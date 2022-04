Top 5 de aplicaciones para realizar ciclismo y mountain bike

Apps para hacer ciclismo. (foto: Sportlife)

Si los teléfonos inteligentes han revolucionado el mundo tal como se conoce, las aplicaciones móviles se han convertido en pequeños gadgets capaces de hacer casi cualquier cosa. Hay una app para todo: llevar un calendario menstrual, nutrición y dietas, ajustar de manera correcta una bicicleta o incluso consultar las últimas noticias sobre ciclismo.

Por todo lo mencionado anteriormente, Infobae trae una lista resumida de las 5 apps más útiles para ciclistas desde un smartphone. Eso sí, cabe resaltar que en el top no influirá un orden de importancia, ni de descarga, ni nada por el estilo.

1. Strava

Strava es la app que utilizan la gran mayoría de ciclistas para compartir sus rutas, analizar tramos de carretera y presumir de ser la leyenda local de su ciudad. Pero, ¿eso es todo?

Strava proporciona una gran funcionalidad para crear rutas propias, luego subirlas al dispositivo GPS. Además, también se puede compartir para que los amigos puedan ejecutarlos y uno mismo puede ver a quien haya hecho cada ruta más rápida.

Asimismo, puede usarla directamente como una aplicación para guardar su itinerario sin GPS secundario.

De forma muy mínima, Strava ha pasado sus muchas funciones para la versión de pago, como ver las 10 clasificaciones principales de cada ruta, analizar los esfuerzos que se realizaron o ver las opciones de rendimiento de elevación más altas.

Por USD$ 7,99 al mes u USD$ 59.99 por año, se pueden tener todas las herramientas y funciones de la aplicación. Además, proporciona un tiempo de prueba gratuito de 60 días.

Strava. (foto: El Confidencial)

2. Wikiloc

Una de las mejores apps de rutas en el mundo del senderismo y la aventura. Es una aplicación con una variedad de diferentes modos deportivos para planificar y crear un sinfín de rutas.

Con esta app, además de rutas propias, se puede buscar rutas ciclistas por todo el mundo. Las rutas que se pueden encontrar tienen descripciones detalladas de todo el recorrido, así como varias fotos para que se pueda hacer una idea de cada ruta.

Se puede ajustar la ruta según el nivel de dificultad que se quiera afrontar, lo que la convierte en una gran app apta para cualquier tipo de usuario. Hay que tener en cuenta que todas estas capacidades proporcionadas por Wikiloc son completamente gratuitas y no se necesita tener una cuenta premium para aprovechar todas sus funciones.

El precio de una suscripción Wikiloc de pago es de USD$ 4,99 cada tres meses o USD$ 9,99 al mes. Esta opción permite a los usuarios aprovechar funciones exclusivas como descargar rutas y enviarlas directamente al GPS, compartir la ubicación en directo o consultar las condiciones meteorológicas, entre otras.

Wikiloc. (foto: 20Minutos)

3. Komoot

Es una aplicación versátil para ciclistas, exploradores o corredores que permite una planificación detallada y un seguimiento óptimo de la ruta en todo tipo de terreno. Antes de partir, se puede crear y personalizar la ruta con la máxima precisión gracias a los datos del terreno.

Desde carriles para pasear tranquilamente por la ciudad, hasta los caminos más escondidos en las montañas más cercanas. Además, si se precarga la ruta, no se necesitará una conexión a internet para poder conocer las rutas, ni tampoco que preocuparse por perder cobertura.

Komoot tiene un blog donde se pueden subir fotos con las experiencias más increíbles y compartirlas con otros usuarios. También puede ayudar a descubrir nuevas rutas y tener ideas más realistas para las próximas rutas.

Komoot. (foto: Mira Cómo Se Hace)

4. Google Maps

Google Maps es una gran aplicación para la mayoría de las personas, para acercarse a cualquier posición en automóvil o para dibujar una ruta de ciclismo a través de las ciudades menos descubiertas del país.

Con esta aplicación, puede planificar completamente su viaje antes de partir. Tiene un tipo de letra muy útil para planificar rutas, imágenes satelitales, bicicletas e incluso la función de imagen de la vista que se puede ver exactamente donde se desea pasar.

Una realidad muy importante de Google Maps es que se puede enviar fácilmente la ubicación directa para que los demás usuarios (o amigos) sepan lo que pueda pasar en cualquier momento en cualquier.

Google Maps. (foto: Applesfera)

5. Follow Me Sports

Esta aplicación es completamente diferente a las demás. No ofrece ninguna funcionalidad para planificar o crear rutas, pero literalmente puede salvar vidas la vida.

Es una aplicación que localiza a los usuarios cuando practican algún deporte al aire libre y atiende las llamadas al 911 (en caso de Perú) en caso de accidente. Es una aplicación que traerá seguridad y tranquilidad a quienes saben cuando uno está haciendo deporte.

Follow Me Sports se activa tan pronto como no se ha reconocido el movimiento del usuario durante un cierto período de tiempo y el usuario no ha hecho una pausa.

En este caso, se dispara una alerta que, si el usuario no la desactiva, es recibida por el servicio Follow Me Sports, donde los técnicos comprobarán si se trata de un error o si se trata de un accidente. El servicio de esta aplicación está disponible de 6:00 a.m. a 2:00 a.m.

Follow Me Sports. (foto: Diario del Juez)

