el NFT se habrá generado. Para comercializarlo hay que presionar en el botón que dice “sell” (vender) en el margen superior derecho.

Luego se debe elegir un tiempo durante el cual será subastado y el valor que tendrá. Cuando se relice la, OpenSea se quedará con un 2,5% de comisión.

Una vez que se creó el NFT para venderlo hay que presionar en el botón que dice "sell" en el margen superior derecho

Cómo Configurar Metamask para Matic (Polygon)

En caso de que se haya elegido Polygon como blockchain, a la hora de poner el elemento a la venta se va a necesitar añadir esa red a la billetera de Metamask.

Para realizar esta operación hay que presionar en el ícono del zorro, en el caso de estar en el navegador o bien, ingresar a la app desde el móvil. Luego se debe entrar en el ícono que se encuentra en el margen superior derecho, a la altura de la imagen del zorro y presionar allí.

Ingresar en Configuración para añadir la red

Se desplegará un menú. Ir hasta Configuración, pulsar esa opción y luego ingresar en Redes.

Elegir Redes

Dentro de redes presionar la opción que dice Agregar red.

Luego ir hasta Agregar red

Luego se desplegará un menú para ingresar de forma manual los datos de la red. Esos datos se encuentran publicados en el sitio oficial de Polygon Mainnet y se pueden consultar aquí.

Se deben ingresar los datos consignados en el sitio oficial de Polygon

Allí se encuentran los datos del nombre de red, la dirección URL, el identificador de la cadena, etc. Es importante tener en cuenta que se debe ingresar lo que figura en el sitio oficial mencionado anteriormente y no información que provenga de otra vía porque, como indica la advertencia en pantalla, podría ser información errónea con el objetivo de redirigir contenidos o fondos a otra cuenta.

Al finalizar el proceso se verá el ítem de este modo

Al finalizar este proceso, se podrá proceder a firmar, tal como se indicará en pantalla y ese es el paso final del proceso de puesta en venta del NFT.

