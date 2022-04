Tiene 19 años, creó una app para rescatar mascotas y descubrió su pasión por la tecnología

Agustina Hufschmid tiene 19 años y desarrolló una app para ayudar a encontrar mascotas perdidas

Agustina Hufschmid tiene 19 años, es argentina y se prepara para empezar la carrera de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. “Es una mezcla entre tecnología, historia y antropología”, explica, a modo de resumen.

Este camino dista bastante de lo que pensó que sería su rumbo, cuando todavía estaba en el secundario y pensaba que estudiaría Medicina o Biología.

¿Qué cambió? Ahora la tecnología dejó de parecerle algo distante, para convertirse en una herramienta con la cual resolver problemáticas cotidianas. Durante 2020, en plena pandemia, decidió aprovechar esos momentos de “pausa analógica” para abocarse de lleno al mundo techie.

DogGo, una app para rescatar animales callejeros y mascotas extraviadas

Participó de diferentes programas y talleres que se ofrecen desde la organización Chicas en Tecnología, donde aprendió a codificar y a repensar el universo digital desde otra lógica. El primer curso que hizo fue Protagonistas del Futuro, un programa online, regional y gratuito que busca incentivar la inclusión de adolescentes y mujeres en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática).

Durante esa experiencia, Agustina aprendió contenidos y habilidades para ser creadora de soluciones digitales con impacto social. En ese contexto desarrolló la aplicación DogGo, cuyo objetivo es ser una herramienta de búsqueda y rescate para animales callejeros y mascotas extraviadas.

La plataforma, que está programada a base de bloques, cuenta con un mapa que les permite a los usuarios publicar avisos sobre animales perdidos o encontrados, así como acceder a las ubicaciones de distintas veterinarias en caso de emergencia. Además, tiene una lista de distintas ONGs que se dedican al cuidado y traslado de distintos animales. Finalmente, integra una lista de datos útiles para el cuidado de las mascotas y la concientización de la situación de los animales callejeros en Argentina.

DogGo es el nombre de la app que desarrolló Agustina

“Me propuse que fuera más fácil de conectar a ONGs que se encargan de rescatar animales abandonados y puedan encontrarles un hogar, mediante un formulario que les permita a los usuarios contactarse con estas organizaciones así como con veterinarias en caso de alguna emergencia”, dice Agustina.

Respecto de cómo surgió la idea, dice lo siguiente: “caminando por la calle, me di cuenta de la gran cantidad de anuncios y avisos que hay por mascotas perdidas. Sentía que ese sistema había quedado obsoleto, y era ahí donde tenía que actuar”.

Desarrollar la primer versión de la plataforma le llevó unas tres semanas.

“Estuve varios días aprendiendo a base de prueba y error, esperando que todos los botones funcionen correctamente y que ninguna pantalla se trabe. Con lo que habíamos aprendido sobre diseño en uno de los talleres, diseñé el logo, usé colores que fuesen agradables a la vista (lila, en este caso), y traté de usar varios símbolos para representar las distintas herramientas de la app. El público eran los vecinos de mi barrio y sus alrededores”, recuerda.

La aplicación fue el puntapié para que encontrara su pasión por la tecnología. La motivó a seguir creando nuevos productos a partir de aquel primer desarrollo que funcionó como un trampolín para descubrir un universo nuevo.

La app tiene un mapa que les permite a los usuarios publicar avisos y una lista de contactos de asociaciones dedicadas al cuidado animal

En 2021 se presentó en la Feria de Tecnología para la Inclusión que organizó La Matanza, en Provincia de Buenos Aires. Allí llevó otra aplicación, llamada TAG, para ayudar en situaciones de emergencia a personas que atraviesan ataques de pánico. Fue programada y diseñado con la misma lógica y tecnología que DogGo pero da cuenta de una evolución en este tipo de desarrollos. La app recibió una mención de honor en la feria y la llevó a participar de la Feria de Ciencias MILSET para Latinoamérica, la cual se realizará este año.

“Desde el año pasado también soy mentora en algunos clubes de ciencia y tecnología, donde puedo practicar constantemente con diferentes herramientas”, agrega.

Recuerda sus primeros pasos en los talleres de tecnología como “una experiencia increíble”, en la cual se sintió constantemente motivada y empoderada.

Fue ese contexto de desafío constante, así como la posibilidad de identificar que podía utilizar la tecnología en aplicaciones prácticas lo que la llevó a descubrir un mundo nuevo. Antes de eso, su vínculo con el mundo techie era muy diferente.

“La tecnología no me llamaba la atención en absoluto, en parte pienso que fue porque me la vendieron de una forma muy arcaica: ‘Para estudiar algo relacionado con tecnología tenés que hacer ingeniería´, o ‘vas a cursar sólo con hombres´”, cuenta Agustina.

Haber comenzado los talleres; rodearse de otras chicas que, como ella, estaban aprendiendo, le sirvió para descubrir que la tecnología podía tener un costado social y, sobre todo, que podía concebirse como una herramienta para resolver problemas.

“Estoy feliz de finalmente haber encontrado mi pasión”, concluye.

