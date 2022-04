“El miedo se transformó en curiosidad”: Violeta, una niña que se atrevió a hacer una app para donar sangre

(Foto: Cortesía)

Este 28 abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y de acuerdo con la ONU, el objetivo es alentar a las niñas y mujeres jóvenes orientar sus estudios profesionales a carreras tecnológicas. En ese sentido, qué es más alentador que la voz de una joven que ha superado y transformado su miedo en curiosidad.

Violeta Moreno, es una niña mexicana que a pesar de su corta edad ha logrado grandes cosas en el campo del STEM (acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés).

A sus 15 años, fue, junto a su equipo, ganadora del 2do lugar Nacional, y Regional Winer Latin America de Technovation Girls 2021, tras haber creado una aplicación enfocada a la donación de sangre.

Explicó para Infobae que “se trató de una aplicación móvil que ayudará a crear una cultura de donación de sangre altruista en el país”. Para ella fue impactante ver en las noticias que los bancos de sangre se estaban desabasteciendo debido a la pandemia de COVID-19, y consideró que era importante que cualquier persona, sin importar la razón, tuviera acceso al líquido.

(Foto: Cortesía)

“Me ponía a pensar en la gravedad del asunto, porque un accidente es algo que nos puede pasar en cualquier momento y a cualquier persona. No contar con recursos para atender esto, puede llegar a costar hasta vidas, entonces de ahí nace la idea para la aplicación”, recordó.

Pero no todo fue tan fácil como pensar en una aplicación tras conmoverse por el contexto que estaba atravesando el mundo, sino en llevarlo a su desarrollo y aprender a usar las herramientas tecnológicas que requeridas.

“No tenía ningún conocimiento de programación ni de código, entonces uno de los primeros retos que tuve que superar fue quitarme este miedo a lo desconocido porque para mí, en ese entonces, trabajar con la tecnología parecía algo super complicado de entender”.

Aseguró que ese miedo poco a poco se transformó en curiosidad, y así fue como terminó ganando el concurso de Technovation Girls, enfocado a niñas de entre 8 y 18 años de edad, cuyo reto es hacer una aplicación móvil o inteligencia artificial.

(Foto: Cortesía Mentoralia)

Los primeros pasos de Violeta

Sus iniciales mentores fueron sus tíos ingenieros, quienes hicieron que se interesara en la tecnología. A pesar de que al inicio le daba “miedo por tantos códigos y números”, su curiosidad, la ayuda de sus tíos y la de sus padres ganó.

“Desde un principio mis padres estuvieron ahí, me dijeron que que me animara, que cada cada día es una nueva oportunidad para aprender”.

Entre el miedo y la curiosidad, Violeta se aventuró a inscribirse en el concurso de tecnología para desarrollar una aplicación, en donde su edad, nivel de estudios o género, no fueron aspectos importantes para detenerla.

“Mientras trabaje en mi proyecto me ganaba esa curiosidad ¿no? De fallé, pero ahora voy a intentarlo de otro modo. Entonces, si es algo complicado, la verdad, pero no es nada [como jóvenes mujeres] que no podamos resolver”.

(Foto: Cortesía Mentoralia)

Aseguró que “una vez que le vas agarrando el rollo” a la tecnología ya no se hace tan complicado el lenguaje de código, ni el resto de cosas, sobre todo si se tiene la motivación. Al final, su experiencia en el concurso fue “muy entretenido, muy divertido y muy interesante”.

La quinceañera dijo que es muy inspirador darse cuenta que “no estás sola”, por lo que ahora alienta a otras mujeres a hacer cosas en STEM.

“Si te gusta, pues hazlo. No tienes que detenerte por nada ni nadie”.

Su experiencia le ayudó a perder sus miedos, a ganar confianza en sí misma y en desear que otras jóvenes que estén dudando a atreverse a hacer lo que quieren.

Ahora que sabe que no tiene límites, terminará sus estudios de bachillerato pero después estudiar una ingeniería, buscar una beca en el extranjero y volver al país para compartir sus conocimiento “y pues a lo mejor un día tal vez poder pues llevar el nombre de México en alto”.

